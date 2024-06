Werbung

Der Hersteller Essencore war mit seiner Marke KLEVV ebenfalls auf der diesjährigen Computex mit zahlreichen Produkten vertreten.

Zu sehen gab es unter anderem den KLEVV Cras V RGB-RAM, den Hardwareluxx bereits im Test hatte. Auf der Messe zeigte KLEVV dazu noch dessen Neuauflage, welche mit einer ROG-Zertifizierung daherkommt. Zwar wurde diese Version auch optisch etwas überarbeitet, die technischen Eckdaten bleiben allerdings wie gehabt.

Neu im Portfolio des Herstellers ist zudem das Urbane V-Kit. Dieses setzt auf eine eher dezente RGB-Beleuchtung, welche nicht ganz durchgängig ist. Ummantelt sind die Speicherriegel zudem von einem weißen Heatspreader. Die technischen Daten des Urbane V orientieren sich an der bereits bekannten High-End-Serie Cras V RGB. Das neue Kit kann maximal bis zu 2x 24 GB ausgebaut werden und erreicht so Geschwindigkeiten von bis zu 8.000 MT/s bei 1,45 V.

Eher im Budget-Segment angesiedelt ist die neue Fit-V-Einsteigerserie. Diese verzichtet auf eine RGB-Beleuchtung und soll sich preislich unter den Top-Modellen ansiedeln.

Mit der Genuine G560 erweitert KLEVV zudem sein Sortiment um seine erste PCIe Gen5.0-SSD. Diese setzt auf einen Phison E26 Controller und verfügt standardmäßig über einen großen Passivkühler. Die Genuine G560 wird in den Ausführungen 1, 2 und 4 TB auf den Markt kommen, wobei das Spitzenmodell mit 4 TB Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14 GB/s erreicht und schreibend immerhin auf bis zu 12 GB/s kommt.

Mit dabei hatte KLEVV ebenfalls bereits bekannte Produkte und neue Industrielösungen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Um die Performance des Cras V RGB-RAMs unter Beweis zu stellen, führte KLEVV das Speicherkit in einem Benchmark übertaktet vor. Der Speicher wurde vor Ort so auf eine Geschwindigkeit von 4.990,1 MHz gebracht. Mit dem Erreichen von fast 5 GHz kann bei dem Kit daher beinahe von einem 10.000'er Set gesprochen werden. In dem System kam auch die neue Genuine G560 zum Einsatz, zu der KLEVV aber keine Benchmarkdaten veröffentlichte.