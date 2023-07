Werbung

Ob sie sich letztendlich auch in größeren Stückzahlen durchsetzen werden, ist noch gar nicht so ganz klar, aber in den vergangenen Monaten tauchten immer wieder neue Windows-Handhelds auf. Diese wollen dem Steam Deck von Valve folgen und ein mobiler Gaming-Begleiter sein, sich aber alleine schon durch die Bedienung von den Gaming-Notebooks absetzen. Heute werfen wir einen Blick auf den AYANEO 2S. Mit einem Ryzen 7 7840U ausgestattet besitzt es den aktuell schnellen mobilen Prozessor am Markt. Wie gut sich der Handheld schlägt, schauen wir uns im Vergleich zum ROG Ally von ASUS und dem Steam Deck von Valve an.

Windows-Handhelds aus dem asiatischen Raum sind keine neue Erfindung und machen seit Jahren immer wieder auf sich aufmerksam, denn oft finden sich neue Mobil-Prozessoren von AMD oder Intel hier zuerst. Die geringen Stückzahlen im Vergleich zum Notebook-Markt sorgen offenbar dafür, dass die erste Hardware mit diesen neuen Chips eher hier zu finden ist. Mit dem Aufkommen der APUs von AMD, die vor allem mit einer vergleichsweise leistungsstarken integrierten Grafikkarten aufwarten können, erreichten die Handhelds auch einen Leistungsbereich, der für Spieler interessant ist.

Nicht ohne Grund und natürlich auch mit dem notwendigen Nachdruck aufgrund der Software-Plattform stellte Valve im Februar 2022 das Steam Deck vor. AMD hat sich auf das Angebot an Custom-Chips für Konsolen spezialisiert und beliefert auch Sony und Microsoft mit entsprechenden Prozessoren – auch hier wieder mit vergleichsweise starker, integrierter GPU. Vor einigen Monaten erkannten dann auch etablierte PC-Hersteller das Potential – als erstes ASUS mit dem ROG Ally. In einem ersten Vergleichstest konnte das Steam Deck mit einer ausgereifteren Software und einer besseren Abstimmung der Hardware überzeugen. ASUS schraubt noch an den BIOS-Einstellungen des ROG Ally.

Aber nun zum AYANEO 2S: Ausgestattet mit einem Ryzen 7 7840U bietet der Handheld die gleiche CPU-Basis wie das ROG Ally. Acht Zen-4-Kerne können mit bis zu 5,1 GHz arbeiten. Die 12 Compute Units der Radeon 780M bieten einen Takt von bis zu 2,7 GHz. Die Thermal Design Power kann vom Hersteller zwischen 15 und 30 W eingestellt werden und genau dies ist die Stellschraube, an der ASUS beim ROG Ally aktuell noch dreht.

Im Test des ROG Ally, aber auch dem des Beelink GTR7 7840HS mit dem Ryzen 7 7840HS konnten wir uns schon davon überzeugen, was acht Zen-4-Kerne und die integrierte Grafikeinheit zu leisten im Stande sind. Aber wie gesagt, die Software und Abstimmung spielt auch eine Rolle. Hinzu kommt die Kühlung, die für möglichst niedrige Temperaturen sorgen muss, damit der Prozessor seine möglichst ideale Leistung auch abrufen kann.

Der AYANEO 2S im Vergleich zu den Konkurrenten:

Gegenüberstellung der mobilen Konsolen

AYANEO SS ASUS ROG Ally Valve Steam Deck Chip-Design Phoenix Phoenix Van Gogh Modell Ryzen 7 7840U Ryzen Z1 Extreme - CPU 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 8x Zen 4

3,3 GHz Basistakt 4x Zen 2

3,5 GHz Basistakt GPU RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-3-Architektur

12 CUs RDNA-2-Architektur

8 CUs Arbeitsspeicher bis zu 64 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5-5500

Display 7 Zoll

1.920 x 1.200 Pixel

- 7 Zoll

1.920 x 1.080 Pixel

120 Hz 7 Zoll

1.280 x 800 Pixel

60 Hz

Speicherkapazität bis zu 4 TB 512 GB SSD (PCIe 4)

256 GB SSD (PCIe 4) 64 GB eMMC

256 GB SSD

512 GB SSD Abmessungen 264,5 x 105,5 x 21,5 mm 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Gewicht 667 g 608 g 669 g Akkukapazität 50,25 Wh 40 Wh 40 Wh Betriebssystem Windows 11 Windows 11 Windows 11

Steam OS 3.0 Preis 949 bis 1.599 US-Dollar 799 Euro (Ryzen Z1 Extreme)

699 Euro (Ryzen Z1) 419 Euro (128 GB)

549 Euro (256 GB)

679 Euro (512 GB)

Sowohl der AYANEO 2S, als auch das ROG Ally und das Steam Deck haben ein Display mit einer Bildschirmdiagonalen von 7 Zoll. Aber die Auflösung ist unterschiedlich und mit 1.920 x 1.200 Pixeln bietet das AYANEO 2S die höchste Pixeldichte.

Einen größeren Unterschied gibt es auch in der weiteren Ausstattung. Während das Steam Deck und ROG Ally auf 16 GB Arbeitsspeicher festgelegt sind, kann der 2S von AYANEO mit bis zu 64 GB geordert werden, was dann natürlich auch seinen Preis hat. Dies gilt auch für die Ausstattung der NVMe-SSD, die beim AYANEO 2S bis zu 4 TB groß sein kann. Dieses breite Ausstattungsangebot führt aber auch dazu, dass die Preisspanne extrem groß ist. Los geht es mit 949 US-Dollar für 16 + 512 GB für den Arbeitsspeicher und die SSD. Die größte Ausstattung mit 64 GB + 4 TB kostet 1.599 US-Dollar. Diese Preisangaben beziehen sich auf den Preis für Vorbesteller. Die Retail-Preise sollen zwischen 1.139 und 1.999 US-Dollar liegen.

Für einen mobilen Handheld von entscheidender Bedeutung sind natürlich auch die Abmessungen. Hier kommt der AYANEO 2S mit 264,5 x 105,5 x 21,5 mm auf etwas kompaktere Maße gegenüber seinen beiden Konkurrenten. Mit 667 g ist er etwas schwerer als der ROG Ally und auf liegt auf dem Niveau des Steam Deck. Der Akku ist mit 50,25 Wh um 25 % größer als bei den anderen beiden Konsolen. Wie sich dies auf die Akkulaufzeit auswirkt, werden wir ebenfalls untersuchen.

Die AYANEO 2S im Detail

Die AYANEO 2S ist ein Handschmeichler – dies wird einem gleich bewusst, wenn man den Handheld erstmals in Händen hält. Neben der weißen Variante gibt es auch noch eine schwarze sowie zwei Sondermodelle. Einzig das Gehäuse unterscheidet diese 2S-Modelle voneinander.

Was auf den ersten Blick ebenfalls auffällig ist, ist der dünne Rahmen ober- und unterhalb des Displays. Hier spart AYANEO in der Höhe ein und lässt den Handheld vergleichsweise schlank aussehen. Links und rechts vom Display befinden sich die Steuerungselemente, auf die wir noch genauer eingehen werden.

Sowohl links wie auch rechts befindet sich ein Joystick, links zudem ein D-Pad, rechts wiederum die A/B/X/Y-Tasten. Die beiden Joysticks sind mit Hall-Sensoren ausgestattet, die eine höhere Genauigkeit, keinen Drift und eine höhere Langlebigkeit haben sollen, also mechanisch abgenommene Befehle des Joysticks. Hall-Effekt-Sensoren arbeiten über das Prinzip einer Spannungsveränderung, wenn sich ein Stromleiter durch ein stationäres Magnetfeld bewegt.

Auf beiden Seiten befinden sich jeweils zwei Schultertasten, die ebenfalls mit Hall-Effekt-Sensoren ausgestattet sind. Es gibt jeweils eine Taste und einen Linear-Trigger mit einem etwas weiteren Arbeitsweg. Auf dem linken Foto ist die große Öffnung zu sehen, an der die warme Abluft der Kühlung entweichen soll. Rechts sind der Ein/Ausschalter sowie die Lautstärkewippe zu erkennen.

Neben den Schultertasten und zwei weiteren kleineren Buttons die frei belegt werden können sowie der großen Öffnung für die Kühlung gibt es auf der Stirnseite auch gleich zwei Typ-C-Anschlüsse. Diese unterstützen USB4 sowie DisplayPort 1.4 mit 4K@60Hz. Einen weiteren Typ-C-Anschluss mit der Unterstützung von USB 3.2 gibt es auf der Unterseite. Damit bietet der AYANEO 2S mehr Anschlussvielfalt, das es beim Steam Deck oder ROG Ally der Fall ist.

Der dritte USB-Typ-C-Anschluss befindet sich auf der Unterseite. Hier finden sich auch der 3,5-mm-Klinke-Anschluss sowie hinter einer Abdeckung ein SD-Kartenslot. Dieser kann zur Speichererweiterung eingesetzt werden.

Die Rückseite des AYANEO 2S ist so gestaltet, dass die Handballen des Nutzers auf den unteren Auswölbungen aufliegen und die Finger die Seiten umgreifen. Bereits zu Beginn haben wir die Formgebung als Handschmeichler bezeichnet und im Vergleich zum ROG Ally liegt der AYANEO 2S deutlich angenehmer in der Hand.

Hinter dem Lüftergitter sitzt der Radiallüfter der Kühlung. An dieser Stelle wird die kühle Luft angesaugt und dann auf der Oberseite wieder ausgeblasen. Leise und kühl soll der AYANEO 2S sein. Die Temperaturen und Lautstärke werden wir uns ebenfalls anschauen.

AYANEO liefert ein Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 100 W mit. Neben verschiedenen Adaptern für die einzelnen Länder gibt es auch ein Typ-C-Kabel sowie auf Seiten des Netzteil nicht nur einen Ausgang, sondern derer gleich vier. Die beiden Typ-C-Ausgänge sollen bis zu 100 W liefern können, für die beiden Typ-A-Anschlüsse gibt der Hersteller 30 W an. Je nachdem welche Ausgänge bestückt sind, wird folgende Leistung erreicht: