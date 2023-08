Werbung

Aller guten Dinge sind drei? Der Corsair Xeneon 27QHD240 OLED ist nun bereits das dritte OLED-Gaming-Display im 27-Zoll-Format mit dem aktuellen LG-Panel. Auch er kann mit 240 Hz und einer Reaktionszeit von 0,03 ms auftrumpfen. Ob er am Ende überzeugen kann, klärt unser Test.

Die Zahl der OLED-Monitore hat sich in diesem Jahr deutlich vergrößert und so gibt es 2023 tatsächlich Geräte, die all das bieten, das sich viele unserer Leser schon seit vielen Jahren wünschen. Dafür haben sie mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Prinzipiell bietet die OLED-Technik vieles von dem, das sich gerade PC-Spieler lange gewünscht haben, praktisch nativ ab Werk. Minimale Reaktionszeiten gehören genau wie ein nahezu grenzenloser Kontrastumfang zur Grundausstattung der Technik. Über viele Jahre wurde die OLED-Technik im PC-Bereich kritisch gesehen, was mit dem Problem der Einbrenneffekte zusammenhängt. Dieses Problem gehört laut den Herstellern in der Zwischenzeit jedoch der Vergangenheit an, die neuen Panel-Generationen sollen deutlich robuster ausfallen. Corsair beispielsweise gewährt beim Xeneon 27QHD240 eine Garantie von drei Jahren.

Aktuell werden primär OLED-Panels von Samsung oder LG verbaut. Während es sich bei ersterem um ein 34-Zoll-Widescreen-Modell mit 175 Hz handelt, das so auch vom erst kürzlich getesteten MSI MEG 342C QD-OLED (zum Test) genutzt wird, handelt es sich beim anderen Modell um ein 27-Zoll-Panel aus dem Hause LG, das mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten, 240 Hz und 0,03 ms aufwarten kann. Wem diese Werte bekannt vorkommen: Sowohl der LG UltraGear 27GR95QE (zum Test) als auch der ASUS ROG PG27AQDM (zum Test) nutzen das gleiche Modell. Man darf also gespannt sein, ob es Corsair gelingen wird, sich zu differenzieren.

Primär wäre da eigentlich Corsairs großes iCue-Ökosystem zu nennen. Allerdings kann der Xeneon 27QHD240 OLED zum Testzeitpunkt noch nicht integriert werden - diese Möglichkeit soll noch folgen.

Preislich liegt der Corsair Xeneon 27QHD240 OLED zum Testzeitpunkt bei 999 Euro. Zum Vergleich: Zeitgleich kostete der ROG Swift PG27AQDM 1.169 Euro, während für den LG UltraGear 27GR95QE 898 Euro veranschlagt werden.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Corsair Xeneon 27QHD240 gehören:

Kabel DisplayPort

Kabel HDMI

Kabel USB Typ C

Externes Netzteil

Spezifikationen des Corsair Xeneon 27QHD240 OLED in der Übersicht Straßenpreis: 999 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.corsair.com/de Diagonale: 27 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: OLED Look up Table: 10 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 2.560 x 1.440 Pixel Kontrastwert: OLED Helligkeit: SDR: 450 cd/m²

HDR: 1.000 cd/m² @ 3% APL, 800 cd/m² @ 10 % APL Reaktionszeit: 0,03 ms Wiederholfrequenz: 240 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

2x Typ C (90 W PD)

4x USB 3.0 (4 down)

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 9,9 kg Abmessungen (B x H x T): 604,4 x 30,8 x 224,3 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 100 mm

Neigung: -5° - 15°

Drehung: -30° - 30°

Pivot-Funktion Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: AMD FreeSync Premium, G-Sync Compatible, KVM-Switch, 65 W USB-C Power Delivery