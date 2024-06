Werbung

Auf dem MSI-Stand auf der Computex gab es jede Menge an Neuerigkeiten zu berichten, dass wir dies in fünf Videos aufgeteilt haben. Sowohl für Intels kommende Arrow-Lake-S- als auch für die nun offiziellen Ryzen-9000-Prozessoren von AMD stellte MSI ein paar Platinen aus, wobei jeweils die großen Flaggschiffe aus der MEG-Reihe fehlten. Interessant war natürlich das Prototyp-Mainboard mit dem CAMM2-Modul.

Für beide neuen Prozessor-Generationen wird es von MSI zahlreiche neue Mainboards geben. In einer vorherigen Computex-News sind wir bereits auf das MSI PRO X870-P WIFI und auf das MAG X870 TOMAHAWK WIFI eingegangen, diese beiden Bretter waren auf dem MSI-Stand natürlich das Aushängeschild, auch wenn die (großen) X870E-Platinen nicht gezeigt wurden, wie beispielsweise das MEG X870E ACE oder das MEG X870E GODLIKE.

Auch für Intels im Herbst erwartete Arrow-Lake-S-Prozessoren, die auf dem Sockel LGA1851 basieren werden, wird MSI jede Menge Mainboards zur Verfügung stellen. Angefangen natürlich mit dem Z890-Chipsatz. Auf der Computex in Taipeh wurde ein Modell aus der PRO-Serie ausgestellt, das ebenfalls in heller Optik design wurde. Überraschend ist die Existenz einer ausführlichen Debug-LED, die bisher auf einem PRO-Mainboard von MSI nicht anzutreffen war. Doch zumindest auch das MPG Z890 EDGE WIFI wird es offenbar zu kaufen geben, das wir selbst in den Händen halten konnten.

Auch MSI experimentiert mit den neuen CAMM2-Arbeitsspeicher-Modulen mit DDR5-Speicherchips. Auf einem Project-Zero-Mainboard befinden sich keine DDR5-UDIMM-Speicherbänke, sondern ein CAMM2-Modul. Das Modul arbeitet auf logischer Sichtweise wie zwei separate Module, was demnach bedeutet, dass das Dual-Channel-Interface berücksichtigt wird. Speichertaktraten mit einem CAMM2-Modul sind zumindest bis DDR5-8000 kein Problem, wie ASUS auf der Messe gezeigt hatte.

Als Prototyp-Modell stellte MSI auch ein Mainboard mit Mini-CUDIMM-Steckplätzen aus, die an die SO-DIMM-Bänke erinnern, aber eben verglichen mit dem klassischen DIMM-Format weniger Platz beansprucht und dennoch sehr leistungsstark sein kann.