Werbung

ASUS sagt mit dem ProArt PA27JCV den sichtbaren Pixeln den Kampf an, denn der für Kreativ-Anwender gedachte Monitor bringt auf der 27-Zoll-Diagonale satte 5.120 x 2.880 Bildpunkte unter, was in einer gestochen scharfen Darstellung resultiert. Gleichzeitig sollen Spiegelungen durch die LuxPixel-Technologie auf ein Minimum reduziert werden. Zusammen mit großen Farbräumen und niedrigen DeltaE-Werten möchte ASUS damit ein überzeugendes Grafik-Display liefern. Ob dem der Fall ist, klären wir in unserem Test.

Die ProArt-Reihe zielt bei ASUS traditionell auf die professionellen Grafik-Anwender ab, eine Sparte, die in der Regel vor hohen Preisen nicht zurückschreckt. Das gilt auch für das zweite Segment, dass ASUS mit dem ProArt PA27JCV anvisiert: Mac-User. Die Auswahl an 5K-Geräten ist klein und das Studio-Display von Apple mit einem Preis von mindestens 1.500 Euro ganz klar im absoluten High-End-Bereich verortet.

Da wirkt der Preis von 799 Euro, den ASUS für den ProArt PA27JCV zum Testzeitpunkt aufruft, solide. Dafür bekommt man ein IPS-Panel, das mit 5.120 x 2.880 Bildpunkten auflöst, was bei einer Diagonale von 27 Zoll zu 218 PPI führt. Zum Vergleich: UHD-Geräte im 27-Zoll-Format bringen es auf 166 PPI. Der Fortschritt ist also noch einmal deutlich. Die für das 27-Zoll-Format übliche QHD-Auflösung wird vervierfacht, was die Skalierung vereinfacht. Noch dazu setzt ASUS mit der LuxPixel-Technologie auf eine spezielle Art eines matten Coatings, die Spiegelungen noch besser ausblenden soll.

Gleichzeitig muss ein ProArt-Display natürlich mit einer erstklassigen Farbdarstellung punkten. ASUS integriert diverse Presets und verspricht eine DeltaE kleiner 2. Zudem ist das Gerät Calman verified.

Grundlegend möchte das Gerät auch HDR-Content überzeugend darstellen können. Dafür setzt ASUS auf ein Edge-Lit-Dimming mit 16 Zonen und eine Zertifizierung nach DisplayHDR500.

Wer nicht zur Zielgruppe des ASUS ProArt PA27JCV gehört: Gamer. Die Wiederholfrequenz liegt fix bei 60 Hz, die Reaktionszeit wird mit 5 ms (GtG) angegeben.

ASUS gewährt einen Garantiezeitraum von fünf Jahren, wenn das Gerät nach dem Kauf registriert wird. Ist dem nicht der Fall, bleibt es bei 36 Monaten.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des ASUS ProArt PA27JCV gehören:

Kabel HDMI

Kabel USB Typ C

Stromkabel

Kalibrierungsprotokoll

Putztuch

Spezifikationen des ASUS ProArt PA279JCV in der Übersicht Straßenpreis: ca. 800 Euro Garantie: 60 Monate (nach Registrierung) Homepage: www.asus.de Diagonale: 27 Zoll Krümmung xx Gehäusefarbe: Schwarz/Grau Format: 16:9 Panel: ISP Look up Table: 10 Bit (8 Bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 5.120 x 2.880 Pixel Kontrastwert: 1.500:1 Helligkeit: SDR: 400 cd/m²

HDR: 500 cd/m² Reaktionszeit: 5 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1

3x USB Typ C (1x mit 96 W PD)

3x USB Typ A

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 5,91 kg Abmessungen (B x H x T): 612,2 x 408,1 x 215,0 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 23°

Drehung: -30° - 30°

Pivot-Funktion Kensington-Lock: ja Wandmontage: 100 x 100 mm (mit Adapter) integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: intern Sonstiges: sehr hohe Auflösung, LuxPixel-Coating, KVM-Switch, Dimming mit 16 Zonen