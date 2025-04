be quiet! Dark Mount im Test

Seite 1: be quiet! Dark Mount im Test: Leise High-End-Tastatur mit modularem Konzept

Werbung

Mit der Dark Mount und der etwas schlichter ausgestatteten Light Mount steigt be quiet! in den Markt mechanischer Gaming-Tastaturen ein. Möglich wurde dieser Schritt auch durch die Übernahme des Peripherie-Spezialisten Mountain im vergangenen Jahr, dessen Know-how insbesondere beim modularen Aufbau in die Entwicklung eingeflossen ist. Ob das neue Modell überzeugt, klärt unser Test.

Beide Modelle setzen auf ein leises Tippgefühl, hochwertige Materialien und ein flexibles Design. In diesem Test konzentrieren wir uns auf die Dark Mount, das Flaggschiff der neuen Serie. Sie bietet unter anderem ein abnehmbares Nummernfeld mit Display-Tasten, ein separat positionierbares Media Dock sowie individuell konfigurierbare ARGB-Beleuchtung.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Verarbeitungsqualität, Bedienkomfort und der eigens entwickelten Silent-Switch-Technik. Wie gut sich die be quiet! Dark Mount im Alltag und beim Gaming schlägt, zeigt unser Testbericht.

Einen separaten Test zur be quiet! Light Mount gibt es ebenfalls bei uns.

Technische Details

Die be quiet! Dark Mount ist eine mechanische Tastatur mit modularem Aufbau, die auf eine möglichst geringe Geräuschentwicklung und hohe Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist. Sie ist sowohl für den Einsatz im Gaming-Bereich als auch für produktives Arbeiten konzipiert und bietet eine Vielzahl technischer Merkmale, die auf maximale Flexibilität und Benutzerkontrolle abzielen.

Herzstück der Tastatur sind die eigens entwickelten mechanischen Schalter. Zwei Varianten stehen zur Auswahl: Orange Silent Linear Switches mit 45 g Betätigungskraft sowie Black Silent Tactile Switches mit 55 g. In unserem Testmuster sind die Orangen Switches verbaut. Beide Ausführungen sind ab Werk geschmiert, um mechanische Reibung zu reduzieren und die Akustik zu verbessern. Die Schalter basieren auf einem PA66-Nylongehäuse mit POM-Stößel und sind hot-swap-fähig, wodurch ein Austausch gegen andere 5-Pin-MX-kompatible Modelle möglich ist.

Zur Geräuschreduzierung setzt die Dark Mount auf ein dreischichtiges Dämmungskonzept: Eine Schicht aus Schaumstoff befindet sich über der Leiterplatte, eine weitere darunter, ergänzt durch eine Silikonpolsterung im Boden des Gehäuses. Große Tasten werden über zusätzliche, geschmierte Stabilisatoren geführt, die gepolsterte Kontaktflächen zur Leiterplatte besitzen. Die Leertaste ist mit einer separaten Dämpfungsschicht unterlegt.

Für die optische Anpassung verfügt die Tastatur über ARGB-Beleuchtung pro Taste, ergänzt durch einen umlaufenden LED-Streifen. Jeder Switch enthält einen gebogenen Lichtdiffusor, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten. Die Konfiguration erfolgt über das be quiet! IO Center, wahlweise als installierbare Software oder Webanwendung. Ein integrierter Speicher sorgt dafür, dass Beleuchtungsprofile, Makros und Tastenbelegungen auch ohne Softwarebindung erhalten bleiben.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Modularität: Der Ziffernblock lässt sich beidseitig an der Tastatur befestigen oder vollständig abnehmen. Dasselbe gilt für das Media Dock, das ein Display, dedizierte Tasten und ein Drehregler für die Lautstärkesteuerung umfasst. Beide Module werden mechanisch fixiert und über Kontakte verbunden. Die Handballenauflage ist zweiteilig aufgebaut und ebenfalls magnetisch, um sich flexibel an verschiedene Nutzungsszenarien anzupassen.

Die Tastatur ist ausschließlich kabelgebunden. Zwei USB-A-auf-USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Merkmale umfassen acht konfigurierbare Display-Tasten und Unterstützung für bis zu fünf Nutzerprofile, die direkt auf dem Gerät gespeichert werden können.

Technische Daten im Überblick:

Switches: be quiet! Orange Silent Linear (45 g) oder Black Silent Tactile (55 g) Key Rollover: N-Key-Rollover Beleuchtung: Pro Taste ARGB + umlaufender ARGB-Streifen + gebogener Diffusor pro Switch Kabel: 2x USB-A auf USB-C, abnehmbar Hot-Swap-Unterstützung: Ja, 5-Pin-MX-kompatibel Modularität: Abnehmbares Numpad, abnehmbares Media Dock, abnehmbare Handballenauflage Abmessungen: 456 × 174 × 52 mm Gewicht: 1,38 kg Preis: 259,90 Euro (UVP)