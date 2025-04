Werbung

QNAP bietet mit dem Turbo Station TS-432X-4G ein kompaktes und leistungsstarkes 4-Bay-NAS, das sich vor allem an kleine Unternehmen, Home-Office-Nutzer und technikaffine Privatanwender richtet. Dieses Modell kombiniert eine solide Hardwarebasis mit integriertem 10-GbE-Anschluss, und verspricht damit hohe Datenraten für anspruchsvolle Anwendungen. Wie sich das TS-432X-4G in der Praxis schlägt, wollen wir uns in diesem Test genauer anschauen.

Das QNAP TS-432X-4G ist ein kompaktes 4-Bay NAS (Network Attached Storage), welches mit einem Quad-Core-Prozessor Alpine AL-524 von AnnapurnaLabs (ein Amazon-Unternehmen) ausgestattet ist. Der Prozessor taktet dabei mit 2,0 GHz und bietet eine gute Balance zwischen Leistung und Effizienz.

Standardmäßig wird ab Werk ein RAM-Modul mit 4 GB DDR4-RAM (non-ECC) eingesetzt. Dieses Modul lässt sich gegen ein Modul mit bis zu 16 GB Speichergröße und ECC-Unterstützung austauschen.



Ein besonderes Merkmal ist der integrierte 10GbE SFP+-Port, der schnelle Datenübertragungen für große Dateien oder intensive Workloads ermöglicht. Zusätzlich gibt es zwei 2,5GbE-RJ45-Ports, die mit SMB Multichannel oder Port Trunking kombiniert werden können, um die Bandbreite zu maximieren.

Das Gehäuse des TS-432X-4G NAS ist ein klassisches Desktop-Design. Es besteht aus Kunststoff mit einer vorwiegend mattschwarzen Oberfläche, was ihm ein einfaches, aber professionelles Erscheinungsbild verleiht. Nur die vordere Kunststoff-Abdeckung ist in schwarzem Hochglanz gehalten, was leider Staub und Kratzer magisch anzieht.

Die Technischen Daten in der Übersicht

Hersteller QNAP Model TS-432X-4G Prozessor AnnapurnaLabs AL-524 RAM 4 GB SODIMM DDR4-RAM (non-ECC)

Speicher 4x SATA3 6Gb/s 3,5"/2,5" HDD/SSD (Hot-Swap-fähig) Anschlüsse Hinten: 1x 10GbE SFP+, 2x 2,5GbE-RJ45, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x Erweiterungsslot

Vorne: 1x USB 3.2 Gen 1 Maße (HxBxT) 165 mm × 170 mm × 226,5 mm

Gewicht 1,99 kg Besonderheiten 10GbE SFP+-Port, PCIe Gen 3 x4 Steckplatz Herstellergarantie 2 Jahre Preis 529 €

Das QNAP TS-432X-4G 4-Bay-NAS bietet für rund 529 Euro ein AnnapurnaLabs AL-524 mit 2,00 GHz, einen integrierten 10GbE SFP+-Port, zwei 2,5GbE-RJ45-Ports, zwei USB 3.2 Gen 1-Ports mit bis zu 5 Gbps und einen PCIe-Gen3-x4-Steckplatz zur Installation von verschiedensten Erweiterungskarten.