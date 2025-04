be quiet! Light Mount im Test

Seite 1: be quiet! Light Mount im Test: Neue Gaming-Tastatur mit Stil und Substanz

In diesem Test werfen wir einen genauen Blick auf die neue Light Mount von be quiet!, mit der der Hersteller erstmals den Markt für Gaming-Peripherie betritt. Als bislang vor allem für leise Netzteile, Kühler und Gehäuse bekannter Anbieter überträgt be quiet! seine Expertise im Bereich Geräuschreduzierung jetzt auf eine mechanische Tastatur. Im Fokus steht eine möglichst störungsfreie Tipp- und Gaming-Erfahrung, unterstützt durch schallabsorbierende Materialien und geräuschoptimierte Switches aus eigenem Hause.

Die Entwicklung der neuen Tastaturen erfolgte dabei mit Unterstützung des Know-hows von Mountain, einem Hersteller, den be quiet! im vergangenen Jahr übernommen hat.

Die Tastatur wird in zwei Ausführungen angeboten: mit linearen Orange-Silent-Switches oder taktilen Black-Silent-Switches, jeweils mit werkseitiger Schmierung und auf leisen Betrieb ausgelegt. Unsere getestete Variante nutzt die Orange-Switches. Darüber hinaus bietet die Light Mount ARGB-Beleuchtung, Makrotasten, ein Aluminiumgehäuse sowie Hot-Swap-fähige Switches, was auch Vieltipper und Nutzer mit einem Fokus auf individuelle Anpassbarkeit ansprechen soll.

Parallel dazu haben wir auch die neue be quiet! Dark Mount getestet, das Schwestermodell der Light Mount, das sich mit erweitertem Funktionsumfang und einer dunkleren Designsprache im höheren Preissegment positioniert.



Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 169,90 Euro. Im folgenden Test klären wir, wie sich die Light Mount im praktischen Einsatz bewährt und ob sie den hohen Ansprüchen an Funktionalität, Ergonomie und Verarbeitung gerecht wird.

Technische Details

Die Light Mount ist eine mechanische Tastatur im Standard-Vollformat mit 108 Tasten und richtet sich an Nutzer, die besonderen Wert auf einen leisen Betrieb und hochwertige Verarbeitung legen. Die Abmessungen der Tastatur betragen 461 x 132 x 44 mm, was für eine konventionelle Fullsize-Tastatur typisch ist.

Für den Anschluss an den PC kommt ein abnehmbares, stoffummanteltes USB-A-auf-C-Kabel mit einer Länge von 2 m zum Einsatz, was Flexibilität beim Kabelmanagement bietet. Im Inneren der Light Mount werkeln mechanische Schalter aus eigener Entwicklung von be quiet.

Die orangen Schalter zeichnen sich durch ein lineares Schaltverhalten mit einer Betätigungskraft von 45 g aus, was sie besonders für schnelles Gaming prädestiniert. Die schwarzen Tactile Switches besitzen hingegen einen spürbaren Druckpunkt bei einer Betätigungskraft von 55 g, was vor allem Vielschreibern und taktil orientierten Nutzern entgegenkommt. Beide Switch-Typen sind werkseitig geschmiert, was sowohl die Lautstärke reduziert als auch für ein sanfteres Tippgefühl sorgen soll. Die Tastatur ist zudem mit Hot-Swap-fähigen Sockeln ausgestattet und unterstützt 5-polige MX-kompatible Switches.

Für die Tastenkappen setzt be quiet! auf hochwertiges PBT im Double-Shot-Verfahren. Die transluzenten Legenden erlauben eine gleichmäßige Ausleuchtung durch die ARGB-Beleuchtung. Letztere ist nicht nur auf jede Taste einzeln anwendbar, sondern wird durch eine integrierte Lightbar an der Oberseite sowie seitliche ARGB-Leisten ergänzt. Die Ausleuchtung erfolgt über einen gebogenen Diffusor in jedem Switch-Gehäuse, der für homogene Lichtverteilung sorgen soll.

Ergänzend zu den Standardtasten bietet die Light Mount ein gerastertes 3D Media Wheel aus Aluminium, das standardmäßig zur Lautstärkeregelung und Stummschaltung dient. Hinzu kommen fünf mechanische Zusatztasten, die als Makro- oder Multimediatasten genutzt und über die Software frei belegt werden können. Diese zusätzlichen Eingabemöglichkeiten erhöhen die Funktionalität, insbesondere im produktiven Umfeld oder bei der Mediensteuerung während des Spielens.

Technische Eckdaten