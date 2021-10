Seite 1: MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI im Test: Kostspieliges Mittelklasse-Board

Vom MSI MAG X570S TORPEDO MAX (Hardwareluxx-Test) steigen wir nun eine Stufe höher und verlagern unsere Blicke in die MSIs MPG-Serie. Im Detail wird sich innerhalb dieses Artikels alles um das MPG X570S CARBON MAX WIFI drehen, das von MSI mit weiteren Features aus der umfangreicheren MEG-Reihe versehen wurde und mit in die Mittelklasse gerutscht sind.

MSI hatte mit den MPG-X570-Mainboards auf eine schwächere CPU-Spannungsversorgung gesetzt und hat dies mit den B550-Pendants wieder gut gemacht. Und eines möchten wir an dieser Stelle bereits vorwegnehmen: Auch MSIs MPG X570S CARBON MAX WIFI bringt leistungsstarke Spannungswandler mit, die zu Overclocking-Sessions sehr gut geeignet sind. Aber auch die Ausstattung der Platine ist der Mittelklasse mehr als würdig. Schauen wir uns das Board nun also einmal genauer an.

Das PCB selbst ist - wie zumeist - schwarz, doch die Kühlelemente sind hingegen in silber gefärbt worden. Einzig die I/O-Panel-Abdeckung ist ebenfalls schwarz inklusive Carbon-Optik und dem Schriftzug "Perform in style".

Die technischen Eigenschaften

Das MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:

Die Daten des MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung MSI

MPG X570S CARBON MAX WIFI Mainboard-Format ATX CPU-Sockel PGA AM4 (für Ryzen 2000/3000(G)/4000G/5000(G)) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

1x 8-Pin EPS12V

1x 4-Pin +12V Phasen/Spulen 16 Stück (14+2)

14x Renesas RAA220075R0 (VCore, 75A)

2x Renesas RAA220075R0 (SoC, 75A) Preis

ab 322 Euro Webseite MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung AMD X570 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.300 MHz Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)

SLI / CrossFire 2-Way-CrossFireX Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X570

2x PCIe 3.0 x1 über AMD X570 SATA(e)-, SAS- und

M.2/U.2-Schnittstellen 8x SATA 6GBit/s über AMD X570

1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000)

3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 (1x shared) USB CPU: 4x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 3x Typ-A, 1x Typ-C)

Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2 (1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 2x USB 2.0 (2x extern)

ASMedia ASM1074: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)

Genesys Logic GL850G: 4x USB 2.0 (4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 Out

WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210,Dual-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC4080 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung PCH-Bereich

1x 4-Pin RGB-Header

2x 3-Pin ARGB-Header

1x 3-Pin Corsair-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header

6x 4-Pin System-FAN-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Diagnostic-LED, Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button, LED-Switch Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mainboard-Handbuch

Treiber- und Software-USB-Stick

Quick-Installation-Guide

MSI-Shout-Out-Infokarte

MSI-Reward-Infokarte

MSI-Produktflyer

MSI-Dankkarte

zwei SATA-Kabel

RGB-LED-Y-Adapterkabel

RGB-LED-Verlängerungskabel

Corsair-RGB-LED-Verlängerungskabel

2T2R-WLAN-Antenne

Thermistor-Kabel

vier M.2-Abstandshalter und Schrauben

diverse MSI-Sticker

MSI-Gaming-Gehäusesticker

zwei Schraubendreher

Reinigungsbürste

Für ein Mittelklasse-Mainboard legt MSI einiges an Zubehör mit in die Verpackung. Wichtige Dinge, wie das Handbuch und der Quick-Installation-Guide liegen selbstverständlich bei. Doch darüber hinaus gibt es zahlreiche Kabel, Sticker und als Gimmick zwei Schraubendreher.