Nach einigen Mainboards-Tests mit AMDs AM5-Sockel, wandern wir nun wieder zu Intels LGA1851-Sockel für die Core-Ultra-200S-Prozessoren, die vor allen Dingen eine sehr hohe Anwendungsleistung zu bieten haben. Gigabytes Z890 AORUS Master steht in der Hierarchie direkt unterhalb des Z890 AORUS Xtreme AI TOP und ist daher eine klassische Oberklasse-Platine mit einer umfangreichen Ausstattung. Wir haben das Gigabyte Z890 AORUS Master ausgiebig getestet.

Interessenten einer Oberklasse-Platine haben hohe Ansprüche an den neuen Unterbau und benötigen in der Regel auch die zusätzlichen Features, die ein solches Mainboard mitbringt. Der Nachteil ist natürlich der höhere Anschaffungspreis, denn auch die Preise der Mainboards sind in den letzten Jahren ganz schön angehoben worden. Dies trifft auch für das Z890 AORUS Master von Gigabyte zu und derzeit werden im Minimum 576 Euro aufgerufen.

Doch für diesen Preis bekommt der Käufer des Z890 AORUS Master nicht nur eine sehr starke CPU-Spannungsversorgen, die zu CPU-Overclocking-Sessions einladend ist, sondern auch eine umfassende Ausstattung an die Hand, inklusive zwei Thunderbolt-4-Ports, 5 GBit/s-LAN, WiFi 7 und jede Menge Onboard-Komfort. Auch für die Jäger nach hohen Speichertaktraten könnte das Gigabyte Z890 AORUS Master interessant sein, denn vom Hersteller werden bis zu 9.500 MT/s angegeben. Ohne Frage werden auch die DDR5-CUDIMMs offiziell unterstützt, denen solche Taktraten realistisch sind.

Gigabytes Z890 AORUS Master setzt auf das ATX-Format und auf eine schwarze PCB-Färbung. Einen edlen Eindruck sollen die silber/blauen Farbakzente auf den Kühlkörpern vermitten, doch generell ist dies eine Frage des Geschmacks. Die Verarbeitung der Platine ist sehr hochwertig.

Die technischen Eigenschaften

Die technischen Daten des Gigabyte Z890 AORUS Master in der Übersicht:

Die Daten des Gigabyte Z890 AORUS Master in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Gigabyte

Z890 AORUS Master Mainboard-Format ATX CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S) Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

VRM-Ausstattung 22 Phasen (18+2+2)



Spannungswandler:

18x Renesas R2209004 (110A, VCore)

2x Renesas ISL99380 (80A, SA)

2x Onsemi NCP81526CSMNTXG (40A, GT)



PWM-Controller:

1x Renesas RAA229130 (max. 12 Phasen, für VCore)

1x Renesas RAA229134 (max. 4 Phasen, für SA und GT) Preis

ab 576 Euro Webseite Gigabyte Z890 AORUS Master

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel Z890 Chipsatz, passiv Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.500 MT/s (4.750 MHz, 1DPC 1R) Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support Onboard-Features PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16/x8) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über Intel Z890

1x PCIe 4.0 x16 (x1) über Intel Z890

Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel Z890

2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU (1x shared)

1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über CPU

2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel Z890

USB CPU:

2x Thunderbolt 4/USB4 (20 GBit/s) (2x extern)



Chipsatz:

6x USB 3.2 Gen2 (6x extern)

6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern)



Realtek RTS5464 (Hub):

1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern)



2x Realtek RTS5411S (Hub):

8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern) Grafikschnittstellen 1x HDMI 1.4 über CPU (intern für Gehäuse-Display)

2x DisplayPort 1.4 über CPU (2x extern)

WLAN / Bluetooth WiFi 7 nach 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über Intel BE200, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4 Thunderbolt 2x USB-C, Thunderbolt 4 (40 GBit/s), USB4 (40 GBit/s), USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s) über CPU LAN 1x Marvell AQC113CS 10 GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

ESS Sabre ES9118 DAC

2x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover, M.2-Kühler

1x 4-Pin RGB-Header

4x 3-Pin ARGB-Header FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header

1x 4-Pin AIO-Pump-Header

4x 4-Pin System-FAN-Header

4x 4-Pin System-FAN/Water-Header Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, Power-Button, Reset-Button, Diagnostic-LED, PCIe-Release-Button



Extern: Clear-CMOS-Button, Flash-BIOS-Button Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)

Das mitgelieferte Zubehör

Mehrsprachiger Installations-Guide

Mainboard-Infoheft

zwei SATA-Kabel

2T2R-WLAN-Antenne

Lüfter inkl. Halterung für den Arbeitsspeicher

Noise-Detection-Cable

zwei Thermistor-Kabel

G-Connector

zwei M.2-Wärmeleitpads

drei M.2-Gummiabstandshalter

AORUS-Sticker

Gigabyte legt dem Z890 AORUS Master etwas Papierkram, ein paar AORUS-Sticker und natürlich die WLAN-Antenne bei. An Kabeln kann sich der Käufer auf zwei Thermistor- und auf ein Noise-Detection-Kabel sowie auf zwei SATA-Kabel freuen. Wenn es bei der RAM-Overclocking-Session zur Sache geht, kann der Arbeitsspeicher auch gern mal etwas heiß werden. Für diesen Fall legt Gigabyte auch einen Lüfter mit Halterung bei.