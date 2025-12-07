News
KW49 / 2025

Unsere Artikel der letzten Woche

Portrait des Authors


Unsere Artikel der letzten Woche
Auch während der zweiten Adventswoche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir stellten nicht nur das Antec Flux Rear auf den Prüfstand oder hatten die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test, sondern unterzogen auch dem ECS Liva P500 H610, der modularen LYNK+-AiO-Wasserkühlung und dem Titan Army P275MV Plus sowie dem ASUS ROG NUC 15 einen umfangreichen Praxistest. Außerdem spielten wir Sacred 2 Remaster und CoD Black Ops 7 an.

Donnerstag, 27.11.2025: UGREEN-Technik für gemeinsame Momente [Anzeige]

Die Weihnachtszeit steht für gemeinsame Momente und ruhige Tage mit Familie und Freunden. Inmitten dieses Miteinanders spielt Technik oft eine stille, aber wichtige Rolle. Wichtig ist dabei aber, dass die Technik hilft, ihre Aufgabe unauffällig erfüllt, sei es beim Speichern und Zurverfügungstellen von Daten, dem automatischen Zusammenstellen von Bild-Kollektionen oder dem schnellen Laden eines leeren Smartphones... [weiterlesen]

Freitag, 28.11.2025: Antec Flux Rear im Test

Als neuen Vertreter seiner Airflow-optimierten Flux-Serie bringt Antec das Flux Rear auf den Markt. Der Midi-Tower wird mit gleich fünf Lüftern ausgeliefert und nutzt dabei ein spezielles Layout, das der Grafikkartenkühlung zugutekommen soll... [weiterlesen]

Samstag, 29.11.2025: CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test

Im Vergleich mit dem Vorgänger hat sich rein optisch einiges getan bei der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless. Mit einem angepassten Design, einem vollständigen Metallgehäuse sowie einem Drehregler und einem Display stellt man die Weichen in Richtung Oberklasse-Tastatur. Ob sich dieser Eindruck bestätigt, klärt unser Test... [weiterlesen]

Sonntag, 30.11.2025: ECS Liva P500 H610 im Test

Der ECS Liva P500 H610 legt einen interessanten Spagat hin: Zum einen will er ein kompakter Mini-PC mit vielen Anschluss- und Ausstattungs-Optionen sein, zum anderen aber auch ein leistungsstarkes Desktop-System für den produktiven Alltag, Multimedia und sogar fürs Gaming. Damit positioniert er sich zwischen einem reinen Office-System und einer vollwertigen Workstation bis zu einem Spielerechner, wobei letztlich die Hardware darüber entscheidet, denn verfügbar ist das System als teilbestücktes Barebone. Ob diese Mischung aufgeht, klärt unser ausführlicher Test... [weiterlesen]

Montag, 01.12.2025: CoD Black Ops 7 angespielt

Im Winter 2024 hatten wir die Möglichkeit, zu einem Event nach London zu reisen. Dort konnten wir uns in der Freemasons Hall das kommende Call of Duty Black Ops 6 anschauen. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und ein neuer Black-Ops-Teil ist am 14. November 2025 erschienen... [weiterlesen]

Dienstag, 02.12.2025: Sacred 2 Remaster kurz reingezockt

2004 veröffentlichte Ascaron Sacred. Die deutsche Produktion trat gegen harte Konkurrenz im Bereich der ARPGs an. Trotzdem konnte sich das Spiel eine treue Fangemeinde schaffen und so erschien 2008 die Fortsetzung Sacred 2. 16 Jahre nach dem ursprünglichen Release meldet sich diese in einem Remaster zurück... [weiterlesen]

Mittwoch, 03.12.2025: Modulare LYNK+ AiO-Wasserkühlung im Test

Bereits mehrfach machte das modulare All-in-One-System LYNK+ auf sich aufmerksam. Heute können wir uns das System in einem ersten Test anschauen. Zielsetzung von LYNK+ ist der Aufbau eines modularen Systems, welches mit den Bedürfnissen und Updates des Nutzers mitwachsen kann und dennoch nicht teurer, als eine einfache All-in-One-Wasserkühlung sein soll. Ob dies gelingen kann, ist neben den Leistungsmessungen sicherlich das Hauptaugenmerk dieses Tests... [weiterlesen]

Donnerstag, 04.12.2025: Titan Army P275MV Plus im Test

Der Titan Army P275MV Plus erweckt den Anschein, ein rundes Paket für Gamer zu sein: UHD-Auflösung, dank Dual-Mode aber auch 320 Hz als maximale Wiederholfrequenz, das alles gekoppelt mit einem Mini-LED-Backlight mit 1.152 Zonen, was den 27-Zöller auch für die HDR-Wiedergabe interessant macht. Wo die Schwachstellen liegen, klärt unser Test... [weiterlesen]
Donnerstag, 04.12.2025: UGREEN MagSafe Charger

UGREEN kennen viele unserer Leser aus dem NAS-Bereich. Zur IFA zeigte man zusätzlich auch ein umfangreiches Angebot an Ladegeräten und Accessoires, rund um Smartphones. Wir haben uns den MagFlow 3-in-1 Magnetic Wireless Charger und die MagFlow 10.000 mAh Magnetic Wireless Power Bank schicken lassen, um mal einen Blick auf die neuen Produkte zu werfen... [weiterlesen]

Freitag, 05.12.2025: ASUS ROG NUC 15 im Test

Der ASUS ROG NUC 15 ist ein auf Gaming und Content-Creation abgestimmtes Kraftpaket im Mini-PC-Format. In einem sehr kompakten, aber optisch auffälligen Gehäuse steckt Laptop-Hardware der High-End-Klasse, die klar darauf ausgelegt ist, aktuelle AAA-Titel in hohen Auflösungen und Settings zu stemmen, gleichzeitig aber anspruchsvolle Workflows wegstecken zu können. Ob das Konzept aufgeht und wie sich das System im Praxisalltag schlägt, klärt dieser Hardwareluxx-Test. Wir haben den rund 2.800 Euro teuren Kompaktrechner durch unseren altbekannten Benchmark-Parcours geschickt... [weiterlesen]

