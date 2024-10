Werbung

Die Zeiten, in denen be quiet! nur dezente Silentgehäuse angeboten hat, sind endgültig vorbei: Das neue Light Base 900 FX ist ein waschechtes Showgehäuse mit LED-Lüftern und zwei 1,5 m langen LED-Streifen. Die größte Besonderheit des Gehäuses ist aber, dass es in wenigen Sekunden auf ein invertiertes Layout oder eine horizontale Ausrichtung umgestellt werden kann.

Ursprünglich hatte sich be quiet! passend zum Markennamen auf Silentgehäuse konzentriert. Zumindest die Flaggschiff-Modelle aus der Dark Base-Serie erhielten dann beizeiten LED-Streifen, wurden aber doch eher dezent gestaltet. Mit den Light Base 900-Modellen geht be quiet! nun in eine andere Richtung. Das Showgehäuse soll zum einen die Hardware im Innenraum präsentieren, zum anderen wird es selbst aber auch auffällig beleuchtet. Dafür integriert be quiet! zwei LED-Streifen mit einer stattlichen Länge von je 1,5 m, die sich über Deckel, Front und Boden des Gehäuses ziehen. Bei der FX-Variante werden zudem vier ebenfalls beleuchtete Light Wings 140mm PWM mitgeliefert.

Es geht beim Light Base 900 aber keineswegs nur um Optik. Das große Gehäuse soll gleichzeitig auch sehr flexibel zu nutzen sein. Das bezieht sich zum einen auf die Nutzungsmöglichkeiten im Inneren wie die drei 360-mm- bzw. zwei 420-mm-Radiatorenplätz. Es trifft aber selbst auf die Aufstellung des Gehäuses zu. Durch versetzbare Standfüße kann das Light Base 900 wahlweise normal stehend, invertiert stehend oder auch horizontal liegend aufgestellt werden.

Das 3-in1-Showgehäuse wird im Handel ab rund 170 Euro gelistet. Dafür erhält man das lüfterlose Basismodell. Das Light Base 900 FX mit vier LED-Lüftern soll hingegen um die 220 Euro kosten. Beide Ausstattungsvarianten gibt es sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Variante. Im Test haben wir ein schwarzes Light Base 900 FX.

be quiet! liefert das Gehäuse mit Montagematerial, einer größeren Zahl schwarzer Kabelbinder und einer Anleitung aus. Ein Putztuch (was sich mancher Nutzer bei Showgehäusen wünscht) liegt hingegen nicht bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: