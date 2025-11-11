News
TEST
LC-Power LC-M49QCK im Test

49-Zöller mit 1000R und 120 Hz

Portrait des Authors


Seite 1: LC-Power LC-M49QCK im Test: 49-Zöller mit 1000R und 120 Hz
2

49-Zöller sind noch immer echte Eye-Catcher auf jedem Schreibtisch und sorgen mit ihrem breiten Bild und einem engen Curved-Radius für eine exzellente Immersion. Dass solche Geräte aber gar nicht mehr so teuer sein müssen, möchte der LC-Power LC-M49-QCK zeigen, der für 650 Euro zu haben ist.

Wer auf der Suche nach der maximalen Immersion ist, der kommt an einem 49-Zöller im PC-Bereich nicht vorbei. Nachdem die erste Generation noch mit einer recht niedrigen Auflösung auskommen musste, hat sich das geändert und Geräte wie der LC-Power LC-M49-QCK kommen mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten daher, ersetzen auf dem Schreibtisch also zwei klassische 27-Zoll-Geräte. Die Bildschärfe von UHD-Geräten wird damit zwar nicht erreicht, insgesamt aber eine solide Vorstellung abgeliefert.

Der eigentliche Vorteil ist die hohe Immersion beim Gaming, schließlich ist das Gerät 115 cm breit, was eine große Bildfeld-Abdeckung garantiert, allerdings sollte der Schreibtisch gleichzeitig nicht allzu klein sein. Mit seinem 1.000R-Curved-Panel wird die Immersion weiter gesteigert, was Gamer freut, den LC-Power LC-M49-QCK aber nicht zu einem Allrounder werden lässt. 

Zugehöriges Artikelbild

An anderer Stelle zeigt sich, dass wir es mit einem Gerät zu tun haben, das auf das Budget-Segment optimiert wurde. Die Reaktionszeit wird mit 3 ms (GtG) angegeben, was aus heutiger Sicht nicht mehr im Premium-Segment angesiedelt ist. Die maximale Wiederholfrequenz beträgt 120 Hz, während auch Adaptive Sync mit an Bord ist. Die Farbverarbeitung erfolgt mit nur 8 bit. 

Der LC-Power LC-M49-QC kostet zum Testzeitpunkt rund 650 Euro und bringt einen Garantiezeitraum von 36 Monaten mit. Damit handelt es sich um den günstigsten 49-Zöller mit DQHD-Auflösung.

Lieferumfang

Zugehöriges Artikelbild

Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M49-QC gehören:

  • Kabel: DisplayPort
  • Kabel: Strom C13

Spezifikationen des LC-Power LC-M49QCK in der Übersicht
Straßenpreis: ca. 650 Euro
Garantie: 36 Monate
Homepage: www.lc-power.com
Diagonale: 49 Zoll
Krümmung 1.000 mm
Gehäusefarbe: Schwarz
Format: 32:9
Panel: VA
Look up Table: 8 Bit
Glare-Optik: nein
Auflösung: 5.120 x 1.440 Pixel
Kontrastwert: 1.000:1
Helligkeit: SDR: 3.000:1
Reaktionszeit: 3 ms
Wiederholfrequenz: 120 Hz
Blickwinkel: horizontal: 178°
vertikal: 178°
Anschlüsse:

1x DisplayPort 1.4
2x HDMI 2.1
1x 3,5 mm Klinke
HDCP: ja
Gewicht: 11,9 kg
Abmessungen (B x H x T): 1.151 x 396 x 572 mm
Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm
Neigung: -5° - 15°
Kensington-Lock: ja
Wandmontage: 100 x 100 mm
integrierte Lautsprecher: ja
Netzteil: intern
Sonstiges: Adaptive Sync

Quellen und weitere Links

