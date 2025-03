Werbung

Bei vielen Gehäusen mit RGB-Beleuchtung werden einfach nur beleuchtete Lüfter verbaut. Beim Pure Base 501 DX geht be quiet! hingegen einen anderen Weg: Hier leuchten A-RGB-LEDs-Streifen sowohl an der Front als auch im Innenraum.

Das Pure Base 501 ist das aktuelle Einsteigermodell von be quiet! - und kam bisher ohne RGB-Beleuchtung aus. Doch be quiet! legt nun mit gleich zwei RGB-Varianten nach. Beim Pure Base 501 LX wählt man den einfachen Weg: Das Gehäuse wird einfach mit vier Light Wings LX PWM bestückt, bei denen A-RGB-LEDs die Rotoren beleuchten. Diese relativ großflächige Beleuchtung trifft aber nicht jeden Geschmack. Als dezentere RGB-Alternative kommt deshalb parallel zum Pure Base 501 LX das Pure Base 501 DX auf den Markt.

Bei diesem Modell verbaut be quiet! drei unbeleuchtete Pure Wings 3 140mm PWM (und damit einen mehr als beim regulären Pure Base 501). Dafür beleuchten A-RGB-LED-Streifen sowohl die Front als auch den Innenraum. Die Beleuchtung wird also etwas dezenter und eleganter integriert. Gegenüber dem Standardmodell stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern der zusätzliche Lüfter für eine noch bessere Kühlung sorgen wird. Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen Pure Base 501 und 501 DX konzentrieren wir uns in diesem Kurztest auf die Unterschiede zwischen beiden Modellen. Für grundlegende Informationen zur Gehäuseserie verweisen wir noch einmal auf unseren Test zum Pure Base 501 in der Airflow-Variante.

Das be quiet! Pure Base 501 DX wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Farbvariante angeboten. Beide unterscheiden sich beim Preis: Das schwarze Pure Base 501 DX soll 124,90 Euro und das weiße Modell soll 129,90 Euro kosten. Die LX-Modelle werden noch etwas teurer - das Pure Base 501 LX Black kostet 139,90 Euro und das Pure Base 501 LX White 144,90 Euro.

Das Gehäuse wird mit Anleitung, Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, Klettverschlüssen für das Kabelmanagement, einer PCIe-Slotabdeckung und Teilen für eine vertikale Grafikkartenmontage ausgeliefert. Bei der weißen Variante werden sowohl die Klettverschlüsse als auch die Slotblende und die vertikale Grafikkartenhalterung farblich passend angepasst.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: