Auch in dieser Woche gingen auf Hardwareluxx.de wieder einmal mehr zahlreiche spannende Artikel online. Pünktlich zum Marktstart haben wir nicht nur der AMD Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT kräftig auf den Zahn gefühlt, sondern auch die Lexar Professional Go Portable SSD, die Netac External SSD ZX20L, den be quiet! Pure Rock 3 LX und das ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi getestet. Aber auch die be quiet! Pure Base 501 DX und der AMD Ryzen 9 9950X3D standen in dieser Woche bei uns auf dem Prüfstand, genau wie ASUS ZenWiFi BQ16 und das Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition. Zu guter Letzt hatten wir Civilization VII angespielt.

Mittwoch, 05.03.2025: Modelle der Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT im Test

Nach der offiziellen Vorstellung in der vergangenen Woche geht es heute an die Tests zur Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT auf Basis der RDNA-4-Architekur. Im Test haben wir mehrere Custom-Designs der Partner wie ASUS, Powercolor und Sapphire. Dabei sind zwei Modelle der Radeon RX 9070 und drei der Radeon RX 9070 XT. Wie sich die Radeon-RX-9070-Serie und die einzelnen Modelle gegen die Konkurrenz in Form der GeForce RTX 5070 (Ti) behauptet, klären wir in diesem Test... [weiterlesen]

Freitag, 07.03.2025: Lexar Professional Go Portable SSD with Hub im Kurztest

Mit der Professional Go Portable SSD with Hub stellt Speicherexperte Lexar eine kompakte und besonders für die mobile Nutzung am Smartphone konzipierte SSD vor. Wie der Name bereits verrät, kommt der mobile Datenträger dabei mit einem zusätzlichen USB-Hub daher, der neben einer benutzerfreundlichen Halterung auch eine Erweiterung für Ladegerät und beispielsweise zusätzliche Beleuchtung ermöglicht. Ob sich der Massenspeicher dabei nur als mobiles Gimmick erweist oder auch als performante SSD, klären wir mit unserem Test... [weiterlesen]

Sonntag, 09.03.2025: Netac External SSD ZX20L im Test

Die Netac External SSD ZX20L ist der große kleine Bruder der bereits von uns getesteten ZX10. Mit nur 256 GB an Speicherkapazität aber einem USB-Anschluss mit USB 3.2 Gen 2x2 als Übertragungsprotokoll, zeigt die Netac ZX20L eine seltene Kombination. Wie sich die geringe Menge Speicher in Kombination mit dem schnellen Anschluss schlägt, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen... [weiterlesen]

Montag, 10.03.2025: be quiet! Pure Rock 3 LX und Pure Rock Pro 3 im Test

be quiet! erneuert die Einstiegsklasse seiner Luftkühler - und stellt die Pure-Rock-3-Serie dabei sehr breit auf. Es gibt sogar erstmalig in dieser Klasse ein Pro-Modell, das mit seinem wuchtigen Dual-Tower-Aufbau für eine höhere Performance sorgen soll. Und auch A-RGB-Varianten dürfen nicht fehlen... [weiterlesen]

Montag, 10.03.2025: ASUS ROG Strix B850-E Gaming WiFi im Test

Das gut ausbalancierte ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi hat einen offiziellen Nachfolger erhalten. Er trägt die Bezeichnung ROG Strix B850-E Gaming WiFi und tritt mit einer sehr runden Ausstattung in die Fußstapfen des B650-Modells. Doch ist das ROG Strix B850-E Gaming WiFi nun grundlegend anders als das Vorgänger-Modell? Wir klären dies in diesem Test für unsere Leser auf... [weiterlesen]

Dienstag, 11.03.2025: be quiet! Pure Base 501 DX im Kurztest

Bei vielen Gehäusen mit RGB-Beleuchtung werden einfach nur beleuchtete Lüfter verbaut. Beim Pure Base 501 DX geht be quiet! hingegen einen anderen Weg: Hier leuchten A-RGB-LEDs-Streifen sowohl an der Front als auch im Innenraum... [weiterlesen]

Dienstag, 11.03.2025: Der AMD Ryzen 9 9950X3D im Test

Final komplettiert AMD heute die X3D-Serie bei den Ryzen-9000-Prozessoren mit Zen-5-Kernen und wir haben den Ryzen 9 9950X3D mit 16 Kernen und zusätzlichem Cache auf einem CCD im Test. Wir sprechen hier von einer Komplettierung, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass AMD später nicht noch einen Ryzen 5 9600X3D oder dergleichen vorstellen wird, wie man es in der Vorgänger-Serie auch getan hat. Wie sich dieser gegen den Ryzen 9 9950X in Multi-Threaded-Anwendungen und den Ryzen 7 9800X3D (Test) in Spielen verhält, ist wichtigster Bestandteil dieses Artikels... [weiterlesen]

Mittwoch, 12.03.2025: ASUS ZenWiFi BQ16 im Test

WiFi 7 ist mittlerweile am Markt angekommen: In Notebooks und Smartphones ist es bereits enthalten, für den eigenen PC-Build bieten viele neue Mainboards ebenfalls WiFi 7, alternativ lässt es sich einfach mit PCIe-Karten nachrüsten. Auch die neuen FRITZ!Boxen von AVM, allen voran die von uns vor kurzem getestete FRITZ!Box 5690 Pro, unterstützen den schnelleren WLAN-Modus. Wie immer gibt es aber Leistungsunterschiede, aufgrund der Ausstattung der Produkte, Antennentechnik und hinsichtlich der Reichweite. Mit dem ASUS ZenWiFi BQ16 bringt ASUS ein erweiterbares Router-/High-End-Mesh-System auf den Markt - doch was bringt das System an Performance-Gewinn mit... [weiterlesen]

Donnerstag, 13.03.2025: Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition im Test

Seasonic hat vor kurzem sein Flaggschiff-Netzteil PRIME TX-1600 in einer neuen Version herausgebracht, die in Kooperation mit dem renommierten Lüfterhersteller Noctua entstanden ist. Die Noctua Edition entspricht dabei dem bereits bekannten PRIME TX-1600, bei dem aber im angepassten Gehäusedeckel ein hochwertiger 120-mm-Lüfter von Noctua verbaut wurde. Die Performance sollte daher ebenso hervorragend sein, nur bei noch leiserem Betrieb, was wir uns natürlich einmal näher angeschaut haben... [weiterlesen]

Freitag, 14.03.2025: Der aktuell günstigste CUDIMM G.Skill Trident Z5 CK mit 8.200 MT/s im Test

Der schwache Start der Core-Ultra-200S-Prozessoren alias Arrow Lake-S hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Verlauf des CUDIMM als neuen Speicher dieser Plattform gehabt. Nun haben wir uns schon einige CUDIMM-Kits angeschaut und konnten meist bilanzieren, dass diese einfach zu teuer sind. Einer der Vorreiter bei CUDIMM ist G.Skill, die mit ihren Trident Z5 CK sehr früh am Markt vertreten waren. Inzwischen gehören diese vor allem zu den günstigsten und sind daher einen genaueren Blick wert. Wir haben uns ein Kit mit 2x 24 GB und 8.200 MT/s einmal genauer angeschaut... [weiterlesen]

Freitag, 14.03.2025: Civilization VII angespielt

Mit dem ersten Teil von Civilization hat Sid Meier 1991 ein Franchise begründet, das bis heute sinnbildlich für das Genre der 4X-Strategie steht. Seit dem dritten Teil der Reihe werden die Spiele von Entwickler Firaxis produziert. Der neueste Teil, Civilization VII, erschien am 11. Februar 2025 für PC und Konsolen... [weiterlesen]