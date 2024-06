Werbung

Lian Li zeigt zur Computex natürlich neue Gehäuse - aber auch L-förmige Netzteile und die neuen Hydroshift-AiO-Kühlungen sowie praktisches Zubehör.

Als Gehäuseneuheit haben wir uns vor allem das LANCOOL 207 näher angesehen. Ausgelegt sind diese Modelle als Midi-Tower mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ungewöhnlich ist die Netzteilposition: Lian Li verrückt es nach vorn. Dadurch kann der hintere Bereich des Gehäusebodens für Lüfter genutzt werden, mit denen sich die Grafikkarte direkt von unten kühlen lässt. Bei Maßen von 219 x 455 x 455,6 mm (B x H x T) fällt das Gehäuse sehr kompakt aus und erinnert fast schon mehr an einen Mini- als an einen Midi-Tower. Es nimmt aber trotzdem ausgewachsene ATX-Mainboards und bis zu 41 cm lange Grafikkarten auf.

Der CPU-Kühler darf bis zu 16,7 cm in die Höhe ragen. Auch zwei 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze hat Lian Li noch untergebracht. Ab Werk sind zwei 140-mm-Frontlüfter und zwei 120-mm-Lüfter an der Netzteilabdeckung vormontiert. Für die Preisklasse ist die Lüfterbestückung also überdurchschnittlich. An der Rückwand kann ein 120-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Und unter dem Deckel finden wahlweise drei 120- bzw. zwei 140-mm-Lüfter oder ein 360-/280-mm-Radiator Platz. Das I/O-Panel bietet einmal USB-C, zweimal USB 3.0 und einer Audiobuchse.

Lian Li ruft für das LANCOOL 207 einen Preis von 79 Euro auf. Als weitere Gehäuseneuheiten stellt Lian Li das LANCOOL 217 mit Holzakzenten und das O11 Vision Compact vor. Das LANCOOL 217 nutzt eine ungewöhnliche Lüfterkonfiguration mit zwei 170-mm-Frontlüfter und einem 140-mm-Hecklüfter. Das O11 Vision Compact ist hingegen eine kleinere Variante des gläsernen O11 Vision. Es nimmt aber trotzdem ATX- und selbst bis zu 28 cm breite E-ATX-Mainboards auf.

Bei den Netzteilen ist vor allem die Edge-Serie spannend. Bei ihr werden die Anschlüsse für das Kabelmanagement gewinkelt bereitgestellt. Dass ist natürlich vor allem bei Gehäusen praktisch, in denen das Netzteil aufrecht hinter dem Mainboardträger montiert wird. Die Kabel können so leichter angeschlossen werden. Lian Li bietet Modelle mit 850 bis 1.300 W an.

Im Kühlungsbereich macht die HydroShift LCD AIO-Kühlung auf sich aufmerksam. Sie bietet ein 2,88 Zoll großes IPS-Panel mit 480 x 480 Pixeln und bis zu 500 cd/m² Helligkeit. Auf dem 360-mm-Radiator werkeln je nach Variante unbeleuchtete, gering beleuchtete oder intensiv beleuchtete 120-mm-Lüfter mit 200 bis 2500 U/min, 300 bis 2.400 U/min oder 200 bis 2600 U/min. Die drei Varianten HydroShift LCD 360S, HydroShift LCD 360RGB und HydroShift LCD 360TL werden jeweils in Schwarz und in Weiß angeboten werden.

Als innovatives Gadget haben wir uns schließlich noch eine Technik zur drahtlosen Übertragung von RGB-Signalen für Lüfter angesehen.