49-Zöller sind noch immer echte Eye-Catcher auf jedem Schreibtisch und sorgen mit ihrem breiten Bild und einem engen Curved-Radius für eine exzellente Immersion. Dass solche Geräte aber gar nicht mehr so teuer sein müssen, möchte der LC-Power LC-M49-QCK zeigen, der für 650 Euro zu haben ist.

Wer auf der Suche nach der maximalen Immersion ist, der kommt an einem 49-Zöller im PC-Bereich nicht vorbei. Nachdem die erste Generation noch mit einer recht niedrigen Auflösung auskommen musste, hat sich das geändert und Geräte wie der LC-Power LC-M49-QCK kommen mit 5.120 x 1.440 Bildpunkten daher, ersetzen auf dem Schreibtisch also zwei klassische 27-Zoll-Geräte. Die Bildschärfe von UHD-Geräten wird damit zwar nicht erreicht, insgesamt aber eine solide Vorstellung abgeliefert.

Der eigentliche Vorteil ist die hohe Immersion beim Gaming, schließlich ist das Gerät 115 cm breit, was eine große Bildfeld-Abdeckung garantiert, allerdings sollte der Schreibtisch gleichzeitig nicht allzu klein sein. Mit seinem 1.000R-Curved-Panel wird die Immersion weiter gesteigert, was Gamer freut, den LC-Power LC-M49-QCK aber nicht zu einem Allrounder werden lässt.

An anderer Stelle zeigt sich, dass wir es mit einem Gerät zu tun haben, das auf das Budget-Segment optimiert wurde. Die Reaktionszeit wird mit 3 ms (GtG) angegeben, was aus heutiger Sicht nicht mehr im Premium-Segment angesiedelt ist. Die maximale Wiederholfrequenz beträgt 120 Hz, während auch Adaptive Sync mit an Bord ist. Die Farbverarbeitung erfolgt mit nur 8 bit.

Der LC-Power LC-M49-QC kostet zum Testzeitpunkt rund 650 Euro und bringt einen Garantiezeitraum von 36 Monaten mit. Damit handelt es sich um den günstigsten 49-Zöller mit DQHD-Auflösung.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des LC-Power LC-M49-QC gehören:

Kabel: DisplayPort

Kabel: Strom C13

Spezifikationen des LC-Power LC-M49QCK in der Übersicht Straßenpreis: ca. 650 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.lc-power.com Diagonale: 49 Zoll Krümmung 1.000 mm Gehäusefarbe: Schwarz Format: 32:9 Panel: VA Look up Table: 8 Bit Glare-Optik: nein Auflösung: 5.120 x 1.440 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: SDR: 3.000:1

Reaktionszeit: 3 ms Wiederholfrequenz: 120 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 11,9 kg Abmessungen (B x H x T): 1.151 x 396 x 572 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 15°

Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: Adaptive Sync