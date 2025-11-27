Werbung

Die Weihnachtszeit steht für gemeinsame Momente und ruhige Tage mit Familie und Freunden. Inmitten dieses Miteinanders spielt Technik oft eine stille, aber wichtige Rolle. Wichtig ist dabei aber, dass die Technik hilft, ihre Aufgabe unauffällig erfüllt, sei es beim Speichern und Zurverfügungstellen von Daten, dem automatischen Zusammenstellen von Bild-Kollektionen oder dem schnellen Laden eines leeren Smartphones.

UGREEN setzt in diesem Jahr mit seiner großen Weihnachtsaktion genau hier an: Das Produktökosystem ist darauf ausgelegt, Geräte unauffällig, stabil und sicher zu unterstützen. Ladegeräte, Powerbanks und Zubehör arbeiten im Hintergrund zuverlässig zusammen, damit Nutzer ihre Zeit nicht mit technischen Problemen verbringen müssen. Stattdessen können Gespräche, Treffen und gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund stehen. So trägt die Technik dazu bei, dass die Feiertage entspannt und störungsfrei bleiben.

An dieser Stelle möchten wir einige Geräte vorstellen, die von der UGREEN-Community als besonders hilfreich im Alltag angesehen werden und dabei helfen, diesen stressfreier zu gestalten. Doch damit nicht genug, denn bei UGREEN selbst finden sich noch weitere interessante Produkte.

Die perfekte Lösung für Einsteiger: UGREEN DH2300 NAS

Das UGREEN DH2300 NAS richtet sich an Heim- und Einsteiger-User, die ein passendes NAS-System für den Einsatz in den eigenen vier Wänden suchen. Es bietet zwei Einschübe für Festplatten und unterstützt eine Gesamt­kapazität von bis zu 60 TB (30 TB pro Laufwerk).

Zu den Highlights zählen eine NFC-Tap-Verbindung zur schnellen Einrichtung, eine integrierte KI-basierte Foto­album-Funktion (zur Automatisierung von Sortierung und Duplikaterkennung) sowie eine 4K-Ultra-HD-Ausgabe über HDMI, DLNA oder App, wodurch das Gerät als Mediathek dienen kann. So ist man nicht länger auf Drittanbieter-Apps angewiesen.

Für den Anschluss an das Heimnetzwerk steht ein 1 GbE-LAN-Port zur Verfügung, sodass Daten mit einer hohen Geschwindigkeit durch das Netzwerk bewegt werden können. Auch die weitere Ausstattung gefällt, denn dazu passend gibt es 4 GB RAM und einen ARM-SoC, sodass einem flüssigen Betrieb nichts im Wege steht.

Alle weiteren Informationen zum praktischen Einsteiger-NAS sind direkt bei UGREEN zu finden.

MagFlow Magnetic Power Bank 10000mAh 25W

Die UGREEN MagFlow Magnetische Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh ist ein vielseitiger Begleiter für unterwegs, der modernste Ladetechnologie mit praktischer Nutzerfreundlichkeit verbindet. Damit ist die Powerbank ein ideales Geschenk für alle, die Design und modernste Technologie lieben.

Dank der Qi2-25W-Schnittstelle liefert sie kabelloses Schnellladen mit bis zu 25 W, was deutlich schneller ist als herkömmliches MagSafe. Ein leeres iPhone 17 Pro Max kann so innerhalb von 38 Minuten zu 50 % aufgeladen werden.

Ein clever integriertes 30-W-USB-C-Kabel sorgt dafür, dass das Kabel auch nicht vergessen werden kann. So können Smartphones, Tablets oder Laptops problemlos mit Strom versorgt werden. Mit 17 festen Magneten haftet die Powerbank sicher an der Rückseite des Smartphones, für stabilen Kontakt beim Laden – so ist die Powerbank immer sicher verstaut.



Gleichzeitig zeigt ein LED-Smart-Display den aktuellen Ladezustand in Echtzeit an, sodass man immer im Blick hat, wie viel Energie noch vorhanden ist. Insgesamt können drei Geräte auf einmal geladen werden. Viele weitere Informationen gibt es direkt bei UGREEN.

Nexode 65W Charger

Das kompakte Nexode 65-W-GaN-Ladegerät bietet ein cleveres, 0,7 m langes einziehbares USB-C-Kabel sowie einen weiteren USB-C- und einen USB-A-Port, sodass bis zu drei Geräte gleichzeitig geladen werden können. Der automatische Einzug ist äußerst robust konstruiert und mit über 25.000 Anwendungen getestet.

Mit seiner hohen Leistung eignet er sich trotz der kompakten Abmessungen ideal zum schnellen Laden von Laptops, Smartphones oder Tablets. Dank der ausgeklügelten GaNInfinity-Technologie arbeitet das Gerät sehr effizient und bleibt kühler – und das achtstufige Schutzsystem schützt zuverlässig vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung.

Macht das Leben leichter: UGREEN Revodok 105 5-in-1 USB-C Hub

Die Anschlussanzahl bei modernen, extraschlanken Notebooks ist oft limitiert. Als praktisch kann sich da das UGREEN Revodok 105 5‑in‑1 USB‑C‑Hub erweisen. Es ist ein vielseitiger, schlanker Multiport-Adapter mit 100 W Power-Delivery.

Er bietet einen 4K@60 Hz HDMI-Ausgang, schnelle USB-A-Ports und einen USB-C-Datenanschluss. Das robuste Aluminiumgehäuse ist ideal für den mobilen Einsatz, ob unterwegs oder im Home-Office. Dank Plug-and-Play funktioniert der Hub ohne zusätzliche Treiber.

Besuche UGREEN auf dem Berliner Weihnachtsmarkt

UGREEN trägt aber auch offline zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. In diesem Jahr ist man auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche mit einem interaktiven Stand vertreten.

Dort können Besucher Produkte ausprobieren und ihre Geräte kostenlos an einer Ladestation aufladen. Zudem gibt es Mystery-Geschenkboxen mit möglichen Preisen wie Apple-Geräten, Lego-Sets oder Nintendo Switch-Konsolen. Insgesamt warten über 10.000 Preise. Zusätzlich erhalten UGREEN-Nutzer exklusive Gutscheine von Saturn.

Und damit nicht genug: Mit dem Zauberwort "UGREENXMAS003" erhält man ein zusätzliches Geschenk am UGREEN-Stand.

Es zeigt sich also: UGREEN hat sich für die Weihnachtszeit einiges einfallen lassen und zeigt, dass Technik das Leben erleichtern kann. Noch dazu ist der Auftritt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ein echtes Highlight, bei dem nicht nur Geschenke winken, sondern auch der Strom-Engpass beim X-Mas-Shopping vermieden werden kann.

