Der ASUS ROG Swift OLED PG49WCD ist das nächste High-End-Gaming-Display mit OLED-Panel, das sich in unserem Test beweisen muss. Mit 5.120 x 1.400 Bildpunkten auf 49 Zoll, einer Reaktionszeit von 0,03 ms, umfassenden HDR-Fähigkeiten und nicht zuletzt einer großzügigen Farbraumabdeckung bietet ASUS enorm viel. Wie sich das XXL-Display im Alltag schlägt, klären wir in unserem Review.

Die Liste der OLED-Geräte, die wir bereits in der Redaktion begrüßen dürfen, wächst. Im 27-Zoll-Format hatten wir den Corsair Xeneon 27QHD240 (zum Test), den LG UltraGear 27GR95QE (zum Test) oder den ASUS ROG Swift OLED PG27AQM (zum Test), als klassischer 34-Zöller musste sich der MSI MEG 342C QD-OLED (zum Test) beweisen. Im ungewohnten 45-Zoll-Format präsentierte sich der LG UltraGear 45GR95QE (zum Test), der mit einer starken Krümmung aber einer niedrigen Auflösung als großformatiger Sonderfall zusehen ist.

Mit dem ASUS ROG Swift OLED PG49WCD haben wir nun erstmals ein 49-Zoll-Modell mit OLED-Panel im Test. Das 32:9-Format fällt noch immer aus dem Rahmen und macht jedes Gerät zum Eye-Catcher, konnte sich über die letzten Jahre aber etablieren. Nachdem die ersten Modelle noch mit einer vergleichsweise niedrigen Auflösung zu kämpfen hatten, hat sich dies in der Zwischenzeit geändert. So kommt auch das QD-OLED-Panel auf 5.120 x 1.440 Bildpunkte, was im Grunde zwei nebeneinanderstehenden WQHD-Geräten entspricht, es fehlt nur die physikalische Trennung in der Mitte. Wie bei 49-Zöllern üblich, kommt der Monitor mit einem Curved-Panel, der Radius von 1.800 mm hält sich aber in Grenzen, gerade im Vergleich mit LGs 45-Zöller.

Von seiner schieren Größe einmal abgesehen, bietet das Panel aktuell eine Vollausstattung. Für Gamer gibt es eine OLED-typische, extrem schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms. Diese wird beim ROG Swift OLED OG49WCD mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 144 Hz kombiniert. Noch dazu gibt es, wie von der ROG-Serie gewöhnt, das volle Programm an Gaming-Funktionen.

Aber auch an anderer Stelle soll das QD-OLED-Panel auftrumpfen können. ASUS gibt an, dass sowohl sRGB als auch DCI-P3 vollständig abgedeckt werden. Für die HDR-Wiedergabe wird eine maximale Peak-Helligkeit von 1.000 cd/m² angegeben, während es eine Zertifizierung nach DisplayHDR True Black 400 gibt. Außerdem möchte ASUS sein OLED-Modell besonders langlebig gestalten - dazu aber im weiteren Verlauf mehr.

Mit Blick auf Größe und Ausstattung überrascht es nicht, dass unser Testkandidat alles andere als günstig ist. Noch ist das Gerät kaum verfügbar, der Preis liegt bei rund 1.500 Euro.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ROG Swoft PG49WCD gehören:

DisplayPort-Kabel

HDMI-Kabel

USB-Typ-C-Kabel

USB-Typ-A-Kabel

Kaltegeräte-Kabel

Spezifikationen des ASUS ROG Swift OLED PG49WCD in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.500 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: www.asus.de Diagonale: 49 Zoll Krümmung 1.800R Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 32:9 Panel: WD-OLED Look up Table: 10 Bit Coating: AR-Coating Auflösung: 5.120 x 1.440 Pixel Kontrastwert: unendlich Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort

2x HDMI

1x Typ C (90 W PD)

2x USB 3.2 Gen1

2x USB 3.2 Gen2

SPDIF Out HDCP: ja Gewicht: 11,7 kg Abmessungen (B x H x T): 119,64 x 37,17 x 15,54 cm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: -15° - 15° Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: G-Sync Compatible, Zubehör-Halterung, FreeSync Premium Pro, Werkskalibrierung

