Schon nächste Woche soll das neue Call of Duty: Black Ops 6 erscheinen. Die Spieler erwartet nicht nur eine neue Kampagne rund um das Ende des Kalten Krieges. Zusätzlich zum umfangreichen Multiplayer-Modus kehrt auch der beliebte rundenbasierte Zombiemodus zurück.

Bevor wir uns das Spiel zu Release noch einmal genauer ansehen, hat Activision uns zu einem Presse-Event nach London eingeladen. Dort hatten wir neben einer kurzen Anspielsession auch die Gelegenheit, Interviews mit dem Team und einigen der Schauspieler aus Black Ops 6 zu führen.

Zu Besuch bei den Freimaurern

Passend zur Thematik rund um Verschwörungen und Intrigen fand das Event in der Freemasons' Hall in London City statt. Diese befindet sich in der Great Queen Street zwischen Holborn und Covent Garden. Schon seit 1775 fungiert sie als Treffpunkt der Freimaurer. Neben dem inhaltlichen Bezug zu Black Ops 6 ist auch die Location an sich eine Attraktion in London. Das Gebäude im klassischen Art-Déco-Stil wird regelmäßig als Film- und Fernsehkulisse genutzt.

Story

Die Zeitlinie der Black-Ops-Reihe ist etwas undurchsichtig. Während die Geschichte mit dem ersten Teil beginnt, folgt danach chronologisch Black Ops: Cold War, das im Jahr 1981 spielt. 1989 spielt die Handlung von Teil 2. Weiter geht es 1991 mit dem neuesten Teil der Reihe. Black Ops 4 folgt danach und den aktuellen Abschluss bildet der dritte Serienteil. Einen kurzen Überblick der bisherigen Geschichte bietet das eigens produzierte Recap-Video. Hier gilt natürlich: Achtung Spoiler!

Black Ops 6 spielt also nach den Ereignissen von Black Ops Cold War und knüpft an die 1980er-Jahre-Rückblenden aus Black Ops 2 an. Die Kampagne wurde von Raven Software entwickelt und wird als Spy-Action-Thriller präsentiert. Klassisch für die Reihe werden wir als Spieler in eine Geschichte um Verrat und Intrigen verwickelt. Dabei geht es zu geheimen Missionen an Orten rund um den Globus. Mit den Charakteren Frank Woods und Russell Adler kehren zwei alte Bekannte zurück. Als neue Verbündete stoßen Troy Marshall und Jane Harrow dazu. Die Geschichte orientiert sich wie zuvor an realen Geschehnissen dieser Zeit und spinnt eine Geschichte nach dem Motto “Was wäre wenn”, die hinter den Kulissen spielt.

Als Knotenpunkt und Zentrale zwischen den Einsätzen fungiert das Safehouse. In dem verlassenen Herrenhaus halten sich die Hauptakteure der Story auf. Wer möchte, kann dort optionale Dialoge führen und sich mehr Informationen zur Spielwelt und den Personen holen. Außerdem können im Safehouse natürlich Upgrades und Ausrüstung verwaltet werden. Ist alles erledigt, lässt sich hier die nächste Mission starten. Leider war der Storymodus bei unserem Besuch noch nicht spielbar, sodass wir hier bis zum Release warten müssen, bevor es erste Eindrücke von uns gibt.