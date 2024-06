Werbung

Bei Thermaltake haben wir uns vor allem neue Gehäuse angesehen. Die Bandbreite reicht vom SFF-Modell bis hin zum großen Workstation-Boliden. Mit dem Immersion Cooling-System zeigt Thermaltake zudem, wie man das Thema Flüssigkühlung einmal anders gestalten kann.

Das TR100 ist ein neues SFF-Modell von Thermaltake - und damit besonders platzsparend. Es nimmt ein Mini-ITX-Mainboard und ein SFX-Netzteil auf. Relativ viel Platz wird der Grafikkarte eingeräumt. Sie darf immerhin bis zu 36 cm in die Länge ragen. Beachtlich ist auch, dass sich eine AiO-Kühlung mit 280-mm-Radiator verbauen lässt. Thermaltake ermöglicht wie auch bei anderen aktuellen Modellen das einfache Nachrüsten eines optionalen Displays. Leicht abnehmbare Seitenteile erleichtern den Zugang zur Hardware.

Für das TR100 plant Thermaltake einen Preis von 119 Euro. Der Verkauf soll im September starten.

Ausgelöst durch den KI-Hype wird das Workstation-Segment attraktiver. Thermaltake bringt deshalb gleich ein Trio von Workstation-Gehäusen auf den Markt. AX300, AX500 und AX700 sind unterschiedlich große Modelle. Das Top-Modell AX700 ist für XL-ATX-Mainboards ausgelegt und so großzügig dimensioniert, dass es mehrere Grafikkarten (vier Dual-Slot-Modelle) und bis zu 18 Festplatten aufnehmen kann. Auch 420-mm-Radiatoren werden unterstützt.

Die The Tower-Serie wurde hingegen schon mit etlichen Modellen etabliert. Zuletzt haben wir die Micro-ATX-Variante The Tower 300 getestet. The Tower 600 greift dessen Prismenform auf und kann auch wieder mit optionalem Ständer liegend genutzt werden. Als größeres ATX-Modell ist das Gehäuse aber flexibler und kann z.B. auch einen 420-mm-Radiator aufnehmen.

Zum Verkaufsstart im August soll The Tower 600 169 Euro kosten. Geplant sind die Farbvarianten Schwarz, Weiß, Hydrangea Blue und Matcha Green.

Als Besonderheit stellt Thermaltake zur Computex ein Immersion Cooling-System aus, bei dem eine spezielle Flüssigkeit die gesamten Komponenten direkt kühlt. Schon aufgrund des Preises der Kühlflüssigkeit wird dieses System aber eine reine Showlösung bleiben.