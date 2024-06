Werbung

Auch in diesem Jahr hat Hardwareluxx dem Hersteller Endorfy auf der Computex einen Besuch abgestattet. Zu sehen gab es viele neue Produkte, dabei fiel der Fokus vor allem auf den neuen Fortis-5-CPU-Kühler.

So wird der bereits bekannte Fortis-5-Kühler in einer schwarzen Variante neu aufgelegt. Der neue Kühler verfügt über sechs angeschliffene Heatpipes, die mittels Direct-Touch direkten Kontakt zur CPU haben. Um die entstehende Abwärme abzutransportieren, verfügt der Fortis 5 Black über einen 140-mm-Lüfter. Optional lässt sich durch entsprechende Halterungen auf der Rückseite des Kühlers noch ein weiterer Lüfter installieren.

Die verwendete schwarze Beschichtung des Kühlers soll laut Hersteller indes keine Auswirkung auf die Kühlleistung haben. In dieser Beziehung sind in der Vergangenheit bereits einige Kühler negativ aufgefallen. Wer es bunt mag, bekommt die Gelegenheit, den Kühler als RGB-Variante zu erstehen. Diese setzt auf einen RGB-Lüfter samt leuchtendem Kranz-Element an der Oberseite des Kühlers. Beide neuen Modelle sind noch nicht erhältlich, sollen aber demnächst auf den Markt kommen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Zu sehen gab es mit der LIV Plus Wireless ebenfalls eine neue Maus von Endorfy. Die LIV Plus Wireless kommt auf ein Gewicht von 60 g und verfügt über drei Konnektivitätsmodi. So kann auf der Rückseite der Maus ausgewählt werden, ob diese mittels Bluetooth, 2,4 GHz oder Kabel betrieben werden soll.

Endorfy hat sich bei diesem Modell für einen etwas größeren Akku entschieden, was das etwas erhöhte Gewicht erklärt, aber bis zu 160 Stunden Laufzeit im Bluetooth-Modus ermöglichen soll. Die Maus setzt auf einen PixArt PAW3395 Sensor mit maximal 26.000 DPI. RGB-Elemente sind bereits enthalten, aber sehr dezent gehalten. Ausgeliefert wird die Maus mit einer entsprechenden Docking-Station.

Ebenfalls zu sehen, gab es die Thock 75 % Wireless Black Tastatur. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei der Tastatur um ein 75-%-Modell. Die Tastatur verfügt über programmierbare RGB-Beleuchtung und PBT Double-Shot Keycaps. Wie gut sich die Thock 75% Wireless Black tatsächlich schlägt, wird ein baldiger Test zeigen.

Abschließend konnte noch das Solum Voice S begutachtet werden, welches Hardwareluxx bereits zuvor getestet hat. Das Mikrofon will vor allem durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis punkten und konzentriert sich auf die essenziellen Funktionalitäten.