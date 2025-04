Werbung

Während der letzten sieben Tage gingen auf Hardwareluxx.de erneut zahlreiche spannende Artikel online. Wir wagten nicht nur einen ersten Blick auf die neuen MSI-Notebooks mit GeForce RTX 50 oder stellten den FSP MP7 Black ausführlich auf den Prüfstand, sondern testeten auch den ASUS ProArt PA27JCV, die Valkyrie V360 Lite, das Gigabyte Z890 AORUS Master und das QNAP TS-432X NAS. Zu guter Letzt stand der Geekom Mini IT13 bei uns auf dem Testprogramm. Außerdem startete das diesjährige Oster-Gewinnspiel.

Freitag, 28.03.2025: Ryzen und Radeon – Ein Ökosystem für preissensitive Gamer [Anzeige]

In der Welt der PC-Gaming-Hardware hat AMD mit seinen neuesten Ryzen-Prozessoren und den Radeon-RX-Grafikkarten ein leistungsstarkes Ökosystem geschaffen, das speziell auf die Bedürfnisse preissensibler Spieler zugeschnitten ist. Die Kombination aus leistungsfähigen Prozessoren und hochentwickelter Grafiktechnologie bietet eine hervorragende Leistung und ist daher eine zukunftssichere Investition für Spieler, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen... [weiterlesen]

Freitag, 28.03.2025: Ein erster Blick auf die neuen MSI-Notebooks mit RTX 50

Nachdem wir bereits gestern die ersten Leistungswerte zur GeForce RTX 5090 Laptop und damit zur nächsten mobilen Grafikgeneration von NVIDIA präsentieren durften, sollen die ersten Ableger ab Montag endlich in den Läden stehen. MSI legt seinen Fokus zum Marktstart besonders auf die Titan-, Raider- und Vector-Familie, die man bereits zur CES 2025 angekündigt hatte, und damit auf die absoluten High-End-Modelle, die im Gegensatz zum Razer Blade 16 (2025) keinerlei Einschränkungen bei der TGP und vor allem der CPU machen, denn MSI setzt auf die mitunter schnellste Hardware und auf seine leistungsstärkste Kühlung... [weiterlesen]

Sonntag, 30.03.2025: FSP MP7 Black im Test

Der FSP MP7 Black ist ein ausgewachsener Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern und lässt entsprechend auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Dazu spricht der konsequent in Schwarz gehaltene Kühler Nutzer an, die eine dezente und zugleich edle Optik bevorzugen. Wer Wert auf eine farbenfrohe Beleuchtung legt, kann alternativ aber auch einfach zur ARGB-Variante greifen... [weiterlesen]

Montag, 31.03.2025: ASUS ProArt PA27JCV im Test

ASUS sagt mit dem ProArt PA27JCV den sichtbaren Pixeln den Kampf an, denn der für Kreativ-Anwender gedachte Monitor bringt auf der 27-Zoll-Diagonale satte 5.120 x 2.880 Bildpunkte unter, was in einer gestochen scharfen Darstellung resultiert. Gleichzeitig sollen Spiegelungen durch die LuxPixel-Technologie auf ein Minimum reduziert werden. Zusammen mit großen Farbräumen und niedrigen DeltaE-Werten möchte ASUS damit ein überzeugendes Grafik-Display liefern. Ob dem der Fall ist, klären wir in unserem Test... [weiterlesen]

Dienstag, 01.04.2025: Valkyrie V360 Lite im Test

Die Valkyrie V360 Lite macht mit einer besonderen Optik auf sich aufmerksam: Die Pumpenabdeckung sorgt mit einer sichtbaren Leiterplatte für einen industriellen Touch. Dazu kommen ein Bereich mit Unendlichkeitseffekt und A-RGB-Lüfter. Natürlich will Valkyrie aber auch bei der Performance überzeugen... [weiterlesen]

Donnerstag, 03.04.2025: Gigabyte Z890 AORUS Master im Test

Nach einigen Mainboards-Tests mit AMDs AM5-Sockel, wandern wir nun wieder zu Intels LGA1851-Sockel für die Core-Ultra-200S-Prozessoren, die vor allen Dingen eine sehr hohe Anwendungsleistung zu bieten haben. Gigabytes Z890 AORUS Master steht in der Hierarchie direkt unterhalb des Z890 AORUS Xtreme AI TOP und ist daher eine klassische Oberklasse-Platine mit einer umfangreichen Ausstattung. Wir haben das Gigabyte Z890 AORUS Master ausgiebig getestet... [weiterlesen]

Freitag, 04.04.2025: QNAP TS-432X NAS im Test

QNAP bietet mit dem Turbo Station TS-432X-4G ein kompaktes und leistungsstarkes 4-Bay-NAS, das sich vor allem an kleine Unternehmen, Home-Office-Nutzer und technikaffine Privatanwender richtet. Dieses Modell kombiniert eine solide Hardwarebasis mit integriertem 10-GbE-Anschluss, und verspricht damit hohe Datenraten für anspruchsvolle Anwendungen. Wie sich das TS-432X-4G in der Praxis schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen... [weiterlesen]

Samstag, 05.04.2025: Geekom Mini IT13 im Test

Mit einem Intel Core i9-13900HK, üppigen 32 GB an Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD gehört der Geekom Mini IT13 auf dem Papier zu den stärkeren Mini-PCs am Markt und ist derzeit schon für rund 750 Euro zu haben, was ihn auch preislich attraktiv macht. Wie sich das Modell in Sachen Performance, Effizienz und Lautstärke-Verhalten im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel... [weiterlesen]