Mit einem Intel Core i9-13900HK, üppigen 32 GB an Arbeitsspeicher und einer 1 TB fassenden NVMe-SSD gehört der Geekom Mini IT13 auf dem Papier zu den stärkeren Mini-PCs am Markt und ist derzeit schon für rund 750 Euro zu haben, was ihn auch preislich attraktiv macht. Wie sich das Modell in Sachen Performance, Effizienz und Lautstärke-Verhalten im Praxisalltag schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel.

In den letzten Wochen und Monaten hatten wir so einige Mini-PCs auf dem Prüfstand, die mal auf einen AMD-Ryzen-Unterbau setzten, mit einem Intel-Gegenstück ausgerüstet waren und mit unterschiedlichster Ausstattung sowie verschiedenen Designs für nahezu jeden Geldbeutel auf sich aufmerksam machten. Der neue Geekom Mini IT13 gehört zu den stärkeren Modellen, positioniert sich preislich jedoch eher im Mittelfeld. Angetrieben wird er von einem Intel Core i9-13900HK und damit von einem mobilen Raptor-Lake-Prozessor der 13. Core-Generation. Dazu gibt es üppige 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und eine 1 TB fassende NVMe-SSD, was für den Alltag und teils aufwendigere Rechenaufgaben mehr als genug sein dürfte.



Bei der restlichen Ausstattung versucht der Mini-PC mit schnellem 2,5-Gbit/s-Ethernet, modernen USB4-Schnittstellen, zweimal HDMI und klassischen USB-A-Ports sowie natürlich mit einem WiFi-6E- und Bluetooth-Modul samt einem Kartenleser auf sich aufmerksam zu machen. Das alles kommt in einem recht kompakten Metallgehäuse daher, das mit einem edlen aber schlichten Design ein Hingucker auf dem Schreibtisch sein möchte und in einem eher ungewöhnlichen Farbton für Kontraste sorgt. Das würfelförmige Chassis kommt in einem gebürsteten Blauton daher.

Gab es den Geekom Mini IT13 bislang noch in verschiedensten Ausstattungsvarianten, bis runter zu einem Intel-Core-i5-Prozessor und unterschiedlichster Speicherausstattung, ist die Ausgabe für das Modelljahr 2025 ausschließlich mit einem Core-i9-Modell in der oben genannten Ausführung zu haben. Einzig bei der SSD gibt es Unterschiede. Regulär veranschlagt Geekom, die bereits seit über 20 Jahren am Markt aktiv sind, 999 Euro, bietet ihn zum Testzeitpunkt aber schon für rund 750 Euro an, womit sich das Modell in der gehobenen Mittelklasse positioniert. Mit doppeltem SSD-Speicher werden knapp 100 Euro mehr aufgerufen.

Geekom Mini IT13 Hardware Prozessor: Intel Core i9-13900HK Mainboard: Raptor Lake-H Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR4-3200 Grafikkarte: Intel Iris Xe Massenspeicher: 1x 1 TB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom Mini IT Series CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: 749 Euro

Wie sich der Geekom Mini IT13 mit Intel Core i9-13900HK in der Praxis schlägt, das erfährt man in diesem Hardwareluxx-Artikel auf den nachfolgenden Seiten. Wir haben den kleinen Rechenkünstler durch unseren überarbeiteten Benchmark-Parcours mit neuen Leistungs- und Spiele-Benchmarks geschickt und überprüft, was er tatsächlich auf den Kasten hat. Natürlich fehlen auch übliche Messwerte zur Leistungsaufnahme, Lautstärke und Temperatur-Verhalten nicht.