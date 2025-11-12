Werbung

Advertorial / Anzeige:

Hersteller Vernal ist für seine hochwertigen, höhenverstellbaren Schreibtische bekannt und hat passend zum diesjährigen Black Friday zahlreiche lukrative Angebote.

In erster Linie stehen die hochwertigen, höhenverstellbaren Schreibtische von Vernal für den Heimgebrauch gedacht, sie punkten aber gleichzeitig als durchdachte Arbeitsplatzlösungen, die sich nahtlos zum Rest der häuslichen Einrichtung passen.

Für jeden Anspruch hat Vernal die passende Lösung im Sortiment. Angefangen mit dem I-förmigen Schreibtisch gibt es im Format von 120 x 60 cm bis hoch zu 200 x 80 cm, es ist also für jeden Bedarf die passende Größe dabei. Bei der Wahl der Farbe stehen Dunkel-Walnuss, Hell-Walnuss und Weiß zur Verfügung. Anstelle einer furnierten Platte kann eine Bambus-Platte mit den Abmessungen 160 x 80 oder 180 x 80 cm gewählt werden. Und natürlich steht bei der Konfiguration auch Massivholz in den Farben Kirsch, Ahorn und dunkler Walnuss zur Auswahl.

Dank der aktuell laufenden Black-Friday-Aktion kann massiv gesparten werden. Wer also auf der Suche nach einem neuen Schreibtisch ist, sollte jetzt genau hinschauen.

Wer doch etwas mehr Platz benötigt und sogar Wandecken mit einbeziehen möchte, sollte stattdessen zu den L-förmigen Tischen von Vernal greifen. Als Tischmaterial kann die Spanplatte mit laminierter Holzoptik in den Farben Walnuß-Holz, helles Walnuß-Holz und in Weiß ausgewählt werden. In den Abmessungen 160 x 140 cm, 180 x 150 cm, 200 x 150 xm und sogar 200 x 180 cm ist für jeden Platzbedarf die passende Größe vefügbar.

Höhenverstellbares, belastbares Gestell

Ein elementarer Bestandteil eines Tisches ist natürlich auch das Gestell, das nicht nur für die Stabilität sorgt, sonderna auch einen großen Anteil an der Ergonomie hat. Um auch im Stehen die Arbeit erledigen zu können, ist das Gestell von Vernal elektrisch von 63,5 bis 123,5 cm höhenverstellbar. Der verbaute Doppelmotor kommt auf einen Geräuschpegel von weniger als 50 dB und kann den Tisch mit 3,8 cm pro Sekunde sehr zügig noch oben und unten fahren.

Ein Blick auf die Spezifikationen verrät, dass der Tisch von Vernal wirklich massiv ausfällt. Vernal gibt eine Nennlast bis 120 kg und eine maximalen Last bis 160 kg an - der Tisch kann also vollgepackt werden. Erzielt werden diese guten Werte durch den C-Rahmen, dem Stahl als Grundmaterial, den dreiteiligen Beinen und den großen Füßen.

Premium: Der Executive-Schreibtisch

Wer noch eine Schippe drauflegen möchte, der greift zum Executive-Schreibtisch von Vernal. Bei der Grundform des Executive-Schreibtisches stehen die I- und die L-Form zur Wahl, je nachdem, wieviel Platz benötigt wird. Der Executive-Tisch wird mit einer Frontblende ausgestattet, was einen professionellen und aufgeräumten Look garantiert. In der I-Form kommt der Tisch auf Abmessungen von 120 x 75 cm. Mehr Auswahl existiert in der L-Form mit 150 x 150 cm (Rechtsausrichtung), 180 x 150 cm (Rechtsausrichtung) und 180 x 150 cm (Lichtsausrichtung). Die Tischplatte und die Blenden können entweder in dunklem oder hellem Walnuß-Holz bestellt werden.

Das Gestell beim Executive-Schreibtisch ist von 58 bis 123 cm höhenverstellbar. Gleich drei Motoren kümmern sich darum, dass sich die Tischplatte um 4 cm pro Sekunde hinaus- und herabsenken lässt. Es lassen sich vier Höhen abspeichern, was eine schnelle und reproduzierbare Anpassung der Tischhöhe sicherstellt.

Passendes Zubehör ebenfalls im Angebot

Im vergünstigten 4-in1-Set-Bundle gibt es von Vernal zu allen erhältlichen Schreibtischen auch nützliches Zubehör. Allen voran die praktische Schreibtischablage, auf den beispielsweise der Monitor oder die Lautsprecher platziert werden können. Unterhalb der Ablage können weitere Büro-Utensilien ordentlich verstaut werden. Wahlweise gibt es die Schreibtischablage mit 80 oder 120 cm Länge und entweder als Spanplatte mit laminierter Holzoptik (Walnuss, Fristweiß, Bambus) oder in Massivholz (Kirschholz, Ahornholz, Walnussholz).

Durchaus praktisch und gleichzeitig platzeinsparend ist die integrierte Schublade, die es ebenfalls als Zubehör zu kaufen gibt. Genau wie bei der Schreibtischablage besteht die Wahl zwischen Holz-Optik und Massivholz in den bekannten Farben. Mit 62 x 33 cm und 70 x 33 cm gibt es die integrierte Schublade in zwei Größen.

Last but not least sorgt das Kabel-Management-Set für die gewisse Ordnung am Arbeitsplatz, damit sämtliche Kabel nicht wirr, sondern geordnet zum Schreibtisch führen. Zum Set gehören vier Kabeltüllen mit Reißverschluss, 100 wiederverwendbare Kabelbinder, zwei selbstklebende und schneidbare Kabelführungsbänder, einige selbstklebende Kabelschellen aus Silikon in unterschiedlichen Lochgrößen und zehn abschneidbare Kabelführungsbänder, die ebenfalls selbstklebend sind.

Starke Rabatte zum Black Friday

Bis zum 5. Dezember kann bei Vernal ein 4-in-1-Bundle, also ein Schreibtisch, die Schreibtischablage, die integrierte Schublade und das Kabel-Management-Set im vergünstigten Bundle direkt bei Vernal erworben werden. Auf das 4-in1-Bundle gewährt Vernal 70 Euro Rabatt. Wer noch bis zum 24. November wartet, kann bei den Schreibtischen zusätzlich sparen, denn dann gibt es eine weitere Rabattaktion.

Als Bonus hat Hersteller Vernal speziell für Hardwareluxx-Leser einen weiteren, unbegrenzt gültigen Gutschein-Code erstellt, der den Endpreis um weitere 6 % reduziert. Der Gutschein-Code hierzu lautet: H8V2



Doch das ist noch nicht alles, denn Vernal bietet im Zeitraum vom 14. November bis zum 1. Dezember verschiedene Verlosungen an:

14. November 2025 – Es werden zufällig 3 Kunden ausgewählt, die an diesem Tag eine Bestellung aufgeben, um 30 % Cashback zu erhalten.

28. November 2025 – Es werden zufällig 5 Kunden ausgewählt, die an diesem Tag eine Bestellung aufgeben, um eine kostenlose Bestellung zu erhalten.

1. Dezember 2025 – Es werden zufällig 5 Kunden ausgewählt, die an diesem Tag eine Bestellung aufgeben, um eine kostenlose Bestellung zu erhalten.

Die Cashback-Gewinner werden am 17. November 2025 bekannt gegeben.

Die Gewinner der kostenlosen Bestellungen werden am 1. Dezember 2025 bzw. am 2. Dezember 2025 bekannt gegeben.

Die Gewinner werden innerhalb von 3 Werktagen nach der Bekanntgabe per E-Mail benachrichtigt.

Advertorial / Anzeige: