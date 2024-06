Werbung

MSI wird sich mit den eigenen Produkten nicht nur im High-End-Sektor mit entsprechend hohen Preisen aufhalten, sondern wird auch kostengünstigere Produkte anbieten, die mehr einer möglichen Preis-/Leistungsempfehlung gleichen könnten. Die Rede ist in erster Linie bei den modernen QD-OLED-Monitoren. Doch auch zwei neue Komplettsysteme wurden mit dem MAG Infinite E1 14th und dem MPG Infinite X2 14th ausgestellt.

QD-OLED-Monitore gehen ins Geld, das ist inzwischen längst bekannt. Liefern dafür allerdings auch ein sehr gutes Bild mit satten Farben und hervorragenden Kontrastwerten. Mit dem MAG 321UP und dem MAG 271QPX möchte MSI schon sehr bald kostengünstigere QD-OLED-Monitore anbieten, die unterhalb der 1.000-Euro-Marke angesiedelt sind. Dafür müssen allerdings gerade bei der Bildwiederholfrequenz "Abstriche" in Kauf genommen werden. Der 31,5-Zoll große MAG 312UP bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 und kommt bis auf 165 Hz. Da bei der 4K-Auflösung in der Regel die Grafikkarte der limitierende Faktor darstellt, ist das dennoch ein guter Wert.

Der MAG 271QPX hingegen bietet ein 26,5-Zoll-Panel und löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten auf und entspricht der WQHD-Auflösung. Anstatt bis zu 360 Hz an Bildwiederholfrequenz sind es hierbei "nur" maximal 240 Hz. Bei beiden Monitoren ist MSIs OLED-Care in Version 2.0 mit inbegriffen, das in unseren Tests umfänglich überzeugen konnte. Die HDR-True-Black-400-Zertifizierung ist auch mit dabei. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören bei beiden Monitoren zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4a sowie einmal USB-Typ-C mit PD bis 15 W. Letzterer ist einer Punkte, bei denen MSI etwas spart, denn die teureren Lösungen bieten hier bis 90 W.

Preislich sollen beide Monitore bei um die 800 US-Dollar liegen, sodass noch nicht abgesehen werden kann, wieviel es hier bei uns in Deutschland sein werden.

Mit dem MAG Infinite E1 14th und dem MPG Infinite X2 14th bietet MSI künftig auch zwei neue Komplettsysteme mit leistungsstarken Komponenten an. Das kleinere System ist hierbei der MAG Infinite E1 14th und bietet den Core-i7-14700F-Prozessor, der zusammen bis hoch zu einer GeForce RTX 4070 gepaart werden kann. Mehr Leistung wird hingegen der MPG Infinite X2 14th mit dem Core i9-14900KF und bis zu einer GeForce RTX 4090 bieten.