TEST
CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test

Metallgehäuse im extravaganten Design

Portrait des Authors


Seite 1: CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im Test: Metallgehäuse im extravaganten Design Seite 2: Die Tastatur im Detail (1) Seite 3: Die Tastatur im Detail (2) Seite 4: Die Software Seite 5: Anpassungsmöglichkeiten Seite 6: Praxiseindrücke Seite 7: Fazit

Im Vergleich mit dem Vorgänger hat sich rein optisch einiges getan bei der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless. Mit einem angepassten Design, einem vollständigen Metallgehäuse sowie einem Drehregler und einem Display stellt man die Weichen in Richtung Oberklasse-Tastatur. Ob sich dieser Eindruck bestätigt, klärt unser Test. 

Bei diversen Herstellern besteht aktuell das Bestreben beim Design von Tastaturen darin, sich mehr an den Custom-Markt anzunähern und die generelle Qualität und auch den Funktionsumfang an diesen, bis vor Jahren noch recht kleinen Markt anzugleichen. Auch bei der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless ist dies so. Im Vergleich mit dem Vorgänger hat sich nicht nur optisch einiges verändert, sondern auch technisch ist ein deutliches Update vorgenommen worden mit einem Gasket-Mount System, Hot-Swap-fähigen MX2A-Switches, Tri-Mode Konnektivität (USB-C, 2,4 GHz und Bluetooth) und einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz. 

Mit einem Preis von 299 Euro orientiert sich die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless im High-End-Segment.
Technische Daten - CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless
Bauart:Gasket System
Switches: Cherry MX2A Red
Betätigungskraft: ca. 45 g
Weg bis zum Auslöser:2 mm
Weg bis zum Anschlag: 4 mm
Beleuchtung: RGB pro Taste
Pollingrate:4000 Hz wireless, 8000 Hz wired
Programmierbare Tasten: Jede Taste
Zusätzliche Tasten (Hardware): Knob
Weitere Anschlüsse: Keine
Besondere Features: Double Shot PBT, Hot Swap, Knob, bis zu 8k Polling Rate, Display
Anti Ghosting: Ja
Handballenauflage: Nein
Kabel: 1,80 Meter USB-C; Textil Sleeve
Abmessungen: 365 × 156 × 44 mm
Gewicht: 1,25 kg
Preis: ab 299 Euro
