Auch SilverStone hat auf der Computex 2025 seine neuen Produkte präsentiert, die sowohl professionelle Serveranwender als auch klassische PC-Enthusiasten ansprechen sollen. Besonders auffällig ist die konsequente Erweiterung des Server-Portfolios, die durch den Einstieg in kompakte, leistungsfähige Rackmount-Systeme deutlich wird. Modelle wie das RM31 Mini und das RM24502 zeigen, dass SilverStone den Fokus zunehmend auf platzsparende, GPU-optimierte Serverlösungen legt. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten diese Gehäuse ausreichend Raum für mehrere High-End-Grafikkarten und setzen auf Wasserkühlungslösungen mit integrierten 360-mm-Radiatoren. Für besonders enge Einbauräume hat SilverStone zudem die IceMyst 400 vorgestellt – eine clevere AiO-Kühlung mit vier kleinen Lüftern, die auch in Zwei-Höheneinheiten-Gehäusen Platz findet und sogar als Dual-CPU-Lösung verfügbar ist.

Im Desktop-Bereich richtet sich der Blick auf das neue Alta T2. Das Gehäuse ergänzt das bereits bekannte Alta T1 und bietet noch mehr Raum für leistungsstarke Hardware. Die hochwertige Aluminiumfront will dem Tower dabei eine elegante Optik verleihen, während das großzügige Innenleben Platz für bis zu drei 480-mm-Radiatoren bietet – oben, vorne und sogar auf der Rückseite, sofern die Laufwerksschächte entfernt werden. Besonders ambitionierte Nutzer können zusätzlich zwei Netzteile verbauen oder theoretisch sogar ein zweites PC-System unterbringen. Bis zu elf Laufwerkschächte bieten ausreichend Kapazität für speicherintensive Projekte.

Passend zu diesen High-End-Systemen präsentierte SilverStone außerdem eines der ersten 3.000-Watt-Netzteile auf dem Markt. Während bereits 2.500-Watt-Modelle im Sortiment sind, geht das neue 3.000-Watt-Netzteil mit Cybernetics-Platinum-Zertifizierung noch einen Schritt weiter. Das Produkt richtet sich an extreme Workstation- oder Mining-Setups, bei denen neben hoher Leistung auch auf Effizienz geachtet werden muss.

Ein besonderes Highlight – vor allem für Retro-Fans – ist das neue FLP02-Gehäuse. Ursprünglich als exklusives Produkt für einen japanischen Distributor entwickelt, hat sich das Design schnell zu einem Kultobjekt entwickelt. Das beige-graue Gehäuse mit Turbo-Knopf, klassischen Schaltern und moderner Frontanschluss-Ausstattung wie USB-C erinnert stark an die IBM-Ära der 90er-Jahre. Die Nachfrage war dabei so hoch, dass das Gehäuse in Japan und den USA bereits ausverkauft ist. Eine europäische Markteinführung ist in Planung.