Intels moderne Core-Ultra-200S-Prozessoren mit der Arrow-Lake-S-Architektur liefern für alle Anwendungsfälle eine sehr hohe Performance. Sei es bei kreativen und produktiven Arbeiten oder auch für anspruchsvolle Spiele. MSI bietet für jeden Anspruch die passenden, hochwertigen LGA1851-Mainboards in der Einstiegs-, Mittel- und Oberklasse: die MAG- (MSI Arsenal Gaming), MPG- (MSI Performance Gaming) und die MEG-Serie (MSI Enthusiast Gaming). Für den Z890- und B860-Chipsatz gibt es von MSI jeweils drei beliebte Modelle, die in diesem Artikel vorgestellt werden.

Intels Z890-Chipsatz ist für Enthusiasten konzipiert, die alles aus ihrem System herausholen möchten. Neben der großen Anzahl an PCIe-4.0-Lanes und Schnittstellen unterstützt der Z890-Chipsatz in Zusammenarbeit mit einem LGA1851-Prozessor inklusive K(F)-Suffix außerdem die CPU-Übertaktung, um weitere Performance herauszukitzeln. MSI bietet passend für diese Einsatzgebiete eine breite Palette an Z890-Mainboards.

Budget-Lösung: MAG Z890 TOMAHAWK WIFI

Zu den interessantesten Z890-Mainboards von MSI zählt das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, das mit einem Preis von weniger als 300 Euro für die breite Masse eine solide Basis darstellt und sich gleichzeitig beim immer wichtiger werdenden Thema Onboard-Komfort nicht verstecken muss. So ist neben den vier Status-LEDs auch eine aussagekräftigere Debug-LED verbaut, der praktische PCIe-Release-Button ermöglicht die komfortable Entriegelung der dedizierten Grafikkarte und am I/O-Panel erhält der Käufer des MAG Z890 TOMAHAWK WIFI Zugriff auf einen Clear-CMOS- und Flash-BIOS-Button.

Für Intels LGA1851-Prozessor verbaut MSI eine leistungsstarke CPU-Spannungsversorgung im 16+1+1+1-Design und 90-A-Spannungswandlern. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Anwender jede Menge Zusatz-Performance herauskitzeln kann. Verstauen lassen sich problemlos bis zu 256 GB Arbeitsspeicher, wobei der Anwender auch in vollem Umfang auf den DDR5-CUDIMM-Speicher zurückgreifen kann, um weitaus höhere Speichertaktraten zu erreichen. MSIs LGA1851-Mainboards sind hierfür bestens vorbereitet.

Für NVIDIAs und AMDs moderne Grafikkarten, die auch den PCIe-5.0-Standard unterstützen, bringt das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI einen PCIe-Steckplatz mit PCIe-5.0-x16-Anbindung über den Intel-Prozessor mit. Auch für eine PCIe-SSD bis PCIe 5.0 x4 ist ein M.2-Anschluss vorhanden und mit drei weiteren M.2-Schnittstellen kann das System ordentlich mit Storage versorgt werden. Nach modernem Intel-Standard befinden sich am I/O-Panel zwei Thunderbolt-4-Ports, die auch den 40-GBit/s schnellen USB4-Modus unterstützen. Hinzu kommen weitere USB-Schnittstellen für weiteres Equipment, das sich direkt an das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI anschließen lässt.

Doch auch bei den restlichen Ausstattungsmerkmalen setzt MSI auch hochwertige Komponenten. Für die kabelgebundene Netzwerk-Verbindung vertraut MSI auf Intels Killer-E5000-Controller, der Daten bis 5 GBit/s schieben kann. Passend zum Jahr 2025 ist mit dem Killer BE1750X ein modernes schnelles WiFi-7-Modul mit an Bord. MSIs MAG Z890 TOMAHAWK WIFI ist ab 256 Euro erhältlich.

Gehobene Mittelklasse: MPG Z890 CARBON WIFI

Wenn es etwas mehr sein darf, dann ist das MPG Z890 CARBON WIFI der nächste kraftvolle Schritt der Etappe. Die Grundfeatures entsprechen denen des MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, doch kann sich das MPG Z890 CARBON WIFI in einigen Punkten ganz klar vom MAG Z890 TOMAHAWK WIFI abgrenzen. So bringt das MPG Z890 CARBON nicht nur vier weitere VCore-Spulen mit, sondern generell werden für die wichtige CPU-Spannung extrem leistungsstarke 110A-Spannungswandler verlötet.

Einen weiteren Unterschied stellen die beiden mechanischen PCIe-5.0-x16-Steckplätze und ein weiterer M.2-M-Key-Anschluss bis PCIe 4.0 x4 dar. Jeweils WiFi 7 und 5 GbE sind beim MPG Z890 CARBON WIFI mit dabei, doch wurde durch MSI weit weitere Flexibilität noch ein zusätzlicher 2,5-GBit/s-LAN-Port am I/O-Panel hinterlassen. Ohne Frage bringt das MPG Z890 CARBON WIFI auch im Komfort-Bereich einiges mit. Am I/O-Panel wurden drei praktische Buttons für die Flash-BIOS-, Clear-CMOS- und Smart-Funktionalität positioniert. Intern wird der Anwender durch vier Status-LEDs, einer ausführlichen Debug-LED und durch den PCIe-Release-Button tatkräftig unterstützt.

Für das MPG Z890 CARBON WIFI müssen mindestens 448 Euro eingeplant werden.

Oberklasse mit Biss: MEG Z890 ACE

Soll wirklich alles aus Intels LGA1851-Plattform herausgeholt werden, so sollte zum MEG Z890 ACE gegriffen werden, das nochmals in einer anderen Liga spielt und abseits des MEG Z890 GODLIKE die beste Ausstattung unter den MSI-Boards zu bieten hat. Die CPU-Spannungsversorgung ist beim MEG Z890 ACE nochmals deutlich kräftiger und bringt vier weitere VCore-Spulen mit. Selbstverständlich kommen auch hier sehr leistungsstarke 110-A-Power-Stages zum Einsatz. Der Front-USB-C-Header arbeitet bis hoch zum USB-3.2-Gen2x2-Standard und unterstützt auch USB-Power-Delivery bis zu 60 W.

Um den Aufpreis zum MPG Z890 CARBON WIFI zu rechtfertigen, bringt das MEG Z890 ACE einen extrem schnellen 10-GBit/s-LAN-Port mit und selbstredend ist mit dem Intel Killer BE1750X eine sehr schnelle WiFI-7-Lösung fester Bestandteil des hochwertigen MEG Z890 ACE. Während das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI und das MPG Z890 CARBON WIFI im Audio-Bereich auf den Realtek-ALC1220P-Codec setzen, hat das MEG Z890 ACE den nochmals besseren ALC4082-Codec und darüber hinaus den ESS9219Q Combo DAC/HPA erhalten.

Derselbe Onboard-Komfort, der auch auf dem MPG Z890 CARBON WIFI anzutreffen ist, ist auch auf dem MEG Z890 ACE präsent. Hinzu kommt der Slow-Mode-Jumper für den Einsatz einer Stickstoff-Kühlung sowie die V-Check-Points zum direkten Ablesen wichtiger Spannungen mittels Multimeter. Das sehr gut ausgestattete MEG Z890 ACE wechselt für einen Preis ab 636 Euro den Besitzer.

Die empfohlenen Z890-Mainboards von MSI im Vergleich MAG Z890 TOMAHAWK WIFI MPG Z890 CARBON WIFI MEG Z890 ACE Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S, Arrow Lake-S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 8-Pin PCIe

1x 6-Pin PCIe VRM-Ausstattung 16+1+1+1 (90A) 20+1+1+1 (110A) 24+2+1+1 (110A) Preis ab 256 Euro ab 448 Euro ab 636 Euro Webseite MSI MSI MSI Northbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel Z890 Speicherbänke und Typ 4x DDR5-UDIMM (Dual-Channel), CUDIMM-Support Speicherausbau max. 256 GB (mit 64-GB-DIMMs) Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16, CPU)

2x PCIe 4.0 x16 (x4, PCH) 2x PCIe 5.0 x16 (x16/x8, CPU)

1x PCIe 4.0 x16 (x4, PCH)

Storage-Anschlüsse 4x SATA 6GBit/s

1x M.2 bis PCIe 5.0 x4

3x M.2 bis PCIe 4.0 x4 4x SATA 6GBit/s

1x M.2 bis PCIe 5.0 x4

4x M.2 bis PCIe 4.0 x4 USB 2x USB4 (TB4)

1x USB 3.2 Gen2x2

4x USB 3.2 Gen2

6x USB 3.2 Gen1

4x USB 2.0 2x USB4 (TB4)

1x USB 3.2 Gen2x2

11x USB 3.2 Gen2

4x USB 3.2 Gen1

4x USB 2.0

2x USB4 (TB4)

1x USB 3.2 Gen2x2 (60W PD)

13x USB 3.2 Gen2

4x USB 3.2 Gen1

4x USB 2.0

Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1

2x DisplayPort 2.1 (USB-C, Thunderbolt 4) WLAN / Bluetooth WiFi 7 (Intel Killer BE1750X, Bluetooth 5.4 Thunderbolt 2x Thunderbolt 4 (CPU) LAN 1x 5 GBit/s-LAN (Intel Killer E5000) 1x 5 GBit/s-LAN (Intel Killer E5000B)

1x 2,5 GBit/s-LAN (Intel I226-V) 1x 10 GBit/s-LAN (Marvell AQC113CS) Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220P

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink 8-Channel Realtek ALC4082

ESS9219Q Combo DAC/HPA

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header

3x 3-Pin ARGB-Header FAN-Header 1x 4-Pin-CPU-Header

1x 4-Pin AIO-Header

6x System-FAN-Header

1x ARGB+FAN+USB2.0-Header 1x 4-Pin-CPU-Header

1x 4-Pin AIO-Header

5x System-FAN-Header

1x ARGB+FAN+USB2.0-Header 1x 4-Pin-CPU-Header

2x 4-Pin AIO-Header

5x System-FAN-Header

1x ARGB+FAN+USB2.0-Header Onboard-Komfort Status-LEDs, Debug-LED, Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button, PCIe-Release-Button Status-LEDs, Debug-LED, Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button, Smart-Button, PCIe-Release-Button Status-LEDs, Debug-LED, Flash-BIOS-Button, Clear-CMOS-Button, Smart-Button, PCIe-Release-Button, Spannungsmesspunkte,

Slow-Mode-Jumper

