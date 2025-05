Werbung

Bei Cryorig haben wir uns auf der Computex in Taipeh für unsere Leser die viele Neuheiten angeschaut und präsentieren dazu auch ein Video. Vom kleinen aber kraftvollen C5CU-Low-Profile-Luftkühler, über über den großen Astral-Luftkühler bis hin zur Cryo360-AIO-Wasserküühlung hatte der Hersteller natürlich besonders im Kühlungsbereich einiges zu zeigen. Ebenfalls faszinierend war das Lull-Gehäuse, das für eine Custom-Wasserkühlung gleich zusätzliche Kühlfläche bietet und bei Bedarf mit weiteren Radiatoren ergänzt werden kann.

Wenn es darum geht, große Abwärme von mehr als 150 W effektiv abzuführen, werden Low-Profile-Kühler eher nicht in die engere Wahl genommen. Sie bieten zwar die kompakten Abmessungen, liefern aber für viele Einsätze nicht genügend Kühlleistung. Genau diesem Kontrapunkt ist Cryorig nun mit dem C5CU-Kühler angegangen. Die geringe Höhe bleibt, doch hat der Hersteller eine Vapor-Chamber eingesetzt, die gleichzeitig auch den Kühlerboden bildet. So nimmt der Prozessor - von der Wärmeleitpaste abgesehen - direkten Kontakt mit der Vapor-Chamber auf.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Apropos Wärmeleitpaste: Bis zu zwei zusätzliche Watt an Kühlleistung verspricht sich Cryorig dadurch, dass in den Kühlerboden kreisförmige Rillen eingelassen wurden, die durch die aufgebrachte Wärmeleitpaste gefüllt werden. Von der Gesamt-Kühlleistung spricht Cryorig davon, dass bis zu 180 Watt an Abwärme abgeführt werden können, die für einen Low-Profile-Kühler schon sehr beeundruckend sind. Doch dies gilt es in einem künftigen Test zu beweisen. Dem aktuellen Trend nach wird der oben sitzende Lüfter mit RGB-LEDs in Szene gesetzt.

Zum Preis und zur Verfügbarkeit liegen uns für den C5CU-Kühler keine Informationen vor.

Großer Astral-Luftkühler und 360-mm-AIO

Mit dem Astral-Kühler hatte Cryorig auch einen Dual-Tower-Kühler zu zeigen, der mit zehn Heatpipes ausgestattet ist und am Aluminium-Kühlerboden ebenfalls die runden Rillen erhalten hat. Ein Highlight ist das oben angebrachtes Touch-Display, das dem Anwender Infos, wie die CPU-Temperatur, die CPU-Last und auch die Leistungsaufnahme, anzeigt.

Die Cryo360-AIO-Wasserkühlung ist mit einem runden Display ausgestattet und kann je nach Gehäuse-Platzierung gedreht werden. Angesteuert wird das Display über USB. Bei der Pumpen-Geschwindigkeit werden von Cryorig 800 bis 2.500 rpm genannt, während es bei den drei 120-mm-Axiallüftern 900 bis 2.000 rpm sein sollen. Kompatibel ist die Cryo360-AIO-Wasserkühlung mit den Intel-Sockeln LGA150x, LGA1200 und LGA1700. Der aktuelle LGA1851-Sockel wurde zwar nicht genannt, doch ist davon auszugehen, dass dieser Kühler auch damit keine Probleme hat. Bei AMD wird der Sockel AM4 und AM5 genannt.

Ausgestellt wurde auch das Lull-Gehäuse, das jedoch kein gewöhnliches PC-Case ist. Die Besonderheit des Lull-Gehäuses ist die Möglichkeit, es um einen äußerlich angebrachten Radiator zu erweitern, der sich in einen Custom-Wasserkühlungskreislauf einbinden lässt und alleinstehend 450 ml an Kühlflüssigkeit aufnehmen kann. Der Radiator selbst kommt auf die Abmessungen 400 x 400 x 3 mm, währenddessen das Gehäuse auf 443 x 227 x 436 mm kommt und 3,85 kg auf die Waage stemmt. Hinzu kommt ein Luftkühlungs-Volumen von 550 cm³. Demnach wird in Punkto Kühlung-Potential bereits einiges mitgeliefert.

Wie auch zum C5CU-Low-Profile-Luftkühler, gibt es auch bei all den anderen Neuheiten noch keine Informationen dazu, wann die Produkte zu welchen Preisen in Deutschland erhältlich sein werden.