Der FSP MP7 Black ist ein ausgewachsener Dual-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern und lässt entsprechend auf eine hohe Kühlleistung hoffen. Dazu spricht der konsequent in Schwarz gehaltene Kühler Nutzer an, die eine dezente und zugleich edle Optik bevorzugen. Wer Wert auf eine farbenfrohe Beleuchtung legt, kann alternativ aber auch einfach zur ARGB-Variante greifen.

FSP ist in erster Linie als Netzteilhersteller bekannt. Doch man ist zunehmend auch in anderen Marktsegmenten aktiv. Im vergangenen Jahr haben wir mit dem CUT593 Premium Edition so erstmalig ein PC-Gehäuse von FSP getestet. Im Kühlungssegment werden sowohl AiO-Kühlungen als auch Luftkühler angeboten. Der MP7 ist das Top-Modell unter den Luftkühlern: Er ist ein Dual-Towermodell mit zwei 120-mm-Lüftern. FSP bietet zwei Varianten an. Der MP7 ARGB zeigt sich mit silberfarbenen Kühlrippen und mit zwei A-RGB-Lüftern. Beim MP7 Black kommen hingegen unbeleuchtete Lüfter zum Einsatz und der ganze Kühler zeigt sich in Schwarz.

Für die Wärmeableitung vom Prozessor nutzt FSP sechs 6-mm-Heatpipes. Durch einen asymmetrischen Aufbau sollen Kompatibilitätsprobleme reduziert werden. Die 120-mm-Lüfter erlauben einen Aufbau mit überschaubarer Höhe. Der MP7 Black ist 15,3 cm hoch und passt damit problemlos in die meisten aktuellen Midi-Tower.

Im Handel wird der MP7 Black aktuell für rund 57 Euro angeboten. Das ist ein durchaus attraktiver Preis für einen Dual-Towerkühler. Der beleuchtete MP7 ARGB soll rund 60 Euro kosten, er ist damit nur unwesentlich teurer.

Das Zubehör ist ziemlich farbenfroh. Das liegt vor allem daran, dass FSP die Abstandshalter für die unterschiedlichen Sockel farblich markiert. Die Dosierspritze mit Wärmeleitpaste zeigt sich in Blau. Neben ihr und dem Montagematerial werden eine Anleitung und zwei unterschiedliche Schraubendreher mitgeliefert. Der schlanke und lange Kreuzschlitzschraubendreher ist für die Kühlermontage zwingend erfolderlich, denn die finalen Montagehülsen werden durch enge Löcher in den Kühlrippen festgezogen.