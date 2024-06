Werbung

Zum ersten Mal war Hardwareluxx mit der Kamera 2024 auch beim Speicherhersteller Netac zu Besuch. Netac wartet auf der diesjährigen Computex mit einem großen Angebot an diversen Speicherlösungen auf. Dieses schließt sowohl Top-aktuellen DDR5-RAM mit ein, wie auch bereits etablierte DDR4-Kits.

So findet sich in dem großen Line-up des Herstellers auch die Z RGB DDR5-Serie, die mit den üblichen Spezifikationen im HighEnd-Bereich am Markt mitspielen will. Das Z RGB DDR5 Speicher-Kit ist dabei in Größen von bis zu 64 GB und einer Geschwindigkeit von bis zu 8.000 MHz verfügbar. Wie der Name bereits vermuten lässt, verfügt der RAM über einen mit RGB ausgestatteten Heatspreader und will mit seiner reflektierenden Oberfläche auffallen.

Mit von der Partie ist auch die Shadow S DDR4-Serie. Diese beherrscht XMP 2.0 und kommt auf Taktraten von bis zu 2.666 - 3.600 MHz. Netac gibt hier zudem an, auf qualitativ selektierte ICs bei der Produktion zu setzen.

Ebenfalls zu sehen war die NV7000-Serie, die kürzlich bereits in einem Test auf Herz und Nieren überprüft wurde. Die PCIe-Gen4.0-SSD ist dabei noch in zwei weiteren Ausführungen verfügbar, die ihrerseits auf der Messe zu sehen waren. Darunter die NV7000-Q, als flachere Ausführung der N7000 sowie die NV7000-t, die vor allem zum Upgraden von Konsolen gedacht ist und mit einer Speicherkapazität von maximal 4 TB daherkommt sowie Leseraten von bis zu 7.300 MB/s und Schreibraten von bis zu 6.700 MB/s. Ein passender PCIe5.0-Ableger wird laut Aussagen des Herstellers allerdings noch auf sich warten lassen.

Auch bei Speicherkarten und Zubehör ist Netac breit aufgestellt. Das WH42 ist eine externe SSD-Docking Station mit Gummirahmen und USB 3.2 Typ-C-Anschluss an der Front. Seitlich stehen ein weiterer Typ-C- sowie noch zwei USB Typ-A-Anschlüsse zur Verfügung, sowie ein HDMI- und eine RJ45-Netzwerk-Port. Bei den Speicherkarten gab es unter anderem die CF2000 CFexpress zu sehen, die mit bis zu 1 TB an Speicherplatz und Geschwindigkeiten von bis zu 1.750 MB/s lesend sowie 1.650 MB/s schreibend daher kommt.