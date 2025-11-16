News
KW46 / 2025

Unsere Artikel der letzten Woche

Portrait des Authors


Unsere Artikel der letzten Woche
Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem Lian Li Lancool 217 INF einen Kurztest unterzogen, sondern auch die Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 4 TB ausführlich auf den Prüfstand gestellt. Wir hatten aber auch The Outer Worlds 2 angespielt, das ASUS ExpertBook B3 getestet, den LC-Power LC-M49QCK im Test und dem AMD Ryzen 5 7500X3D einen Leistungstest unterzogen. Weiterhin standen das Anno 117 - Pax Romana und die Crucial T710 SSD mit 2 TB bei uns auf dem Prüfstand

Donnerstag, 06.11.2025: Lian Li Lancool 217 INF im Kurztest

Eine Front mit riesigem Unendlichkeitsspiegel und einer gleichzeitig Airflow-freundlichen Auslegung - diesen scheinbaren Widerspruch will Lian Li mit dem Lancool 217 INF auflösen. Im Test klären wir, wie spektakulär Infinity Mirror und Airflow wirklich sind... [weiterlesen]

Freitag, 07.11.2025: Kingston Fury Renegade G5 SSD mit 4 TB im Test

Mit der Fury Renegade G5 von Kingston haben wir eine M.2-NVMe-Gen5-SSD mit 4 TB im Test. Mit dem aktuell oft verwendeten SM2508-Controller und der einseitigen Bestückung lässt sich eine hohe Leistung, gepaart mit einer guten Energieeffizienz erwarten. Wie die SSD auf unserem brandneuen Prüfsystem abschneiden kann, wird sie in diesem Test zeigen müssen... [weiterlesen]

Samstag, 08.11.2025: The Outer Worlds 2 angespielt

2019 erschien mit The Outer Worlds ein abgedrehter Shooter mit Rollenspiel-Elementen und Fallout-Flair in einem eigenen Science-Fiction-Universum, in dem Megakonzerne über das Schicksal ganzer Kolonien bestimmten. Satire, schwarzer Humor und das altmodische Rollenspiel-Design machten den Titel zum Erfolg. Sechs Jahre später steht mit The Outer Worlds 2 der Nachfolger in den Startlöchern... [weiterlesen]

Montag, 10.11.2025: ASUS ExpertBook B3 im Test

Das ASUS ExpertBook B3 (3405) versucht mit einem Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB DDR5-5600-Arbeitsspeicher und einer 512 GB großen NVMe-SSD ein schnelles und vor allem preisgünstiges Arbeitsgerät für unterwegs zu sein. Für unter 900 Euro bekommt man außerdem einen WUXGA-Bildschirm mit 14 Zoll, moderne Schnittstellen bis hin zu USB-C, Gigabit-LAN und sogar noch einen microSD-Kartenleser. Wie sich das Gerät im Arbeitsalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Test... [weiterlesen]

Dienstag, 11.11.2025: LC-Power LC-M49QCK im Test

49-Zöller sind noch immer echte Eye-Catcher auf jedem Schreibtisch und sorgen mit ihrem breiten Bild und einem engen Curved-Radius für eine exzellente Immersion. Dass solche Geräte aber gar nicht mehr so teuer sein müssen, möchte der LC-Power LC-M49-QCK zeigen, der für 650 Euro zu haben ist... [weiterlesen]

Mittwoch, 12.11.2025: Höhenverstellbare Schreibtische von Vernal stark rabattiert [Anzeige]

Hersteller Vernal ist für seine hochwertigen, höhenverstellbaren Schreibtische bekannt und hat passend zum diesjährigen Black Friday zahlreiche lukrative Angebote... [weiterlesen]

Mittwoch, 12.11.2025: Der AMD Ryzen 5 7500X3D im Test

Durch zahlreiche Leaks in den vergangenen Tagen und Wochen war bereits bekannt: AMD wird mit einem Ryzen 5 7500X3D ein weiteres X3D-Modell vorstellen, welches allerdings aus der Ryzen-7000-Serie stammen und noch auf die Zen-4-Architektur basieren wird. Heute schauen wir uns diesen Prozessor an und wollen die Frage klären, ob das vermeintlich günstigere Modell im Jahr 2025 noch eine Daseinsberechtigung hat... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.11.2025: ASUS ExpertBook PM3 [Anzeige]

Künstliche Intelligenz krempelt die Arbeitswelt gehörig um. Moderne Unternehmen benötigen daher Notebooks, die nicht nur leistungsstark und mobil sind, sondern obendrein intelligente Funktionen bieten, die den Arbeitsalltag erleichtern. Mit der neuen ExpertBook-PM3-Serie hat ASUS drei herausragende Business-Laptops im Angebot, die genau diese Anforderungen erfüllen und neue Maßstäbe in puncto Leistung, Sicherheit und Mobilität sowie Preis-Leistung setzen... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.11.2025. Anno 117 - Pax Romana angespielt

Bereits seit 1998 erscheinen die Aufbauspiele der Anno-Reihe. Mit Anno 1800 erschien 2019 der bisher erfolgreichste Teil der Serie. Die Aufbauspiele decken seit der ersten Ausgabe etliche Epochen der Menschheitsgeschichte ab. In einigen Teilen ging es sogar in die Zukunft. Mit Anno 117: Pax Romana wagt Ubisoft nun den nächsten großen Schritt und entführt die Spieler erstmals in die Zeit des Römischen Reiches. .. [weiterlesen]

Freitag, 14.11.2025: Crucial T710 SSD mit 2 TB im Test

Als Nachfolger der Curcial T705 testen wir heute das Modell T710 mit PCIe-Gen5-Anschluss. Die NVMe-SSD ist mit Kapazitäten von bis zu 4 TB und DDR4-DRAM-Cache erhältlich. Wir schauen uns das Modell ohne Kühler ab Werk an und werden es ausgiebig auf unserem Testsystem für SSDs in Augenschein nehmen... [weiterlesen]

Quellen und weitere Links
