Künstliche Intelligenz krempelt die Arbeitswelt gehörig um. Moderne Unternehmen benötigen daher Notebooks, die nicht nur leistungsstark und mobil sind, sondern obendrein intelligente Funktionen bieten, die den Arbeitsalltag erleichtern. Mit der neuen ExpertBook-PM3-Serie hat ASUS drei herausragende Business-Laptops im Angebot, die genau diese Anforderungen erfüllen und neue Maßstäbe in puncto Leistung, Sicherheit und Mobilität sowie Preis-Leistung setzen.

Die ExpertBook-PM3-Modelle von ASUS sollen die perfekte Symbiose aus modernster AMD-Ryzen-AI-Technologie, durchdachtem Design und umfassenden Sicherheitsfeatures darstellen und wurden speziell für anspruchsvolle Berufstätige entwickelt, die höchste Ansprüche an Produktivität, Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit stellen.

Hohe Leistung dank Ryzen AI

Das Herzstück aller drei ExpertBook-PM3-Modelle bildet ein AMD-Ryzen-AI-Prozessor. Der macht mit einer integrierten Radeon-Grafik und einer dedizierten NPU auf sich aufmerksam. Konkret gibt es einen AMD Ryzen AI 5 330 mit Zen-5-Architektur und moderner RDNA-3.5-Grafiklösung. Zur Verfügung stehen drei sparsame Zen-5c-Kerne sowie ein leistungsstarker Zen-5-Kern, genau wie zwei Compute-Units und damit 128 Shadereinheiten. Die Taktraten sollen bis zu 4,4 GHz erreichen. Einsortiert wird der Chip in der sparsamen 28-W-Klasse. In Benchmark-Tests positioniert sich der AMD Ryzen AI 5 330 in der gehobenen Einstiegsklasse, wobei vor allem die Single-Threaded-Performance überzeugen kann. Gepaart mit der AMD Radeon 820M bieten alle Geräte zudem ausreichend Grafikleistung für moderne Business-Anwendungen, Videokonferenzen und Präsentationen.

Die Speicherausstattung der ExpertBook-PM3-Serie unterstreicht den professionellen Anspruch. Alle drei Modellvarianten sind serienmäßig mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher ausgestattet, der mit einer Geschwindigkeit von 5.600 MHz arbeitet. Die DDR5-Technologie bietet nicht nur höhere Transferraten, sondern auch eine verbesserte Energieeffizienz. Beim SSD-Speicherplatz differenzieren die Modelle: Während das Einstiegs-Modell mit einer 512 GB großen PCIe-Gen4-SSD ausgestattet ist, bieten die beiden anderen Varianten jeweils eine großzügige 1 TB NVMe-SSD.

Besonders zukunftssicher ist die Erweiterbarkeit: Mit zwei SO-DIMM-Slots lassen sich die Notebooks auf bis zu 64 GB RAM aufrüsten, dank Dual-SSD-Unterstützung für M.2-2230- und -2280-Laufwerke können Anwender den Speicher bei Bedarf auf bis zu 3 TB erweitern.

Ein Display für jedes Szenario

Die ExpertBook-PM3-Serie gibt es in zwei unterschiedliche Display-Größen, um verschiedenen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden. Die kompakteren 14-Zoll-Modelle PM3406CKA-LY0281X und PM3406CKA-LY0283X eignen sich perfekt für mobile Professionals, die viel unterwegs sind und ein handliches und leichtes Gerät benötigen. Das größere 16-Zoll-Modell PM3606CKA-MB0196X bietet hingegen mehr Bildschirmfläche für Multitasking und ist ideal für Anwender, die häufig mit mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten oder detaillierte Grafiken und Tabellen bearbeiten.

Alle drei Displays nutzen die WUXGA-Auflösung von 1.920 x 1.200 Bildpunkten im übersichtlichen 16:10-Format. Das Seitenverhältnis bietet im Vergleich zum herkömmlichen 16:9-Format etwa 11 % mehr vertikale Bildschirmfläche, was insbesondere bei der Arbeit mit Dokumenten, Tabellen und Webseiten von Vorteil ist. Die IPS-Technologie gewährleistet stabile Farben und weite Blickwinkel, während die entspiegelte Oberfläche Reflexionen minimiert und selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Mit einer Helligkeit von 300 cd/m² und einem Farbraum von 45 % NTSC sind die Displays hell genug für die Arbeit in verschiedenen Umgebungen und bieten eine ausreichende Farbwiedergabe für professionelle Anwendungen. Die NanoEdge-Technologie sorgt für schlanke Displayrahmen.

Umfassende Anschlussmöglichkeiten

In puncto Anschlussvielfalt lässt die ExpertBook-PM3-Serie keine Wünsche offen. Alle drei Modelle verfügen über eine identische, durchdachte Anschlussausstattung. Dazu gehören zwei moderne USB-3.2-Gen2-Type-C-Anschlüsse, die Datenübertragungsraten von bis zu 10 GBit/s ermöglichen und den DisplayPort-Alternate-Mode für den Anschluss externer Monitore unterstützen sowie Power Delivery bieten. Alternativ können die Geräte per HDMI 2.1 an externe Displays und Beamer angeschlossen werden.

Weiterhin gibt es zwei klassische USB-A-Schnittstellen, eine vollwertige Gigabit-Ethernet-Schnittstelle und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss von Kopfhörern. Drahtlos wird je nach Modell bereits per WiFi 7 und Bluetooth 5.4 gefunkt. Die IR-fähige FHD-Webcam mit Windows Hello-Unterstützung ermöglicht eine schnelle und sichere biometrische Anmeldung per Gesichtserkennung. Ein biometrischer Login ist außerdem über den integrierten Fingerabdruck-Sensor möglich.

Die beleuchtete Chiclet-Tastatur ist ein weiteres Premium-Feature, das insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder in abgedunkelten Umgebungen wie Flugzeugen oder Konferenzräumen seine Stärken ausspielt. Sie lässt sich in der Helligkeit anpassen und ermöglicht produktives Arbeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Rundum-Sicherheit für geschäftskritische Daten

Sicherheit ist in der heutigen vernetzten Geschäftswelt wichtiger denn je, und die ExpertBook-PM3-Serie nimmt diesen Aspekt mit dem umfassenden ASUS-ExpertGuardian-Sicherheitspaket ernst. Die mehrstufige Sicherheitslösung schützt Unternehmensdaten von der Hardware-Ebene bis zur Software und bietet einen ganzheitlichen Ansatz für Datensicherheit und Datenschutz. Das NIST-SP-800-155-konforme BIOS bildet das Fundament. Es stellt sicher, dass die Firmware des Notebooks gegen Manipulationen geschützt ist und sich selbst wiederherstellen kann, falls Angriffe auf BIOS-Ebene stattfinden. Die biometrische Anmeldemöglichkeit ist im Alltag nicht nur komfortabler als herkömmliche Passwörter, sondern auch deutlich sicherer, da Fingerabdrücke nicht gestohlen oder erraten werden können.

Der diskrete TPM-2.0-Chip bietet hardwarebasierte Verschlüsselung und sichere Speicherung von Authentifizierungsinformationen wie Passwörtern und Verschlüsselungsschlüsseln. Diese Hardware-Sicherheit ist deutlich robuster als reine Software-Lösungen. Die Secured-Core-PC-Technologien von Microsoft Windows 11 Pro ergänzen die Hardware-Sicherheit durch fortschrittliche Software-Schutzmaßnahmen wie Core Isolation und Memory Integrity.

Zusätzlich bietet ASUS für alle ExpertBook-PM3-Modelle eine kostenlose einjährige McAfee+ Premium-Mitgliedschaft an. Diese umfasst AI-gestützte Erkennung von Bedrohungen und Deepfakes sowie erweiterten Schutz vor E-Mail-Betrug und Phishing-Versuchen. Der Kensington-Nano-Security-Slot ermöglicht die physische Sicherung des Notebooks in risikoreichen Umgebungen wie Büros, Coworking-Spaces oder Konferenzräumen. Die Webcam-Abdeckung bietet mechanischen Schutz vor unbefugtem Zugriff auf die Kamera und gibt Nutzern die Gewissheit, dass ihre Privatsphäre geschützt ist.

Intelligente Meeting-Unterstützung

Die Integration von ASUS AI ExpertMeet hebt die ExpertBook-PM3-Serie auf eine völlig neue Ebene der Produktivität. Die Software-Suite nutzt die AI-Leistung des AMD Ryzen AI 5 330, um Besprechungen intelligenter und effizienter zu gestalten – und das alles vollständig lokal auf dem Gerät, ohne dass sensible Daten in die Cloud übertragen werden müssen. So fasst das Tool auf Wunsch automatisch alle wichtigen Momente in Besprechungen zusammen oder erstellt detaillierte Transkripte. Außerdem wird eine Echtzeitübersetzung in über 40 Sprachen angeboten, was die internationale Zusammenarbeit in Unternehmen erheblich erleichtert. Besonders bemerkenswert ist, dass Übersetzungen vollständig durch lokale AI-Modelle erfolgen – ohne Internetverbindung und ohne dass Gesprächsinhalte an externe Server übertragen werden. Dies gewährleistet höchste Datenschutzstandards, insbesondere bei sensiblen Geschäftsbesprechungen.

Die AI-Geräuschunterdrückung filtert Hintergrundgeräusche effektiv heraus und sorgt für kristallklare Anrufe, selbst in lauten Umgebungen wie Flughäfen, Cafés oder Großraumbüros. Die AI-optimierte Kamera verbessert Belichtung, Kontrast und Bildqualität.

Militärische Widerstandsfähigkeit für den Geschäftsalltag

Die ExpertBook-PM3-Serie wurde nach dem MIL-STD-810H-Militärstandard getestet und erfüllt damit höchste Anforderungen an Robustheit und Langlebigkeit. Das Gehäuse aus Aluminium bietet nicht nur eine hochwertige Haptik und elegante Optik in der Farbe Misty Grey, sondern außerdem hervorragende Stabilität.

Bei Abmessungen und Gewicht zeigen sich die unterschiedlichen Ausrichtungen der Modelle: Die 14-Zoll-Varianten PM3406CKA-LY0281X und PM3406CKA-LY0283X messen kompakte 312,7 x 227,1 x 17,9-18,0 mm und wiegen jeweils 1,48 kg. Sie sind perfekt für mobile Professionals, die viel unterwegs sind und ein leichtes Notebook benötigen, das sich kaum im Rucksack oder der Aktentasche bemerkbar macht. Das 16-Zoll-Modell PM3606CKA-MB0196X ist mit Abmessungen von 358,4 x 253,5 x 17,9-18,0 cm und einem Gewicht von 1,87 kg größer und etwas schwerer, bleibt aber für ein 16-Zoll-Notebook erstaunlich kompakt und mobil. Mit dieser Größe bietet es mehr Bildschirmfläche für produktives Arbeiten, ohne dabei zu unhandlich für den mobilen Einsatz zu werden.

Alle drei Modelle sind mit einem leistungsstarken 70-Wh-Akku ausgestattet, der eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 18,5 Stunden ermöglicht. Damit lässt sich ein kompletter Arbeitstag mühelos bewältigen – perfekt für Geschäftsreisen, lange Meetings oder Tage, an denen keine Steckdose in der Nähe ist.

ASUS ExpertBook PM3 in der Übersicht Kategorie PM3406CKA-LY0281X PM3406CKA-LY0283X PM3606CKA-MB0196X Display - Größe 14 Zoll (35,6 cm) 14 Zoll (35,6 cm) 16 Zoll (40,6 cm) Display - Auflösung WUXGA (1.920 x 1.200) Display - Helligkeit 300 cd/m² Display - Farbraum 45 % NTSC Prozessor AMD Ryzen AI 5 330 (8 MB Cache, bis 4,4 GHz) AI-Performance bis zu 50 TOPS Grafikkarte AMD Radeon 820M RAM 16 GB DDR5-5600 RAM-Slots 2x DDR5 SO-DIMM (max. 64GB) SSD - Kapazität 512 GB 1 TB 1 TB SSD - Typ PCIe Gen4 M.2 SSD-Slots 2x (M.2 2230 + M.2 2280) USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 2x USB 3.2 Gen 2 (Type-C) 2x (Display / Power Delivery) HDMI 2.1 TMDS Ethernet RJ45 Gigabit Audio-Anschluss 3,5 mm Combo Jack Webcam IR FHD mit Windows Hello FHD FHD Kameraabdeckung Ja Audio-System Audio by Dirac, Smart Amp Technology Mikrofon Built-in Array Microphone WLAN WiFi 7 (802.11be) WiFi 6 (802.11ax) WiFi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 Tastatur beleuchtete Chiclet (DE) Chiclet (DE) Chiclet (DE) Akku 4 Zellen, 70 Wh Netzteil 65 W USB Type-C Abmessungen 312,7 x 227,1 x 17,9 - 18,0 mm 312,7 x 227,1 x 17,9 - 18,0 mm 358,4 x 253,5 x 17,9 - 18,0 mm Gewicht 1,48 kg 1,48 kg 1,87 kg Betriebssystem Windows 11 Pro

Profizubehör erhältlich

Für das ExpertBook PM3 hält ASUS umfangreiches Zubehör bereit. Allen voran das ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500. Dabei handelt es sich um eine hochwertige und kompakte 12-in-1-Dockingstation, die speziell für Kreative und anspruchsvolle Nutzer entwickelt wurde. Mit Thunderbolt-4-Anbindung ermöglicht sie den Anschluss von bis zu drei 4K-Displays mit 60 Hz oder einem einzelnen 8K-Monitor und bietet so maximale Flexibilität für Multitasking und detailreiche Anwendungen.

Dank einer Vielzahl von Schnittstellen – darunter HDMI 2.1, USB-A 3.2, USB-A 2.0, SD- und microSD-Kartenleser, 2,5-GBit/s-Ethernet oder 3,5-mm-Klinke – lassen sich eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte bequem anschließen und gleichzeitig nutzen. Die Datenübertragung erfolgt über Thunderbolt 4 mit bis zu 40 GBit/s, während die PowerDelivery-Funktion Notebooks mit bis zu 96 W zuverlässig mit Strom versorgen kann. Mit seinem robusten Aluminiumgehäuse, kompakten Maßen und IT-Management-Features wie MAC-Adress-Passthrough und Wake-on-LAN ist das ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 Dock DC500 eine rundum überzeugende und moderne Dockinglösung.

