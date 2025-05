Werbung

Mitte April haben wir die Finalisten verkündet, auf der Computex wurden soeben, also einen Tag bevor die Messe offiziell startet, die Gewinner gekürt. Aus einer Nominierung in 61 Kategorien haben die beteiligten Redaktionen im Frühjahr in zwei Phasen die jeweiligen Gewinner gewählt.

Die alljährliche Vergabe der European Hardware Awards kommt mit folgenden EHA-Mitgliedern zu Stande: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, IO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie Cowcotland aus Frankreich. Zusammengenommen kommen diese Publikationen mit 100 Journalisten auf mehrere Dutzend Tests pro Monat und beeinflussen damit die Kaufentscheidung von mehr als 20 Millionen Lesern.

Zur Award-Vergabe waren zahlreiche Hersteller, Agenturen und Pressevertreter anwesend und darunter fast alle Gewinner. Diese haben dann auch ihre Awards in Empfang genommen.

Alle weiteren Produktkategorien, darunter auch die Preis/Leistungs-Sieger für einige Kategorien, findet ihr in der nun folgenden Aufstellung.

Die Gewinner aus 61 Produktkategorien

Gratulation allen Gewinnern!