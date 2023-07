Werbung

2023 ist das Jahr mit dem bislang größten Momentum, wenn es um die OLED-Technik auf dem heimischen Schreibtisch geht. Mit dem MSI MEG 342C QD-OLED haben wir nun das nächste Gaming-Modell im Test. Der 34-Zöller kann mit einer maximalen Wiederholfrequenz von 175 Hz, einer Reaktionszeit von 0,1 ms und MSI-typisch mit extrem vielen Gaming-Features aufwarten. Wie sich das neue High-End-Modell schlägt, verrät unser Test.

MSI erwartet, dass der Markt an 34-Zoll-Ultrawide-Geräten in der nahen Zukunft weiter zulegen wird. Von daher ist es kein überraschender Schritt, dass der Einstieg ins OLED-Gaming in dieser Größenklasse erfolgt. Genutzt wird ein QD-OLED-Panel aus dem Hause Samsung. Ein Blick auf die technischen Daten hat das bereits vermuten lassen, denn diese ähneln dem Alienware AW3423DW (zum Test) doch recht stark.



Die QD-OLED-Panels von Samsung hatten einen schweren Start. Während sie im Grunde eine mehr als überzeugende Performance ablieferten, sorgt ein ungewöhnliches Subpixel-Layout dafür, dass manche Betrachter deutliche Farbsäume sehen. Jetzt geht die zweite Generation der QD-OLED-Generation an den Start, die auch im MEG 342C QD-OLED zum Einsatz kommt. Die Hoffnung, dass es keine Farbsäume mehr gibt, können wir jedoch direkt beerdigen, denn hier soll es keine signifikanten Unterschiede geben, da Samsung dieses Phänomen auf die Cleartype-Technik in Windows zurückführt. Abgesehen davon, soll die zweite Generation des Panels noch robuster gegenüber Einbrenneffekten sein dürfte.



Ganz grundlegend kommt ein 34-Zoll-Panel mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten zum Einsatz. Diese Kombination hat sich in den letzten Jahren als Standard in dieser Größenklasse etabliert. Dank der zusätzlichen Quantum-Dot-Schicht sollen großzügige Farbräume realisiert werden. Das Curved-Design mit einem Radius von 1.800 mm soll für eine gesteigerte Immersion sorgen, fällt gegen andere Ausführungen im Jahr 2023 jedoch deutlich zurück. Geräte wie der LG UltraGear 45GR95QE (zum Test) beispielsweise können mit einem Radius von 800 mm aufwarten.

Auch HDR-Features wurden implementiert. MSI setzt auf einen doppelten Ansatz. Entweder über DisplayHDR 400 True Black oder einen zweiten Modus, der kurzfristig bis zu 1.000 cd/m² realisieren soll. Dimming-technisch ist die OLED-Technik natürlich allen LCD-Lösungen massiv überlegen.

Preislich positioniert MSI den MEG342C QD-OLED mit 1.500 Euro in der absoluten Luxusklasse.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des MSI MEG 342C QD-OLED gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel Typ C

Kaltgerätekabel

Spezifikationen des MSI MEG 342C QD-OLED in der Übersicht Straßenpreis: ca. 1.500 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.msi.com Diagonale: 34 Zoll Krümmung 1800R Gehäusefarbe: Schwarz / Gold Format: 21:9 Panel: Samsung QD-OLED (2. Gen) Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: Anti Reflective Coating Auflösung: 3.440 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 250 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² Reaktionszeit: 0,1 ms Wiederholfrequenz: 175 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ C (65 W PD)

5x USB 3.0 (1up, 4 down)

1x 3,5 mm Klinke (mit ANC) HDCP: ja Gewicht: 9,3 kg Abmessungen (B x H x T): 814 x 375 x 239 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 20°

Drehung: x Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: AMD FreeSync Premium Pro, KVM-Switch, 65 W USB-C Power Delivery, RGB-Beleuchtung, Mouse Bungee, ANC für Mikrofon