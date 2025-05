Werbung

Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh (Taiwan) zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr haben wir für unsere Leserschaft in Summe ganze 42 Videos fest eingeplant, die den Einblick in die neuen Produkte ermöglichen werden. Am ersten Tag der Computex waren es gleich zehn Videos. Bei Cryorig haben wir unter anderem einen leistungsstarken Low-Profile-Luftkühler gesehen, von Lian Li neue Gehäuse und AIO-Kühlungen und bei Thermal Grizzly war "der8enchtable" von Roman Hartung das Highlight.

Doch war auch NZXT ist mit Gehäusen und AiO-Kühlungen vor Ort, von Noctua wurde eine neue Phasenwechsel-Kühlung präsentiert und be quiet! stellte bekannte und neue Produkte aus. Arctic hatte neue Lüfter, AIOs und sogar Gehäuse dabei und Silverstone hatte ein Workstation-Gehäuse im Gepäck. Schließlich gab es von Phanteks ein neues Gehäusedesign und anpassbare Distroplates zu sehen und Seasonics Prime-HPD-Netzteile sparen Platz ein.

Cryorig: Starker LP-Luftkühler, Astral-Luftkühler, Cryo-360-AIO und das Lull-Case

Bei Cryorig haben wir uns auf der Computex in Taipeh für unsere Leser die vielen Neuheiten angeschaut und präsentieren dazu auch ein Video. Vom kleinen aber kraftvollen C5CU-Low-Profile-Luftkühler über über den großen Astral-Luftkühler bis hin zur Cryo360-AIO-Wasserkühlung hatte der Hersteller natürlich besonders im Kühlungsbereich einiges zu zeigen. Ebenfalls faszinierend war das Lull-Gehäuse, das für eine Custom-Wasserkühlung gleich zusätzliche Kühlfläche bietet und bei Bedarf mit weiteren Radiatoren ergänzt werden kann.

Lian LI: Neues Case und AIO mit motorisiertem Curved-Display

Auf dem Computex-Messestand von Lian Li geht es in diesem Jahr vor allem um drei neue Gehäuse: Dan Cases B4, Lancool 4 und Lancool 217 INF. Wir haben uns daneben aber auch eine neue AiO-Kühlung mit Curved Display angesehen.

Thermal Grizzly: DeltaMate-Wasserkühler, der8enchtable und WireView Pro 2 mit Logging

Das Unternehmen Thermal Grizzly aus Berlin ist ebenfalls mit neuen Produkten auf der Computex vertreten und wir haben uns diese Neuigkeiten näher angeschaut. Besonders in Szene gesetzt wurde natürlich der DeltaMate-GPU-Wasserkühler für die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC in der Schwarz-Metall-Optik. Zumindest für den Sockel AM5 wird es von Thermal Grizzly einen Wasserkühler geben. Gerade für die Benchmark-Enthusiasten dürfte der der8enchtable von Roman "der8auer" Hartung von großem Interesse sein.

NZXT: Micro-ATX-Gehäuse und Kraken-Plus-Serie

NZXT hat zur Computex eine Reihe von Neuheiten aus dem Gehäuse- und Kühlungssegment im Gepäck. So wurde mit dem H3 Flow ein Micro-ATX-Gehäuse und mit der Kraken Plus-Serie ein Nachfolger für die Kraken-Produkte von 2023 enthüllt. Im Video zeigen wir mit H9 Flow RGB (2025) und Kraken Elite 420 RGB neue Oberklasse-Produkte, dir wir bereits direkt zum Launch testen konnten.

Noctua: Phasenwechsel-Kühlung und eigene AIO

Auch Noctua ist wieder auf der Computex zugegen und wagt in diesem Jahr den lang erwarteten Einstieg in den Markt für All-in-One-Wasserkühlungen. Daneben zeigte der österreichische Kühlerspezialist, bislang vor allem für leise und leistungsstarke Luftkühler bekannt, auch ein Demo-Exemplar seiner noch in Entwicklung befindlichen Phasenwechsel-Kühlung sowie ein Gehäuse, das in Zusammenarbeit mit Antec entstanden ist.

be quiet!: Viel Bekanntes, aber auch einige Neuerungen

Nicht nur Thermal Grizzly ist von Deutschland aus nach Taiwan zur Computex angereist, sondern auch be quiet!, wenn auch in diesem Fall aus Hamburg. Mit im Gepäck hatte be quiet! einerseits die schwere und umfassende Dark-Mount-Tastatur sowie die abgespeckte Light-Mount-Tastatur, andererseits neue AIO-Wasserkühlungen, zwei neue Netzteile und auch das ansehnliche Light-Base-900-FX-Gehäuse.

Arctic: Neue Lüfter, AiO-Kühlungen und eigenes Gehäuse

Arctic sorgt auf der Computex 2025 für frischen Wind – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mit einer ganzen Reihe neuer Produkte, darunter überarbeitete Lüfter, eine erweiterte AiO-Kühlerserie sowie einem neuen Gehäuse, will sich der Hersteller weiterhin als feste Größe im Bereich effizienter und bezahlbarer PC-Kühlungslösungen positionieren.

Silverstone: Workstation-Gehäuse und etwas Retro

Auch SilverStone hat auf der Computex 2025 seine neuen Produkte präsentiert, die sowohl professionelle Serveranwender als auch klassische PC-Enthusiasten ansprechen sollen. Besonders auffällig ist die konsequente Erweiterung des Server-Portfolios, die durch den Einstieg in kompakte, leistungsfähige Rackmount-Systeme deutlich wird. Modelle wie das RM31 Mini und das RM24502 zeigen, dass SilverStone den Fokus zunehmend auf platzsparende, GPU-optimierte Serverlösungen legt. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten diese Gehäuse ausreichend Raum für mehrere High-End-Grafikkarten und setzen auf Wasserkühlungslösungen mit integrierten 360-mm-Radiatoren. Für besonders enge Einbauräume hat SilverStone zudem die IceMyst 400 vorgestellt – eine clevere AiO-Kühlung mit vier kleinen Lüftern, die auch in Zwei-Höheneinheiten-Gehäusen Platz findet und sogar als Dual-CPU-Lösung verfügbar ist.

Phanteks: Neues Gehäuse-Design und anpassbare Distroplates

Phanteks hat auf der Computex 2025 eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, die sowohl funktional als auch optisch auf den aktuellen Trend der Individualisierung und Integration abgestimmt sind. Im Fokus standen dabei neue Gehäusevarianten, Wasserkühlungskomponenten und ein überraschend erschwingliches AiO-Kühlungsmodell mit großem LCD-Display.

Seasonic: Prime HPD-Netzteile für mehr Platz

Seasonic feiert in diesem Jahr bereits 50-jähriges Firmenjubiläum. Wir haben unseren Standbesuch während der Computex aber nicht nur genutzt, um zu gratulieren (auch zu einem weiteren EHA-Award). Neue Produkte standen natürlich ebenfalls im Fokus.

