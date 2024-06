Werbung

Für das neue H7 Flow RGB hat NZXT den Innenraum überarbeitet. Ein vertikal orientiertes Netzteil schafft Platz für Bodenlüfter und sorgt so für mehr Spielraum bei der Grafikkartenkühlung. Eine Besonderheit ist zudem der vormontierte F360 RGB Core Single-Frame-Lüfter, also drei 120-mm-Lüfter, die sich einen Lüfterrahmen teilen.

2022 brachte NZXT die erste H7-Generation auf den Markt. Wir haben damals das Topmodell H7 Elite getestet. Daneben wurden mit dem Basis-H7 und dem Airflow-optimierten H7 Flow noch zwei weitere Modelle eingeführt.



In diesem Jahr folgt nun ein Refresh mit einem neuen H7 Flow, das werkseitig mit drei unbeleuchteten F120Q-Lüftern bestückt wird und mit dem H7 Flow RGB. Bei diesem RGB-Modell verbaut NZXT einen Single-Frame-RGB-Lüfter. Praktisch sind das drei 120-mm-Lüfter mit einem einzelnen Lüfterrahmen.

Die ursprünglichen H7-Modelle hatten den klassischen Zweikammeraufbau mit einer Mainboardkammer und einer Bodenkammer für Netzteil und Laufwerkskäfig. Bei den neuen 2024er-Modellen wird die Bodenkammer drastisch verschlankt. Möglich wird das durch die vertikale Netzteilausrichtung und durch den Wegfall des 3,5-Zoll-HDD-Käfigs. Dafür können nun drei 120-mm-Lüfter am Boden montiert werden, mit denen eine direkte Grafikkartenkühlung von unten möglich wird.

NZXT bietet sowohl das H7 Flow als auch das H7 Flow RGB sowohl in Schwarz als auch in Weiß an. Für das H7 Flow wird eine UVP von 139,99 Euro angegeben. Das H7 Flow RGB kostet 159,99 Euro.

Zusätzlich zum Gehäuse hat NZXT uns noch eine ganze Reihe anderer Komponenten zur Verfügung gestellt, die wir für die Produktbilder nutzen werden. Das sind konkret ein N7 Z790-Mainboard, das C1500 Platinum (329,99 Euro UVP), die Kraken 360 RGB, ein F360 RGB Core (69,90 Euro UVP), ein F120 RGB Core und ein RGB & Fan Controller. Die eigentlichen Messungen haben wir aber mit unserem üblichen Testsystem durchgeführt.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:

Eckdaten:

Bezeichnung: NZXT H7 Flow RGB (2024)

Material: SGCC-Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 244 x 544 x 468 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 27,7 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/ 140 mm (Front, 1x F360 RGB Core vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Boden, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 18,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm Gewicht: etwa 11,1 kg Preis: 159,99 Euro (UVP)

Als Zubehör liegen dem H7 Flow RGB Montagematerial, Anleitung und schwarze Kabelbinder bei.