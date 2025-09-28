Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de zahlreiche spannende Artikel online. Wir hatten nicht nur das Huawei Watch GT 6 Pro im Test oder die Huawei Freebuds 7i ausprobiert, sondern auch Bodyhorror Cronos - The New Dawn angespielt. Aber auch die TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600, das LC-Power Gaming 715B Seamless_X und das Corsair Frame 4500X LX-R RGB LINK standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand. Weiterhin warfen wir einen kritischen Blick auf das neue Smart Lock U81 von WELOCK, die Corsair Vanguard Pro 96 und das Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7.

Freitag, 19.05.2025: Huawei Watch GT 6 Pro im Test

Huawei möchte mit der Watch GT 6-Serie modische Sport-Smartwatches anbieten, die zum einen umfangreich ausgestattet sind, zum anderen aber auch eine extrem lange Akkulaufzeit erreichen soll. Wir haben das Top-Modell Watch GT 6 Pro für einen Test erhalten... [weiterlesen]

Freitag, 19.09.2025: Huawei Freebuds 7i ausprobiert

Der Kopfhörer-Markt hat in den letzten Jahren durch kabellose In-Ears erheblich an Dynamik gewonnen. Aber nicht jeder möchte oder kann, in eine aktuelle High-End-Lösung investieren. In diese Kerbe schlägt Huawei mit den neuen FreeBuds 7i, die für einen Preis von 100 Euro eine umfangreiche Ausstattung bieten... [weiterlesen]

Samstag, 20.09.2025: Zeitreise trifft Bodyhorror Cronos - The New Dawn angespielt

Das polnische Entwicklerstudio Bloober Team hat sich auf die Entwicklung atmosphärischer Horror-Titel spezialisiert. Nachdem sie an Halloween 2019 Layers of Fear veröffentlicht haben, folgten weitere erfolgreiche Spiele wie Medium, Observer und Blair Witch... [weiterlesen]

Sonntag, 21.09.2025: TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black DDR5-7600 im Test

Auf der Suche nach dem richtigen Arbeitsspeicher kann sich jedermann austoben. Egal ob AMD- oder Intel-Plattform, in Sachen Geschwindigkeit (Takt und Timings) sowie Design dürften kaum mehr Wünsche offenbleiben. Heute schauen wir uns die TeamGroup T-Force XTREEM Narvik Black an, die bei 7.600 MT/s und Timings von CL36-45-45-84 nicht die Extreme bedienen wollen, sondern sich grundsätzlich auf Funktion und Verarbeitung konzentrieren. Der Test muss zeigen, ob dies gelingt... [weiterlesen]

Montag, 22.09.2025: LC-Power Gaming 715B Seamless_X im Test

Das LC-Power Gaming 715B Seamless_X präsentiert sich mit zwei klaren Glasseiten, hinter denen ab Werk vier besonders auffällige Lüfter mit Unendlichkeitseffekt sitzen. Dazu ist der Midi-Tower auch noch ziemlich günstig. Kann sich LC-Power damit eine Preis-Leistungs-Empfehlung verdienen... [weiterlesen]

Dienstag, 23.09.2025: Corsair Frame 4500X LX-R RGB LINK im Test

Beim Frame 4500X kombiniert Corsair elegante Aquarium-Ästhetik mit der Modularität seiner Frame-Serie. Der Midi-Tower soll entsprechend ein schickes und gleichzeitig flexibles Showgehäuse sein. In der von uns getesteten Variante Frame 4500X LX-R RGB LINK wird er gleich mit iCUE LINK LX120-R RGB-Lüftern und einem iCUE LINK System Hub ausgeliefert... [weiterlesen]

Mittwoch, 24.09.2025: Das neue Smart Lock U81 von WELOCK

Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, hat sich das chinesische Unternehmen WELOCK auf die Produktion von smarten Schlössern spezialisiert. Die Firma wurde schon 2013 in Shenzhen gegründet und präsentiert mit dem U81 ihr neuestes, smartes Türschloss. Wir haben es im Alltag ausprobiert... [weiterlesen]

Donnerstag, 25.09.2025: Corsair Vanguard Pro 96 im Test

Mit der Vanguard Pro 96 erweitert Corsair sein Portfolio im Bereich der Gaming-Tastaturen um ein neues High-End-Modell. In diesem Test werfen wir einen detaillierten Blick auf die erstmals im 96-Prozent-Formfaktor realisierte Tastatur mit integriertem LCD-Bildschirm und zahlreichen Features. Dabei prüfen wir nicht nur die technischen Details und die Ausstattung, sondern auch die Praxistauglichkeit und die Softwareintegration... [weiterlesen]

Donnerstag, 25.09.2025: I Hate This Place angeschaut

Das polnische Indie-Studio Rock Square Thunder wurde bereits 2020 gegründet. Seither haben sie das Spiel The Lightbringer für Steam, GoG und Switch veröffentlicht. Während es sich bei The Lightbringer um ein buntes Story-Plattform-Adventure handelt, wollen die Macher mit ihrem neuen Spiel einen anderen Weg einschlagen... [weiterlesen]

Freitag, 26.09.2025: Sapphire Nitro+ B850A WIFI 7 im Test

Um Mainboards von Sapphire war es in unseren Breitengraden in den letzten Jahren sehr ruhig. Primär konnte man derartige Mainboards auf dem asiatischen Kontinent antreffen und erwerben. Dies hat sich nun allerdings grundlegend geändert und Sapphire möchte mit Mainboards auch auf dem europäischen Markt Fuß fassen. Zu diesem Zweck hat die Hardwareluxx-Redaktion von Sapphire das Nitro+ B850A WIFI 7 für einen Test erhalten. Kann die Platine mit den renommiertesten Mainboard-Herstellern mithalten? Wir klären dies in unserem Test... [weiterlesen]