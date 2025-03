Werbung

Während die kürzlich veröffentlichte SteamOS 3.7 Preview bereits zahlreiche Neuerungen einführte, soll die finale Version 3.8 bereits den Grundstein für eine breitere Hardware-Unterstützung legen und die allgemeine Stabilität sowie Leistung verbessern. Erstmals soll das Betriebssystem dann nicht mehr exklusiv für das Steam Deck und das Steam Deck OLED vorgesehen sehen, sondern auch auf Handhelds anderer Hersteller, wie dem Asus ROG Ally, lauffähig sein.

Begleitet werden die Neuerung in SteamOS 3.8 seinerseits von Aktualisierungen der Systemarchitektur. So wird der Kernel auf Linux 6.11.11 oder neuer angehoben, wodurch verbesserte Hardware-Unterstützung und optimierte Leistung gewährleistet werden soll. Auch die Benutzeroberfläche erfährt mit KDE Plasma 6.2.5 eine Modernisierung und will eine stabilere Desktop-Umgebung und eine überarbeitete Bedienung ermöglichen. Besonders die Grafikpipeline wurde überarbeitet. Mit AMD RADV 24.2 und Mesa 3D 24.3 stehen neueste Open-Source-Treiber bereit, die die Effizienz und Kompatibilität mit moderner Hardware steigern sollen.

Die neuen Software-Basisverbesserungen sollen dazu erstmals auch eine native Unterstützung für Geräte außerhalb des Steam Decks ermöglichen. Der YouTube-Kanal The Phawx testete SteamOS 3.8 beispielsweise auf dem Asus ROG Ally und konnte eine insgesamt stabile und performante Erfahrung bestätigen.

Die Einführung von SteamOS 3.8 soll zudem den Weg für das "Powered by SteamOS"-Programm bereiten, das es OEMs ermöglicht, Handheld-PCs mit SteamOS als Betriebssystem auszuliefern. Neben diesen vorinstallierten Versionen arbeitet Valve auch an einer frei verfügbaren Variante für Desktop-PCs, die für jeden Nutzer installierbar sein wird. Während Valve bereits vor drei Jahren eine solche Version angekündigt hatte, verdichten sich nun erstmals die Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung. Wann genau das neue SteamOS als Download für jedermann frei zur Verfügung stehen wird, steht allerdings bislang noch nicht fest.