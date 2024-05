Werbung

Ein paar Tage vor der diesjährigen Computex haben wir ZOTAC einen Besuch abgestattet und den Zone-Handheld einmal selbst in die Hände genommen und ihn ausprobiert. Durchgesickert sind auch die technischen Eigenschaften zu ZOTACs Handheld. Neben Valve, ASUS, MSI und Weiteren betritt demnach nun also auch ZOTAC das Handheld-Segment und möchte ebenfalls ein Stück vom Kuchen abbekommen.

Wir konnten bereits exklusiv einen ersten Blick auf den ZOTAC Zone Handheld werfen. Da die offizielle Vorstellung erst in der kommenden Woche erfolgen wird, mussten wir die Bilder noch mit einer Unschärfe versehen. Von der Form her ähnelt dieser sehr dem ASUS ROG Ally oder auch dem SteamDeck, doch das kommt eher weniger überraschend. Mit einem Gewicht von weniger als 700 g liegt der Handheld sehr gut in den Händen, doch vor allem das 7-Zoll große AMOLED-Touch-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel hinterließ mit der 314-ppi-Pixeldichte einen hervorragenden Eindruck. Die mittlerweile obligatorische 120-Hz-Bildwiederholfrequenz weiß natürlich ebenfalls sehr zu überzeugen.

Für die Bedienung und Steuerung über vier Buttons auf der rechten Seite und auf beiden Seiten ist ein Hall-Effekt-Jaystick vorhanden. Der verbaute Li-ion-Akku mit einer Kapazität von 48,5 Wh soll je nach Einstellungen (etwa die Display-Helligkeit, die bis 800 Nits reichen soll) etwa eine Stunde und 15 Minuten durchhalten. Als Betriebssystem kommt wenig überraschend Windows 11 in der Home-Edition zum Einsatz.

Bei Beta-Sample des ZOTAC Zone, das wir erstmals in den Händen halten konnten, ist der AMD Ryzen 7 8840U (Hawk Point) mit 8 Zen-4-Kernen und 16 Threads das Herzstück des Geräts, das damit für den Gaming-Einsatz gut vorbereitet ist. Mit integriert ist die Radeon-780M-Grafikeinheit mit 12 CUs, um die Grafikberechnungen entsprechend zu beschleunigen. An Arbeitsspeicher sollen es 16 GB LPDDR5X mit einer vermutlichen Leistung von 7.500 MT/s sein. Für den Spiele-Platzbedarf ist eine PCIe-SSD (2280) mit PCIe-4.0-x4-Anbindung und einer Kapazität von 512 GB vorhanden. Doch auch ein Micro-SD-Slot für UHS-II-Karten sowie auch USB4-Ports sind verbaut. Wie gesagt: Noch handelt es sich um ein Beta-Sample, möglicherweise wird die Hardware bis zum Verkaufsstart noch einmal etwas aufgewertet.

Ob der Arbeitsspeicher sowie die M.2-SSD verlötet sind, können wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Gerade bei der PCIe-SSD wäre es interessant, ob es möglich ist, diese später gegen ein größeren Modell austauschen zu können. ZOTACs Zone-Handheld soll im dritten Quartal auf den Markt kommen, wobei beim Preis noch ein Fragezeichen stehenbleibt. Doch gerade aufgrund der Anwesenheit des AMOLED-Displays dürfte ZOTAC alleine hierfür einen Aufpreis verlangen.