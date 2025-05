Werbung

NZXT hat zur Computex eine Reihe von Neuheiten aus dem Gehäuse- und Kühlungssegment im Gepäck. So wurde mit dem H3 Flow ein Micro-ATX-Gehäuse und mit der Kraken Plus-Serie ein Nachfolger für die Kraken-Produkte von 2023 enthüllt.

Die beiden neuen Flaggschiff-Modelle haben wir bereits direkt zum Launch testen können: Das H9 Flow RGB (2025) kann als neues Flaggschiff-Gehäuse von NZXT 420-mm-Radiatorenplätze bieten. Und mit der Kraken Elite 420 RGB bietet NZXT passenderweise auch eine 420-mm-AiO-Kühlung an. Doch man hat noch weitere Neuheiten präsentiert.

Das Micro-ATX-Gehäuse H3 Flow wurde vom H5 Flow inspiriert. Es soll als kompaktes Modell trotzdem einen üppigen Luftstrom ermöglichen. Dafür gibt es nicht nur eine Meshfront, sondern auch eine Netzteilabdeckung, die für eine bessere Luftzirkulation optimiert wurde. Ein 280-mm-Radiator kann genauso verbaut werden wie Back-Connect-Mainboards im Micro-ATX-Format. Das H3 Flow stellt zwei 140-mm-Frontlüfterplätze, zwei 120-mm-Deckellüfterplätze, zwei 120-mm-Bodenlüfterplätze und einen 120-mm-Rückwandlüfterplatz bereit. Vormontiert ist ein unbeleuchteter F120Q an der Rückwand. Der Mini-Tower wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante angeboten. Er soll 79,99 Euro kosten.

Mit der Kraken Plus-Serie ersetzt NZXT die Kraken-Produkte von 2023. Die neuen Modelle sollen effektiver kühlen und leichter zu montieren sein. NZXT setzt dabei auf die NZXT Turbine-Pumpe der Kraken Elite (2024). Ein 1,54-Zoll-Display zeigt Systemtemperaturen, Bilder oder GIFs an. Für eine nutzerfreundliche Verkabelung sorgt eine Kabelpeitsche, die Lüfter- und Beleuchtungssteuerung integriert. Es wird Non-RGB- und RGB-Modelle geben. Die Kraken Plus 240 soll 149,99 Euro, die Kraken Plus 280 169,99 Euro und die Kraken Plus 360 189,99 Euro kosten. Für die beleuchtete Kraken Plus 240 RGB werden 189,99 Euro und für die Kraken Plus 360 RGB 229,99 Euro angesetzt.

Der Single-Frame-Lüfter F420 RGB Core wird nicht nur bei H9 Flow RGB und H9 Flow RGB+ und der Kraken Elite 420 RGB eingesetzt, sondern auch separat angeboten. Als Single-Frame-Modell vereinfacht er Montage und Verkabelung und sorgt für eine harmonischere Optik. NZXT bietet ihn für 74,99 Euro an.