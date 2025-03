Werbung

Seasonic hat vor kurzem sein Flaggschiff-Netzteil PRIME TX-1600 in einer neuen Version herausgebracht, die in Kooperation mit dem renommierten Lüfterhersteller Noctua entstanden ist. Die Noctua Edition entspricht dabei dem bereits bekannten PRIME TX-1600, bei dem aber im angepassten Gehäusedeckel ein hochwertiger 120-mm-Lüfter von Noctua verbaut wurde. Die Performance sollte daher ebenso hervorragend sein, nur bei noch leiserem Betrieb, was wir uns natürlich einmal näher angeschaut haben.

Mit dem PRIME TX-1600 (ATX 2.4) hatten wir das Flaggschiff von Seasonic bereits vor gut anderthalb Jahren im Test, wobei es die Erwartungen an ein solches Netzteil auch voll erfüllen konnte. Die jetzt in Zusammenarbeit mit Noctua, dem österreichischen Spezialisten für Lüfter und Kühler, entstandene "Noctua Edition" des PRIME TX-1600 basiert auf dem normalen TX-1600, allerdings wurde bei der Noctua Edition ein Lüfter von Noctua in Kombination mit einem angepassten Design des Gehäusedeckels und einer anders abgestimmten Lüftersteuerung eingesetzt. Das "eigentliche" Netzteil, angefangen von der Leistungselektronik bis hin zu den Anschlusskabeln ist daher identisch zum normalen TX-1600.

Somit sind auch die technischen Spezifikationen und Leistungswerte identisch. Die Effizienz liegt ebenso bei 80 PLUS Titanium bzw. Cybenetics Titanium und auf 12 V stehen auch satte 1.600 W zur Verfügung, welche über zwei 12V-2x6-Stecker oder vielfältige andere Anschlüsse genutzt werden können. Technisch ist es also identisch, und auch Merkmale wie die 12 Jahre währende Herstellergarantie sind mit an Bord. Die Noctua Edition ist wie auch die aktuelle Version des normalen Seasonic PRIME TX-1600 kompatibel zu ATX 3.1.

Nur im Bereich Lautstärkeentwicklung unterscheidet sich das TX-1600 Noctua Edition vom regulären TX-1600. Dort geben Seasonic bzw. Noctua an, dass das TX-1600 Noctua Edition im Vergleich zum regulären TX-1600 bei gleichen Bedingungen um ca. 8-10 dB(A) leiser arbeiten soll.

Das normale Seasonic PRIME TX-1600 in der aktuellen ATX-3.1-Version ist aktuell für knapp unter 600 Euro auf dem deutschen Markt zu bekommen, womit der Preis seit unserem Test der "Fast-ATX-3.0-Version" damals ein gutes Stück gestiegen ist. Das TX-1600 in der Noctua Edition hat seitens des Herstellers eine UVP von 499 Euro, ist aber aktuell nicht auf dem deutschen Markt verfügbar. Zumindest finden sich im Preisvergleich keine Anbieter und im Noctua-Store auf Amazon ist das TX-1600 Noctua ebenfalls z.Zt. nicht verfügbar. Laut der Statistik von Keepa war es dort immer nur kurzzeitig für Preise zwischen 499 und 650 Euro verfügbar. Preislich scheinen also das normale TX-1600 und das TX-1600 in der Noctua Edition auf dem gleichen (sehr hohen) Niveau zu liegen.

Hier die Fakten des Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition in Tabellenform:

Technische Daten in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Seasonic

PRIME Series

TX-1600 Noctua Edition

Modell TX-1600

Straßenpreis 499 Euro (UVP) Homepage seasonic.com Leistungswerte +3,3V 25 A +5V 25 A +12V 133,3 A +5Vsb 3,0 A -12V 0,5 A Leistung 12V 1600 W Leistung 3,3V & 5V 125 W Gesamtleistung 1600 W Anschlüsse ATX 24-Pin EPS/12V/CPU 3x 8(4+4)-Pin PCI-Express

(6P / 8(6+2)P / 8P) 0 / 6 / 0 PCI-Express 5.0

(12VHPWR 12+4 Pins ) 2x 600 W SATA 18 4-Pin Molex 3 Floppy -

Features Effizienz 80 PLUS Titanium Maße (LxBxH) 210 x 150 x 86 mm Lüfter 120 mm (Noctua NF-A12x25 Lüfter)

Kabelmanagement ja, voll-modular Herstellergarantie 12 Jahre Besonderheiten 2x 12V-2x6 Anschlüsse

Premium Hybrid Fan Control (semi-passive Lüftersteuerung)

Kondensatoren japanischer Marken



Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition näher vor.