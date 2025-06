Werbung

Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Wir haben nicht nur dem LG 27BA75QB-B oder dem NZXT N9 X870E kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die neue NVIDIA GeForce RTX 5060 auf den Prüfstand gestellt. Mit der AMD Radeon RX 9060 XT und den ersten Custom-Designs stand pünktlich zu deren Marktstart auch das passende Gegenstück der Konkurrenz auf dem Prüfstand. Außerdem hatten wir Revenge of the Savage Planet angespielt und die Lian Li HydroShift II LCD-C 360R im Test.

Freitag, 30.05.2025: LG 27BA75QB-B im Office-Test

Ein ordentlicher Schreibtisch fängt meist bei der Verkabelung an und der LG 27BA75QB-B könnte hier mit seinen Daisy-Chain-Fähigkeiten eine große Hilfe sein. Aber auch darüber hinaus möchte der 27-Zöller mit seinem 100 Hz schnellen IPS-Panel ein passender Partner für den Büro-Alltag sein. Ob das gelingt, klärt unser Office-Test... [weiterlesen]

Freitag, 30.05.2025: NZXT N9 X870E im Test

In diesem Mainboard-Test wechseln wir nicht nur die Plattform, sondern auch die Farben sowie den Hersteller. Nachdem wir das umfängliche MSI MEG Z890 GODLIKE (Hardwareluxx-Test) getestet hatten, werden wir unsere Blicke nun auf das NZXT N9 X870E werfen. NZXT ist schon seit einigen Jahren mit ein paar Platinen pro Plattform mit im Mainboard-Segment unterwegs, fertigt jedoch nicht selbst. Von NZXT haben wir die weiße Version des N9 X870E für einen Test erhalten. Kann es überzeugen... [weiterlesen]

Sonntag, 01.06.2025: Revenge of the Savage Planet angespielt

2020 erschien Journey to the Savage Planet und das Action-Abenteuer aus der Ego-Perspektive stammt von Typhoon Studios Inc aus Montreal. Für ihr Erstlingswerk konnten die Entwickler den italienischen Publisher 505 Games gewinnen. Das Spiel hat auf metacritic einen durchschnittlichen Metascore von 74 erreicht. Der User Score liegt bei 7,0... [weiterlesen]

Montag, 02.06.2025: Die GeForce RTX 5060 im Test

Der Start der GeForce RTX 5060 war etwas unüblich, denn zum Verkaufsstart gab es keine unabhängigen Tests, sondern nur kuratierte Previews. Das Vorgehen wurde auch von uns stark kritisiert, denn auch wenn NVIDIA in der Vergangenheit ein ähnliches Vorgehen an den Tag gelegt hat, so darf dies kein Vorbild für eine Ausweitung sein. Heute nun schauen wir uns die MSI GeForce RTX 5060 Gaming genauer an und wollen versuchen zu klären, ob eine solche Karte im Jahr 2025 noch angebracht ist, denn NVIDIA bietet dieses Modell mit nur 8 GB an Grafikspeicher an... [weiterlesen]

Dienstag, 03.06.2025: MSI-Boards für Intel-Prozessoren: Interessante Boards mit dem Z890- und B860-Chipsatz [Anzeige]

Intels moderne Core-Ultra-200S-Prozessoren mit der Arrow-Lake-S-Architektur liefern für alle Anwendungsfälle eine sehr hohe Performance. Sei es bei kreativen und produktiven Arbeiten oder auch für anspruchsvolle Spiele. MSI bietet für jeden Anspruch die passenden, hochwertigen LGA1851-Mainboards in der Einstiegs-, Mittel- und Oberklasse: die MAG- (MSI Arsenal Gaming), MPG- (MSI Performance Gaming) und die MEG-Serie (MSI Enthusiast Gaming). Für den Z890- und B860-Chipsatz gibt es von MSI jeweils drei beliebte Modelle, die in diesem Artikel vorgestellt werden... [weiterlesen]

Mittwoch, 04.06.2025: Die AMD Radeon RX 9060 XT im Test

Zur Computex Ende Mai angekündigt, erfolgt morgen der Start der Radeon RX 9060 XT als vorerst kleinster Ableger der neuen Serie auf Basis der RDNA-4-Architektur. Entsprechend präsentieren wir heute den Test des ersten Modells, das zum Startpreis von 369 Euro angeboten werden soll, während morgen zum offiziellen Verkaufsstart dann auch die teureren OC-Modelle folgen werden. Als typischer Vertreter der Einsteiger-Modelle werfen wir heute einen Blick auf die PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT... [weiterlesen]

Donnerstag, 05.06.2025: OC-Modelle der Radeon RX 9060 XT im Test

Gestern haben wir uns mit der PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT ein erstes Modell der neuen AMD-Einstiegsserie angeschaut, heute folgen die weiteren Modelle. AMD teilt den Start in zwei Klassen: Die UVP-Modelle zum Startpreis und die teureren Custom-Designs, die heute unser Thema sind. Dabei handelt es sich um die ASUS Prime Radeon RX 9060 XT und Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT. Das Prime-Modell vom ASUS hätte im Zweifel womöglich auch schon gestern den Test absolvieren können, allerdings trickste ASUS in der Vergangenheit bei den Preisen, um das Prime-Modell am ersten Tag im Test zu sehen. Nun aber haben die weiteren Modelle alle die gleichen Startvoraussetzungen und wir wollen bewerten, ob es sich lohnt, ein paar Euro mehr auszugeben... [weiterlesen]

Freitag, 06.06.2025: Lian Li HydroShift II LCD-C 360R im Test

Mit der HydroShift-II-LCD-C-Serie möchte Lian Li AiO-Kühlungen anbieten, die optisch besonders elegant wirken. Dafür kombiniert man eine versteckte Verkabelung mit einer teilweise kabellosen Steuerung und einer optimierten Schlauchführung. Dazu zeigen sich diese Modelle aber auch mit einem runden Display und mit einem geschickt integrierten Beleuchtungssystem... [weiterlesen]