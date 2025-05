Werbung

Nicht nur Thermal Grizzly ist von Deutschland aus nach Taiwan zur Computex angereist, sondern auch be quiet!, wenn auch in diesem Fall aus Hamburg. Mit im Gepäck hatte be quiet! einerseits die schwere und umfassende Dark-Mount-Tastatur sowie die abgespeckte Light-Mount-Tastatur, andererseits neue AIO-Wasserkühlungen, zwei neue Netzteile und auch das ansehnliche Light-Base-900-FX-Gehäuse.

Die Dark-Mount-Tastatur von be quiet! wurde hat positive, jedoch auch negative Resonsanz erhalten. In unserem Test zur Dark Mount hat diese gerade durch den leisen Betrieb mit der dreischichtigen Dämmung und des modularen Aufbaus einen Award erhalten. Ebenfalls ausgestellt hat be quiet! die abgespeckte Light-Mount-Tastatur, die wir ebenfalls im Test hatten.

Im AIO-Segment hat be quiet! dann zwei neue Produkte zeigen können. Die Pure Loop 3 richtet sich an RGB-LED-Verweigerer und so bringen die Pure-Wings-Lüfter auch keinerlei RGB-LEDs mit und sind schlicht in schwarz gehalten. Der preisliche Korridor reicht von 85 bis 115 Euro. In letzterem Fall ist dann von einem 360-mm-Radiator die Rede.

Wer stattdessen die RGB-LEDs mitnehmen möchte, kann auf den Pure Loop 3 LX setzen. Als Besonderheit kann die Kühlerabdeckung entfernt und eine andere Optik eingesetzt werden, die dann beleuchtet wird. Sowohl bei der Pure Loop 3 als auch bei der Pure Loop 3 LX gilt, dass das Kühlwasser nachgefüllt werden kann.

Zwei neue Netzteile und das Light Base 900 FX

Das gezeigte Power Zone 2 ist ein neuer Energiespender samt Platinum-Zertifizierung, richtet sich auch an System-Builder und entspricht dem modernen ATX-3.1-Standard. Dieses Netzteil wird es in den Wattstufen 750 W, 850 W und 1.000 W geben. Für die semi-passive Kühlung wird der hauseigene Pure-Wings-3-Lüfter eingesetzt. Auf der anderen Seite stellte be quiet! außerdem das Pure Power 13 M in Aussicht, wobei das M für modular steht. Es arbeitet dank 80-Plus-Gold-Zertifikat sehr effizient und ist ebenfalls Teil der ATX-3.1-Netzteile.

Der verbaute 120-mm-Lüfter geht dank Semi-Passiv-Kühlung nicht statisch ans Werk, sondern dann, wenn die Kühlung benötigt wird. Anstatt Multi-Rail setzt das Pure Power 13 M auf eine, kräftige Single-Rail. Ja nach Wattstufe unterscheidet sich dann natürlich die Single-Rail. Geben wird es das Pure Power 13 M mit 550W, 650W, 750W, 850W und schließlich 1.000W.

Mit dem Light Base 900 FX bietet be quiet! auch ein spektakuläres Show-Gehäuse mit freiem Blick ins Innere und natürlich mit zahlreicher RGB-LED-Beleuchtung an und war Teil der Computex-Darbietung. Dieses imposante Gehäuse hatten wir ebenfalls bereits in einem ausführlichen Test.