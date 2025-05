Werbung

Wie bereits aufgrund zahlreicher Leaks und letztendlich auch durch AMD selbst im Vorfeld angekündigt, hat der Hersteller zur Computex die Radeon RX 9060 XT vorgestellt. Was bisher nur Vermutungen waren, wird nun anhand der von AMD gemachte technischen Daten zur Gewissheit.

Die von AMD verwendete Navi-44-GPU bietet 32 Compute Units auf Basis der RDNA-4-Architektur. Dementsprechend kommen wir hier auf 2.040 Shadereinheiten, 32 Raytracing-Beschleuniger und 64 KI-Beschleuniger, was genau die Hälfte dessen ist, was die Radeon RX 9070 XT auf Basis der Navi-48-GPU zu bieten hat. Alle Informationen zur RDNA-4-Architektur sowie den weiteren Neuerungen findet ihr im Artikel zur Vorstellung der aktuellen Radeon-Serie.

Darüber hinaus gibt AMD den maximalen Boost-Takt der Grafikkarte mit 3,13 GHz an. Den Grafikspeicher benennt man mit 8 oder 16 GB, sodass man hier, anders als bei der GeForce RTX 5060, zumindest die Wahl zwischen zwei Speicherkonfigurationen hat. Angebunden ist der GDDR6-Speicher über ein 128 Bit breites Speicherinterface. Wie hoch die Speicherbandbreite genau ausfällt, können wir noch nicht sagen, da uns die Angabe zum Speichertakt noch fehlt. Aufgrund der Halbierung des Speicherinterface kann man aber davon ausgehen, dass auch die Bandbreite in etwa halbiert wird.

Wohl auch wegen des unterschiedlichen Speicherausbaus, gibt AMD für die Radeon RX 9600 XT eine TDP-Spanne von 150 bis 182 W an. Die Anbindung der GPU an das System soll über ein PCIe-5.0-x16-Interface erfolgen. Offenbar reduziert AMD an dieser Stelle nicht auf die Hälfte der Lanes, so wie man dies bei der Radeon-RX-7600-Serie getan hat und wie es NVIDIA ab der GeForce RTX 5060 Ti tut.

Genau wie auch schon bei den Karten der Radeon-RX-9070-Serie wird es zur Radeon RX 9060 XT kein MBA-Design (Made by AMD) geben. Stattdessen werden sich die Boardpartner austoben können und sicherlich werden diese auf der Computex ihre Karten auch ausstellen. Ein erstes Sample liegt uns zu Hause in Deutschland auch schon vor. Mit Verfügbarkeit der Radeon RX 9060 XT wird es dann von uns auch einen Test geben – anders als dies bei der GeForce RTX 5060 der Fall war.

Einen Euro-Preis nennt AMD im Vorfeld nicht. Auf der Pressekonferenz genannt wird allerdings der US-Preis der Radeon RX 9060 XT. Mit 8 GB Grafikspeicher soll diese 299 US-Dollar kosten, bei doppeltem Speicher 349 US-Dollar. Damit startet die Radeon RX 9060 XT mit 8 GB zum gleichen Preis wie NVIDIAs GeForce RTX 5060, bei der es allerdings keinerlei Option auf 16 GB Grafikspeicher gibt. Am Markt verfügbar sein werden die Modelle der Radeon RX 9060 XT ab dem 5. Juni.