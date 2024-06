Werbung

Wie jedes Jahr dreht das Hardwareluxx-Team auf der Computex in Taipeh (Taiwan) zahlreiche Videos, die jede Menge Produktneuheiten und Fortschritte im IT-Sektor aufzeigen. In diesem Jahr 2024 haben wir für unsere Leserschaft in Summe ganze 33 Videos fest eingeplant, die den Einblick in die neuen Produkte ermöglichen werden.

Am zweiten Tag der Computex waren es elf Videos. Bei Zotac konnten wir den bald erscheinenden Zone-Handheld selbst begutachten, bei MSI gab es Mainboards, Gehäuse, Monitore und Komplettsysteme zu sehen und bei Klevv wurde die erste PCIe-5.0-SSD und sehr schneller DDR5-Speicher präsentiert.

Endorfy stellte den Fortis-5-Luftkühler in Schwarz sowie die LIV-Plus-Wireless-Maus, eine neue Tastatur sowie ein Mikrofon vor. Und bei Thermaltake stellt man nicht nur SSF-Gehäuse, sondern auch einen großen Workstation-Boliden vor. Bei MSI gab es zudem auch zwei neue QD-OLED-Monitore für den Preis-/Leistungsbereich und zwei neue Komplettsysteme. Netac zeigte DDR5-RAM, M.2-SSDs sowie Speicherkarten und bei Lian Li und FSP drehte sich alles um Netzteile, Gehäuse und Kühlung. Gehäuse und neue Dual-Blade-Lüfter stellte außerdem MSI in einem separaten Video vor.

Zotac: Der Zone-Handheld bietet viele Vorteile

Ein paar Tage vor der diesjährigen Computex haben wir ZOTAC einen Besuch abgestattet und den Zone-Handheld einmal selbst in die Hände genommen und ihn ausprobiert. Durchgesickert sind auch die technischen Eigenschaften zu ZOTACs Handheld. Neben Valve, ASUS, MSI, Lenovo und Weiteren betritt demnach nun also auch ZOTAC das Handheld-Segment und möchte ebenfalls ein Stück vom Kuchen abbekommen.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

MSI: Neue AM5- und LGA1851-Boards, CAMM2 und Mini-CUDIMM

Auf dem MSI-Stand auf der Computex gab es jede Menge an Neuerigkeiten zu berichten, dass wir dies in mehrere Videos aufgeteilt haben. Sowohl für Intels kommende Arrow-Lake-S- als auch für die nun offiziellen Ryzen-9000-Prozessoren von AMD stellte MSI ein paar Platinen aus, wobei jeweils die großen Flaggschiffe aus der MEG-Reihe fehlten. Interessant war natürlich das Prototyp-Mainboard mit dem CAMM2-Modul.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Inno3D: Viele neue RTX-40-Grafikkarten

Grafikkarten-Hersteller Inno3D ist natürlich auch auf der Computex 2024 vertreten. Die GeForce 50er-Serie ist leider noch weit entfernt. Bis es dazu neue Infos gibt, zeigt Inno3D aber einige neue Modelle der 40er-Serie. Besonders durch die aktuell günstigen Preise für Grafikkarten können Fans hier fündig werden.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Endorfy: Schwarzer Fortis 5, Wireless-Maus, Tastatur und Mikrofon

Auch in diesem Jahr hat Hardwareluxx dem Hersteller Endorfy auf der Computex einen Besuch abgestattet. Zu sehen gab es viele neue Produkte, dabei fiel der Fokus vor allem auf den neuen Fortis-5-CPU-Kühler.

So wird der bereits bekannte Fortis-5-Kühler in einer schwarzen Variante neu aufgelegt. Der neue Kühler verfügt über sechs angeschliffene Heatpipes, die mittels Direct-Touch direkten Kontakt zur CPU haben. Um die entstehende Abwärme abzutransportieren, verfügt der Fortis 5 Black über einen 140-mm-Lüfter. Optional lässt sich durch entsprechende Halterungen auf der Rückseite des Kühlers noch ein weiterer Lüfter installieren.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Thermaltake: SSF- und Workstation-Gehäuse

Bei Thermaltake haben wir uns vor allem neue Gehäuse angesehen. Die Bandbreite reicht vom SFF-Modell bis hin zum großen Workstation-Boliden. Mit dem Immersion Cooling-System zeigt Thermaltake zudem, wie man das Thema Flüssigkühlung einmal anders gestalten kann.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Klevv: Erste PCIe-5.0-SSD und schneller DDR5-Speicher

Der Hersteller Essencore war mit seiner Marke KLEVV ebenfalls auf der diesjährigen Computex mit zahlreichen Produkten vertreten.

Zu sehen gab es unter anderem den KLEVV Cras V RGB-RAM, den Hardwareluxx bereits im Test hatte. Auf der Messe zeigte KLEVV dazu noch dessen Neuauflage, welche mit einer ROG-Zertifizierung daherkommt. Zwar wurde diese Version auch optisch etwas überarbeitet, die technischen Eckdaten bleiben allerdings wie gehabt.



[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

MSI: OLED-Monitore mit Preis-/Leistung und neue Systeme

MSI wird sich mit den eigenen Produkten nicht nur im High-End-Sektor mit entsprechend hohen Preisen aufhalten, sondern wird auch kostengünstigere Produkte anbieten, die mehr einer möglichen Preis-/Leistungsempfehlung gleichen könnten. Die Rede ist in erster Linie bei den modernen QD-OLED-Monitoren. Doch auch zwei neue Komplettsysteme wurden mit dem MAG Infinite E1 14th und dem MPG Infinite X2 14th ausgestellt.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Netac: DDR5-RAM, M.2-SSDs und Speicherkarten

Zum ersten Mal war Hardwareluxx mit der Kamera 2024 auch beim Speicherhersteller Netac zu Besuch. Netac wartet auf der diesjährigen Computex mit einem großen Angebot an diversen Speicherlösungen auf. Dieses schließt sowohl Top-aktuellen DDR5-RAM mit ein, wie auch bereits etablierte DDR4-Kits.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Lian Li: Gehäuse, Edge-Netzteile und HydroShift-LCD-Kühlung

Lian Li zeigt zur Computex natürlich neue Gehäuse - aber auch L-förmige Netzteile und die neuen Hydroshift-AiO-Kühlungen sowie praktisches Zubehör.

Als Gehäuseneuheit haben wir uns vor allem das LANCOOL 207 näher angesehen. Ausgelegt sind diese Modelle als Midi-Tower mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ungewöhnlich ist die Netzteilposition: Lian Li verrückt es nach vorn. Dadurch kann der hintere Bereich des Gehäusebodens für Lüfter genutzt werden, mit denen sich die Grafikkarte direkt von unten kühlen lässt. Bei Maßen von 219 x 455 x 455,6 mm (B x H x T) fällt das Gehäuse sehr kompakt aus und erinnert fast schon mehr an einen Mini- als an einen Midi-Tower. Es nimmt aber trotzdem ausgewachsene ATX-Mainboards und bis zu 41 cm lange Grafikkarten auf.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

FSP: Drei PSU-Serien, Show-Gehäuse und Luft/Wasserkühlung

FSP ist natürlich für Netzteile bekannt und kann auf diesem Gebiet auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen und fertigt auch für andere Hersteller die Netzteile. In Taipeh hat das Unternehmen nun eigene, neue Netzteile ausgestellt und möchte drei Produktreihen etablieren. Doch auch im Gehäuse- und Kühlungssegment möchte FSP nun ambitioniert Fuß fassen konnte für die Öffentlichkeit auch in diesem Bereich einiges an Neuheiten zeigen.

[Weiterlesen]

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

MSI: Gehäuse und Dual-Blade-Lüfter

Neben vielen weiteren Produkten ist MSI auf der diesjährigen Computex auch mit neuen Gehäusen vertreten.

Ein optisches Highlight bildet hier ein noch nicht konkret benannter Prototyp ("Modern PC-Build"). Das Gehäuse setzt auf eine Weiß/Silber-Mischung, die von Akzenten aus Holzelementen begleitet wird. Daneben verfügt der Prototyp auch über zwei Griffstücke aus Holz an der Oberseite, die sich beinahe über die gesamte Länge des Gehäuses erstrecken.

[Weiterlesen]