Das Strix-Point-Design mit Zen-5-Kernen und RDNA-3.5-Architektur bildet nicht nur die Basis für die Ryzen-AI-300-Serie, die auf der CES erweitert wurde, sondern in Teilen auch für die neue Ryzen-Z2-Serie, die analog zur Ryzen-Z1-Serie auf den schnellsten Mobilchip setzt. Allerdings nimmt AMD einige Änderungen in der Serie vor, so dass wir hier zwar drei anstatt zwei Varianten des Ryzen Z2 sehen, allerdings basiert auch nur das Top-Modell auf dem Strix-Point-Design.

Der Ryzen Z2 Extreme bietet insgesamt acht Kerne, von denen drei auf dem Zen-5- und fünf auf dem Zen-5c-Design basieren. Nur dieses Modell verwendet das Strix-Point-Design mit RDNA-3.5-GPU. AMD verwendet hier den Vollausbau mit 16 Compute Units. Die konfigurierbare TDP wird mit 15 bis 35 W angegeben. Der Basis-Takt liegt bei 2,0 GHz, im Boost sollen einzelne Kerne bis zu 5,1 GHz erreichen können.

Nicht mehr auf Strix Point, sondern auf Kraken basierend, kommt der Ryzen Z2 daher. Auch er bietet acht Kerne mit einem Takt von sogar bis zu 5,1 GHz, hier aber verwendet AMD ausschließlich Zen-5-Kerne und eine integrierte GPU auf Basis der RDNA-3-Architektur. Der Ausbau beläuft sich auf 12 Compute Units und hier liegt die cTDP bei 15 bis 30 W.

Schlussendlich gibt es auch noch den Ryzen Z2 Go. Hier setzt AMD aber sogar auf Zen-3+-Kerne – genauer gesagt derer vier. Bei der integrierten GPU geht es bis auf die RDNA-2-Generation und 12 Compute Units zurück. Das dazugehörige Design kam als Ryzen-6000-Serie in Notebooks zum Einsatz und wird unter dem Codenamen "Rembrandt" geführt.

AMD geht aktuell davon aus, dass der Markt für die mobilen Handhelds weiter wachsen wird. In Form des Steam Deck beliefert man auch den Branchenprimus mit einem Custom-Design. In den vergangenen Monaten haben aber zahlreiche Hersteller entsprechende Produkte vorgestellt. Darunter waren ASUS mit dem ROG Ally, aber auch ZOTAC mit der Zone. Auf der CES werden weitere Neuvorstellungen bzw. neue Generationen erwartet. AMD selbst spricht auf den Folien von einer neuen ROG Ally, aber auch das Steam Deck wird aufgeführt, so dass die Gerüchte bereits hochkochen, Valve könnte in Kürze ein neues Modell vorstellen.

Ob sich AMD innerhalb der Ryzen-Z2-Serie mit der Differenzierung durch die CPU- und GPU-Architektur einen Gefallen getan hat, wagen wir einmal zu bezweifeln. Käufer eines mobilen Handhelds könnten so schnell getäuscht werden, dann nur der Ryzen Z2 Extreme bietet die Kombination aus den aktuellen CPU-Kernen und der stärksten GPU. Wir sind gespannt in welcher Form die Ryzen-Z2-Prozessoren in den Geräten auftauchen werden.