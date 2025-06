Werbung

Nachdem Microsoft sein eigenes Projekt für einen Windows-Gaming-Handheld offenbar verschoben hat, präsentierte man, wie bereits in den vergangenen Monaten vermutet, zusammen mit ASUS auf dem Xbox Games Showcase eine Variante auf Basis des ROG Ally: den ROG Xbox Ally. Als Betriebssystem kommt Windows mit einer Xbox-Oberfläche zum Einsatz und sicherlich ist dieser Schritt als bereits länger geplante Reaktion auf Valves SteamOS-Offensive zu sehen.

Aktuell gibt es den ROG Ally mit Ryzen-Z1-Prozessor von AMD, der in den verschiedenen Varianten allesamt Kerne der Zen-4-Architektur und eine integrierte Grafikeinheit mit RDNA-3-Compute-Units verwendet. Mit bereits vorgestellten Prozessoren der Ryzen-Z2-Serie wählte AMD einen anderen Ansatz und segmentiert die Chips deutlich stärker – nach CPU- und GPU-Architektur.

Die Ryzen-Z2-Serie im Überblick Modell Kerne /

Threads

Kern-Architektur Boost-Takt Basis-Takt Cache GPU cTDP Ryzen Z2 Extreme 8 / 16 Zen 5 5,0 GHz 2,0 GHz 24 MB RDNA 3.5 (16 CUs) 15 - 35 W Ryzen Z2 8 / 16 Zen 4 5,1 GHz 3,3 GHz 24 MB RDNA 3 (12 CUs) 15 - 30 W Ryzen Z2 A 4 / 8 Zen 3+ 4,3 GHz 3,0 GHz 10 MB RNDA 2 (12 CUs) 15 - 30 W

In der Top-Ausstattung bietet die Xbox Ally X einen Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB LPDDR5X-8000 und 1 TB SSD-Speicher. Die kleinere Variante ROG Xbox Ally verwendet den AMD Ryzen Z2 A mit 16 GB LPDDR5X-6400 und einer 512 GB fassenden SSD. Bei beiden Geräten soll sich die SSD einfach austauschen lassen. 16 RDNA-3.5-CUs gegen 12 RDNA-2-CUs dürften in der Grafikleistung einen deutlichen Unterschied ausmachen. Wie hoch dieser genau ausfällt, ist schwer zu sagen, da bisher kein Windows-Handheld mit den neuen Ryzen-Z2-Prozessoren erschienen ist.

Das Display ist jeweils 7 Zoll groß und löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Die Bild­wiederhol­rate liegt bei 120 Hz und zudem wird FreeSync Premium unterstützt. Die USB-C-Anschlüsse unterstützen USB4/Thunderbolt 4 (ROG Xbox Ally X) bzw. USB 3.2 Gen 2 (ROG Xbox Ally) und der Akku soll eine Kapazität von 80 Wh bzw. 60 Wh aufweisen.

Die Abmessungen sind mit 290,8 x 121,5 x 50,7 mm identisch, das Gewicht fällt mit der ROG Xbox Ally X mit 715 g etwas höher als bei der ROG Xbox Ally mit 670 g aus.

Die Hardware ist das Eine, die Software das Andere und so bewirbt Microsoft den ROG Xbox Ally mit einer "Xbox Full Screen Experience". Statt sich auf dem kleinen Display mit der Windows-11-Oberfläche herumschlagen zu müssen, soll die Xbox-Oberfläche die Handhabung deutlich vereinfachen. Die Komplexität von Windows soll vollständig ausgeblendet werden können. Inwieweit man dann doch zurück zu Windows muss, um beispielsweise die Spiele-Clients wie Steam oder den Epic Games Store zu installieren, ist nicht bekannt.

Microsoft geht aber noch viel weiter und deaktiviert mit der Xbox-Oberfläche auch einige Desktop-Funktionen. Windows Search oder Copilot sind dann deaktiviert, was zusätzliche Ressourcen freimachen soll.

Chats, Leistungs-Overlays und diverse Systemeinstellungen sollen direkt über die Xbox-Oberfläche möglich sein – auch mittels Controller-Einstellung.

Zu den Eingaben sagt Microsoft, dass es sich um ergonomisch geformte Griffe, inspiriert von den Xbox Wireless Controllern, handelt. Diese verfügen über Impulstriggern. Neben bzw. hinter dem Display gibt es die obligatorischen ABXY-Tasten, Steuerkreuz, L- & R-Impulstrigger, L- & R-Bumper, Xbox-Taste, View-Taste, Menü-Taste, Command-Center-Taste, Bibliothekstaste, 2x Analogsticks in Originalgröße und eine 6-Achsen-IMU. Hinzu kommen zwei frei belegbare Rücktasten.

Zur Weihnachtssaison soll die ROG Xbox Ally in den beiden Varianten im Handel sein. Einen Preis nennt Microsoft aktuell nicht.

SteamOS vs. Windows 11

Noch immer ist das Steam Deck der Platzhirsch am mobilen Handheld-Markt. Dies liegt auch daran, dass Valve die Hardware und Software ideal zusammenbringt und das, obwohl gerade die Hardware teilweise deutlich hinterherhinkt, was der Handheld-Markt zwischenzeitlich so alles präsentiert hat. Aber es zeigt sich an dieser Stelle, dass potente Hardware nicht alles ist. Das mussten auch wir in den diversen Tests der Gaming-Handhelds immer wieder erfahren.

Die Kollegen der c't bzw. des Formats c't 3003 hatten dazu erst vor wenigen Tagen ein Video und haben darin die Lenovo Legion Go mit Windows und SteamOS verglichen. Bei gleicher Hardware waren die Leistungsunterschiede teilweise gigantisch. Eben dies sind die Punkte, die Microsoft mit einem auf das Gaming optimierten Windows 11 angehen will.