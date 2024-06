Werbung

FSP ist natürlich für ihre Netzteile bekannt und kann auf diesem Gebiet auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen und fertigt auch für andere Hersteller die Netzteile. In Taipeh hat das Unternehmen nun eigene, neue Netzteile ausgestellt und möchte drei Produktreihen etablieren. Doch auch im Gehäuse- und Kühlungssegment möchte FSP nun ambitioniert Fuß fassen konnte für die Öffentlichkeit auch in diesem Bereich einiges an Neuheiten zeigen.

Während unserer EHA-Tech-Tour 2023 haben wir bereits über FSP berichtet, dass das Unternehmen mit drei Produktserien für den Einstieg, für die Mittel- und Oberklasse sowie für den High-Performance-Bereich mit sehr großen Wattstufen an den Start gehen möchte. Die Vita-Modelle dienen für den Einstieg und es wird sie sowohl mit als auch ohne Kabel-Management geben. Für die Mittel- und Oberklasse sollen die Advan-Netzteile das Ruder übernehmen, bei denen das Kabel-Management zum Standard gehören wird.

Wenn der Enthusiast besonders viel Energiebedarf hat, kann er künftig zu einem Netzteil aus der Mega-Serie von FSP greifen. Modelle mit 1.600 W und 2.000 W sind hierbei sicherlich zu erwarten. Mit der Cannon-Netzteilreihe möchte FSP jedoch auch zunächst ein Netzteil mit satten 2.500 W anbieten.



Mit dem S380-WA und U690-WP steigt FSP nun auch verstärkt in das Gehäuse-Segment ein und hatte mit diesen Beiden auch bereits sehr schicke Gehäuse zur Show gestellt. In das S380-WA passt im Höchstfall ein Micro-ATX-Mainboard hinein. Ein echter Hingucker ist natürlich die massive Glasfront, die abgerundet mit dem Glasseitenteil eine EInheit bildet. Das größere U690-WP-Case eignet sich bis hoch zu ATX-Platinen. Bei diesem Gehäuse sind es in Summe drei Glasteile, die ebenfalls einen tiefen Blick in das System ermöglichen.

Und auch bei der Kühlung konnte FSP auf der Computex einige Produkte zeigen. Mit einem Single- und Dual-Tower-Luftkühler möchte FSP mit einer Bepreisung und 30 respektive 60 Euro der Konkurrenz gehörig Druck machen. Jeweils wurden einige Heatpipes verbaut und eigene Lüfter verwendet. Wer hingegen eine AIO-Wasserkühlung vorzieht, auch da wird es von FSP jeweils in Weiß und in Schwarz Modell mit Radiatorgrößen mit 280 mm, 360 mm und sogar 480 mm geben.