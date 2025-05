Werbung

Erst vor wenigen Tagen nannte NVIDIA den Starttermin für die GeForce RTX 5060, die als vorerst kleinster Blackwell-Ableger nur in der Konfiguration mit 8 GB an Grafikkspeicher am 19. Mai auf den Markt kommen soll. Wir haben auch schon die ersten Karten der Partner vorliegen, doch leider wird es uns nicht möglich sein für den 19. Mai auch einen Test vorzubereiten. Denn wie inzwischen auch einige Kollegen bestätigen, wird NVIDIA vorab keinen Treiber zur Verfügung stellen. Dieser soll erst am 19. Mai und damit dem Marktstart der GeForce RTX 5060 veröffentlicht werden.

Dieser Umstand hat gleich zwei Implikationen: Erstens werden wir wie gesagt zum 19. Mai keinerlei Test der GeForce RTX 5060 veröffentlichen können. Zweitens wird am 19. Mai auch die Computex starten und wir werden mit einem großen Team vor Ort sein. Somit wird es uns auch in der Woche nicht möglich sein, einen Test der GeForce RTX 5060 durchzuführen. Das Timing, die GeForce RTX 5060 am 19. Mai auf den Markt zu bringen, wäre gar nicht problematisch, wenn sich NVIDIA nicht dazu entschieden hätte, vorab keinerlei Treiber zur Verfügung zu stellen.

Hat NVIDIA hier etwas zu verstecken? Schon auf die GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB Grafikspeicher schien man nicht sonderlich stolz zu sein, denn hier gab es vorab keine Samples und bisher haben wir auch noch keine entsprechende Karte erhalten. Die GeForce RTX 5060 wird ausschließlich mit 8 GB auf den Markt kommen und ob im Jahre 2025 noch eine Grafikkarte mit einer solchen Speichermenge auf den Markt kommen sollte, ist die große Frage.

NVIDIAs Außenkommunikation darf zumindest hinterfragt werden. Zur Vorstellung der GeForce-RTX-50-Serie hieß es noch "RTX 5060 - Your Favorite Games, Maxed Out, 100+ FPS" und "RTX Blackwell for Every Gamer". Warum sich NVIDIA dann aber dazu entscheiden den Start entsprechend nicht mit Tests begleiten zu wollen, erschließt sich uns nicht.

Wie sehr ihr das? Spielen Tests zum Verkaufsstart eine Rolle oder wartet ihr ohnehin ein paar Tage, informiert euch ausführlich und trefft dann eine Kaufentscheidung?